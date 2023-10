[株式会社JIMOS]

大豆食品・豆乳化粧品等の販売を手掛ける豆腐の盛田屋(株式会社JIMOS 福岡県福岡市)は福岡県を中心に九州6店舗を展開するフィットネスジム「Always Exercise」にて新規入会の方に大豆麺をプレゼントするキャンペーンを10月13日(金)より行います。









キャンペーン概要







キャンペーン名:Always Exercise新規入会者対象 盛田屋の大豆麺プレゼントキャンペーン



内容:Always Exercise新規ご入会の方に、

「盛田屋の大豆麺」1袋(2食分)をプレゼント



開始日時:2023/10/13(金)~なくなり次第終了



対象店舗:

・土井八田店

〒813-0032 福岡県東区土井1-5-6



・長者原店

〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東6-15-13



・鹿屋店

〒893-0014 鹿児島県鹿屋市寿4-1-19



・佐々店

〒837-0311 長崎県北松浦郡佐々町本田原免211



Always Exerciseについて









福岡を中心に、九州エリアに6店舗を構えるフィットネスジム。

女性でも扱いやすいマシンを多く取り揃え、初心者でも通いやすい点が人気。プロのトレーナーが多数所属し、希望者には本格的なパーソナルトレーニングを低価格で受けられるサービスもジムのこだわり。



入会時にはパーソナルトレーニングの無料体験チケットが付き、経験や目的に合わせた丁寧なアドバイスを受けられる。

ライトユーザーから大会のチャンピオンまで、老若男女と幅広い層に支持されている。





Always Exercise

〈オフィシャルホームページ〉

https://www.always-exercise.com/

〈お問い合わせ〉

always-exercise@zg8.so-net.ne.jp

090-2966-0365



Always Exerciseトレーナーコメント







松尾 誠さん

アメリカにてボディビルダー山岸秀匡さんのもとでトレーニング修行ののち、福岡でAlways Exerciseをはじめとするフィットネスジム等でトレーナーとして活躍中。トレーニングだけでなく、食事や栄養面の指導も行っている。













「盛田屋の大豆麺」はマクロバランスがすごい!



普段、食事のアドバイスの際には、低GIのおそばに鶏肉などたんぱく質をプラスで摂ってもらうように提案していましたが、「盛田屋の大豆麺」なら低GIかつたんぱく質量も多いので、これだけでいいのが嬉しいです。

たんぱく質量も1食17.2gとかなり多く、女性が1日に必要なたんぱく質量の約1/3(※1)摂れるのは素晴らしいと思います。



たんぱく質を摂取する際、プロテインなどのドリンク類と、大豆麺や鶏肉などの固形物がありますが、固形物の方が消化がゆっくりで腹持ちも良いので「盛田屋の大豆麺」はダイエットにも最適ですね。また、麺は子供も好きだと思うので、体をつくるのに重要なたんぱく質が子供も美味しく摂れるのは良いですね。





大豆麺はアレンジの幅も広いので、毎日でも飽きずに食べられますよね。トレーニング中は偏った味気のない食事になりがちなので「盛田屋の大豆麺」はトレーニング中の人にも、普段の食事としても、皆さんにおすすめしたいと思いました。





「盛田屋の大豆麺」について







「盛田屋の大豆麺」は、大豆の豊富な栄養素を一度に摂ることができる、新感覚ヌードルです。大豆の栄養を手軽においしく摂っていただきたいという思いから、豆腐の盛田屋が長年の豆腐づくりと大豆研究で得た知識を集約し、毎日の食事に取り入れやすくアレンジしやすい主食を目指して「盛田屋の大豆麺」を開発しました。



大豆には、たんぱく質や食物繊維、ビタミン、ミネラルなど豊富な栄養素が含まれています。麺類の多くに含まれる小麦粉を大豆粉に替えることで、大豆に含まれる豊富な栄養素を摂ることができ、栄養不足をカバーしながら糖質を抑えることができます。盛田屋の大豆麺は小麦粉不使用のため、グルテンフリーを意識している方にもお召し上がりいただけます。





また、パスタに比べて約94%も糖質をカット。たんぱく質はパスタの2.2倍で、1日に推奨されるたんぱく質量の約1/3(※1)を摂ることができます。食物繊維もパスタの2倍以上で、約1/2日分(※2)を摂取できます。



※1 1日の推奨量 50g(30~49歳成人女性の数値「日本人の食事摂取基準(2020年版)」より)※2 1日の推奨量 18g(30~49歳成人女性の数値「日本人の食事摂取基準(2020年版)」より)



「盛田屋の大豆麺」には、北海道産の「とよまさり」という大豆の品種を採用しています。豆腐の盛田屋のプロテインにも使用している品種で、クセが少なく甘みがあり、口の中に入れた瞬間に大豆のうまみが広がります。

加えて「おから」を配合することで食物繊維などの栄養価を高め、大豆麺の風味を引き立てます。豆腐づくりの過程で破棄されがちな「おから」を使用し、フードロスを減らすSDGsの取り組みも進めています。



おいしさ、栄養価、食べやすさなどの観点から試作を重ね、特殊製法によって大豆99%※を実現しました。グルテンフリーと糖質オフを叶える大豆麺です。



※大豆、おから







〈商品概要〉

商品名:盛田屋の大豆麺

容量:80g(40g×2玉)

定価:600円(税込)



原材料:大豆(北海道産、遺伝子組換え混入防止管理済み)、おから/かんすい

※本品製造工場では、えび、かに、小麦、そば、卵、乳成分、落花生を含む製品を製造しています。



商品詳細はこちら▽

https://www.tofu-moritaya.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=800744&cat=100500







豆腐の盛田屋について

大豆を毎日の食卓の選択肢に。

豆腐屋が考える、大豆の新しいカタチ。

豆腐の盛田屋は、日本3大秘境の1つと言われる宮崎県椎葉村で、豆腐屋からスタートし、現在は大豆の美しくなる力を込めた豆乳化粧品を販売しています。創業から20年以上大切にしてきたのは「余計なものを含まず、自然の素材を活かすこと」。目まぐるしく移り変わる時代の中で「もっと手軽に大豆のもたらす健やかさを感じる食品を食べていただきたい」そんな想いから「盛田屋の大豆麺」をはじめ、豆腐屋にしかできない新しい形で大豆の力をお届けしています。



<会社概要>

会社名:株式会社JIMOS

所在地:〒812-0039 福岡県福岡市博多区冷泉町2-1

お問い合わせ:https://www.tofu-moritaya.com/Form/inquiry/InquiryInput.aspx



食品特設ページ:https://www.tofu-moritaya.com/food/

Instagram:https://www.instagram.com/tofu_moritaya_soyfoods/

X(旧Twitter):https://twitter.com/TM_soyfoods



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/13-20:16)