2023年5月19日(金) 全国発売。公式オンライン ブティック・表参道フラッグシップ ブティック先行発売中。



新時代のアイコニックな香り「リブレ」。

ひとたび纏えば、自身の魅力と“ジェンダー”をも超えるセクシーさを解放し、「自分だけの特別なオーラ」へと昇華させる。セクシーでクールなフローラルラベンダーの香りが心奪われるようなセンシュアルな色気を漂わせ、ジェンダーの境界線を超越した力強いオーラに包まれる、マスキュリン×フェミニンな唯一無二の香りです。



2023年サマーシーズンに復活登場する「リブレ ルパルファム」は、「リブレ」史上、もっとも濃厚で、深く香りが続きます。



「リブレ ルパルファム」

30mL 税込価格 14,300円 50mL 税込価格21,450円

https://www.yslb.jp/fragrance/fragrance-for-her/fragrance-libre/libre-le-parfum/WW-51020YSL.html







「リブレ ルパルファム」は、モロッコのYSL ウリカ コミュニティ ガーデンで採取された、柔らかく温かみのあるサフランがジンジャーと調和。クールでマスキュリンなラベンダーに、スパイシーに香り立ちます。



さらにラストノートで柔らかさと官能性をくゆらせるハニーアコードが、魅惑的でフェミニンなオレンジブロッサムの甘さを研ぎ澄ましていくことで、マスキュリンとフェミニンの衝突をさらに燃え上がらせ、「リブレ」史上、もっとも濃厚で、深く香りが続きます。



THE FRAGRANCE







リブレのアイコニックなフローラルラベンダーの香りが甘くスパイシーなアクセントで抗えない魅力を放つ、リブレ史上もっとも深く、濃厚に香り立つパルファム。



TOP:ベルガモット マンダリン ジンジャー サフラン

HEART:オレンジブロッサム ディーバラベンダー ラバンディンハート

BOTTOM:バニラ ハニーアコード ベチバー





THE PERFUMERS





YSLアイコンフレグランス「リブレ」シリーズのシグネチャーであるフローラルラベンダーノートを生み出したマスター・パフューマーのアン・フリッポ、カルロス・ベナイムにが再びタッグを組んだ「ルパルファム」。

マスキュリンなラベンダーを調香したのはアン・フリッポ。YSL ウリカ コミュニティ ガーデンで採取された サフランとジンジャーが調和して、マスキュリンな香りにあたたかみを加えてスパイスアップ。

フェミニンなオレンジブロッサムを調香したカルロス・ベナイム。



やわらかなハニーアコードで官能性をくゆらせ魅惑的な甘さを研ぎ澄ましていくことで、リブレの特徴である“マスキュリンとフェミニンの衝突”を今までになく燃え上がらせました。



THE BOTTLE. AN IT-CONIC OBJECT OF DESIRE.







ジェンダーを超越する香りを映し出すように大胆で自由、そしてラグジュアリなクラフトマンシップが融合したアイコニックなボトルと、燃え上がるようなスパイシーな香りを表現したレッドカラーのジュース。

それは、イヴ・サンローランにとってインスピレーションの宝庫だったモロッコの大地のレッド。

YSL WOMANのハートで燃え上がる炎のレッド。



サマー気分のボルテージもアップするようなホットなレッドカラーです。











#YSLリブレ

