~ 7月1、2日に京セラドーム大阪で開催 ~





韓国の5人組グループTOMORROW X TOGETHER(SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN, HUENINGKAI)は、ワールドツアーの日本公演『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : SWEET MIRAGE> IN JAPAN』の追加公演を7月1、2日に京セラドーム大阪で開催することを決定しました。詳細については後日発表いたします。



デビュー後二回目のワールドツアーとなる『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : SWEET MIRAGE>』は、3月の韓国・ソウル公演を皮切りにアジア、アメリカなど全13都市で敢行中で、日本では4月14、15日に大阪・丸善インテックアリーナ大阪、18、19日に埼玉・さいたまスーパーアリーナ、25、26日に神奈川・横浜アリーナ、29、30日に愛知・ポートメッセなごや第1展示館(名古屋市国際展示場)にて4都市8公演が盛況裏に終えたことを受け、追加公演として京セラドーム大阪での公演が決定しました。



“第4世代リーダー”TOMORROW X TOGETHERは、2019年3月にアルバム『The Dream Chapter: STAR』で韓国デビュー、2020年1月にシングル「MAGIC HOUR」で日本デビューした。その後もワールドワイドに活躍を続け、最新アルバム5th Mini Album『The Name Chapter: TEMPTATION』(2023年1月27日発売)では、200万枚を突破し、歴代K-POPグループにおいて最短で初動(アルバム発売初週販売量)'ダブルミリオンセラー'を達成する新記録を達成。オリコン週間アルバムランキングでは7作品連続となる1位(2023/2/6付)を獲得し、アルバム連続1位獲得作品数が海外アーティスト初となる快挙を成し遂げ、さらに自身初となる「ビルボード200」でも1位を獲得、その後も12週連続でチャートインを続けるなど、全世界から大きな注目が集まっています。



ワールドツアーを経て、さらに成長した姿で待望の日本でのドーム初公演を迎えるTOMORROW X TOGETHERの『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : SWEET MIRAGE> IN JAPAN』の追加公演にどうぞご期待ください!



【『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : SWEET MIRAGE> IN JAPAN』追加公演(予定)】

会場: [大阪] 京セラドーム大阪

日時/開場・開演時間:

2023年7月1日(土) 開場 16:00/開演 18:00

2023年7月2日(日) 開場 14:00/開演 16:00





