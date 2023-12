[クラウドエース株式会社]

クラウドエース株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:青木 誠、以下クラウドエース)は、親会社の吉積ホールディングス株式会社の子会社として、メキシコに新たに法人を設立したことを発表します。







これまでクラウドエースは、世界中に拠点を持ちながらグローバルで日本の高品質なサービスを提供することを目標として、アジアから事業を拡大してきました。この度、メキシコシティに拠点を設立し、ラテンアメリカ市場へ進出いたしました。



Google Cloud が新たなリージョンをメキシコに立ち上げることを発表しました。(*1)

また、2023 年から 2027 年までの期間に、メキシコのパブリッククラウド市場は 1.9 倍の成長が期待されます 。(*2)



これを受け、クラウドエース会長 吉積は以下のように述べています。

「メキシコに拠点を設立したことで、私たちの世界中に拠点を築くという目標にまた一歩近づけたことを非常に喜ばしく思います。パブリッククラウド市場の更なる成長がメキシコでは期待されています。最新技術を用いた高品質なサービスを提供し続けることで、地域の DX (デジタル トランス フォーメーション)を支援し、メキシコのエコシステムに貢献していきます。」



また、メキシコ法人設立により、当社グループの営業拠点は、日本(東京、大阪、名古屋、福岡)、ベトナム(ハノイ、ホーチミン)、シンガポール、台湾、インドネシア、タイ、中国、香港、インド(ムンバイ、バンガロール、デリー、グルグラム)、ブラジル、南アフリカ、フィリピン、アメリカに次いで 21 拠点目となります。

今後も日本の高品質な SI の輸出と、全拠点でナレッジを強化し、世界レベルで技術力とサービス品質向上に努めてまいります。



〈参考〉

*1 メキシコに新しい Google Cloud リージョンを開設予定(https://cloud.google.com/blog/ja/products/infrastructure/announcing-a-new-google-cloud-region-in-mexico)

*2 Revenue in the public cloud market in Mexico from 2016 to 2027(https://www.statista.com/statistics/1397761/revenue-public-cloud-market-mexico/)



■メキシコ法人について

会社名:CLOUD ACE, S.A. DE C.V.

住所:CALLE JAIME BALMES 11 TORRE B 402 PLAZA PISO 4 LT, POLANCO I SECCION, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, 11510

Eメール:info-mx@cloud-ace.com



■吉積ホールディングス株式会社について

代表取締役社長:吉積礼敏

住所:東京都千代田区大手町1丁目7−2 東京サンケイビル 26 階

ウェブサイト:https://www.yoshidumi.com/



■ クラウドエース株式会社について

本社 : 東京都千代田区大手町1丁目7−2 東京サンケイビル 26 階

代表取締役社長 : 青木 誠

ウェブサイト:https://cloud-ace.jp

事業内容:クラウドエースは Google Cloud の日本トップクラスの実績を持ち、海外にも複数の拠点を持つシステムインテグレーターです。クラウドの導入設計や生成AI 活用、運用・保守までをワンストップで提供でき、 Google Cloud から認定を受けた 12 分野の幅広い技術領域において強みがあります。

Google Cloud 認定トレーナーが多数所属しており、高い技術力とサービス品質で、Google Cloud プレミアパートナーとマネージド サービス プロバイダ、Google Maps Platform のパートナーにも認定されています。

製造、小売、情報通信、ゲームなどあらゆる業界において 1,000 社を超える顧客をサポートしてきたノウハウを活かし、ビジネスの成功に直結するクラウド活用を提案いたします。



※Google Cloud は、Google LLC の商標です。



