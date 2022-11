[株式会社MEDIK]

生理の時の嫌な汚れにさようなら。お気に入りの下着を長く使うために。



株式会社MEDIK(東京都中央区日本橋箱崎町)は「身体に安心。女性のための下着用洗剤 MY LINGE80」の取り扱いを各ECモールで開始しました。





肌が弱い方でも安心して使える下着用洗剤「MY LINGE80」の販売を株式会社MEDIKの直営ECショップで開始いたします。



こんな方におすすめ



1,月経時の経血量が多い方

2,肌が弱い、または敏感な方

3,経血での洗濯にお悩みの方

4、下着を別々に洗濯する方







自然界由来の界面活性剤



MY LINGE 80は経皮毒成分が懸念される合成界面活性剤の代わりにサトウキビとココナッツを主原料とした自然界面活性剤を使用しております。



安全な成分で作られているため身体に直接触れても安心です



色素は洗浄力に関係なし、「無色の洗剤」



MY LINGE 80は洗浄力とは関係ない色素を配合していない「無色」の洗剤です。

天然由来成分固有の色を守り、化学色素は添加しておりません。









タンパク質分解EM酵素で生理の血を綺麗に



MY LINGE 80に含まれているタンパク質分解EM酵素で生理の経血を綺麗に洗い落とします。

EM酵素は繊維より粒子が小さく、優れた洗浄力で繊維の隅々まで経血を効果的に洗いあげることが可能です。









繊細な衣類もダメージを抑えて洗浄



優れた生地保護能力のあるMY LINGE 80では、下着はもちろん、ストッキング、スカーフ、ブラウスなど繊細な衣類にも使用できます。







