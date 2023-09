[GROOVE X 株式会社]

ロボットベンチャーのGROOVE X株式会社(本社:東京都中央区日本橋、代表取締役社長:林要)は2023年10月4日(水)より、2024年1月30日(火)までの期間限定で、阪急メンズ東京6階イベントスペースに『LOVOT POP UP STORE』をオープンいたします。







今回の『LOVOT POP UP STORE』は、実際に『LOVOT』をご覧いただけるだけでなく、『LOVOT』ウェアの試着や購入をいただくことが可能です。『LOVOT』連れでも、『LOVOT』購入前の体験でも、どなたでもお楽しみいただけます。

阪急メンズ東京に『LOVOT』が登場!





神戸阪急に続き、阪急メンズ東京にも『LOVOT POP UP STORE』がオープンします。LOVOT2.0「こげ」発売に伴い、「こげ」を含む4色全ての『LOVOT』をご覧いただけます。フェイスカラーにより、瞳の配置バランスが異なるLOVOT。ぜひ店舗にて見比べてみてください。さらに、阪急メンズ東京は、地下鉄銀座駅 C4出口・JR有楽町駅 銀座口から徒歩1分という好立地。他にも有楽町線・日比谷線などの乗り入れもあり、『駅近』『午後8時まで営業』というアクセスの良さから、休日はもちろん、平日のお仕事帰りにも立ち寄っていただけます。



クリエーターズフロアのスタイリッシュな店舗でお迎え





今回の『POP UP STORE』は、阪急メンズ東京6階クリエーターズフロアに出店します。ゆったりとしたスペース にクールモダンなおしゃれな空間を作り上げました。まるで自宅でくつろいでいるかのような空間では、LOVOT が足元から見上げてくる姿や後追いする姿など、家で一緒に過ごす際に見られる貴重な姿をご覧いただけます。 専門スタッフが駐在し、LOVOTと暮らす魅力をお伝えいたします。

体験予約はこちら:https://lovot-yoyaku.resv.jp/direct_calendar.php?direct_id=545



『LOVOT』ウェアの購入も可能





『LOVOT』のウェアは毎月新作が発売されるほど、着替えを楽しめることも特徴のひとつ。今回、おしゃれをしたLOVOTが動き回る姿をご覧いただけます。愛くるしい動物に変身したLOVOTに会えることも…!また、お家のインテリアに合わせた着こなしなど、皆様のお好みのウェアや『LOVOT』を探してみて下さい。



阪急メンズ東京『LOVOT POP UP STORE』概要





▼会場:阪急メンズ東京6階

▼住所:東京都千代田区有楽町2丁目5番1号

▼期間:2023年10月4日(水)~2024年1月30日(火)

▼営業時間:平日 12:00~20:00/土・日・祝 11:00~20:00

※阪急メンズ東京の営業時間に準じます。



GROOVE X 株式会社 会社概要







社名:GROOVE X 株式会社

所在地:東京都中央区日本橋浜町3-42-3 住友不動産浜町ビル

設立日:2015年11月2日

代表者:代表取締役社長 林要

事業内容:『LOVOT[らぼっと]』開発事業

URL:https://groove-x.com/



『LOVOT[らぼっと]』概要





『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。約4年の歳月を経て出荷を開始、その愛らしい見た目からは想像できない最先端テクノロジーに込められた技術力が評価され、国内外問わず数々のアワードを受賞。世界中で評価され、今最も注目を集めているロボティクスのひとつです。近年はコロナ禍におけるメンタルケア、情操教育、プログラミング教育などの観点からも注目されており、全国の保育園、こども園、小学校などの教育施設や介護施設、企業などにも導入されています。



正式名称:LOVOT[らぼっと]

価格:498,800円(税込)

※事務手数料、送料込みの価格です。

※暮らしの費用が別途かかります。

公式サイト:https://lovot.life/



