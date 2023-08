[K-1実行委員会]

8月12日、都内ホテルにて「K-1 ReBIRTH」(9月10日、横浜アリーナ)に向けた記者会見が行われた。







フェザー級王者の軍司泰斗はアンジェロス・マルティネス(ギリシャ)との対戦が決定。

マルティネスはISKAのライト級王者だ。





階級が上の選手と対戦する軍司は

「K-1は世界と闘っていく。その初戦でISKAのチャンピオンと。K-1らしい試合がしたい」とコメント。

マルティネスの印象を「パワーもあってパンチだけじゃなく蹴りもできる」と語った。それでも「打ち合いにきてくれれば」と軍司。

「最近倒せてないんで、倒せる試合ができれば」という決意も。





また因縁が取り沙汰されるKNOCK OUTの龍聖については「僕の名前を出すのならK-1にくるべき」とし、その可能性を新KrushプロデューサーでKNOCK OUTプロデューサーでもある宮田充氏に問いかける場面も。



宮田氏も「どこかでクロスするタイミングはあるはず」と答えた。



今回からK-1 MAXというネーミングが復活することについて軍司は「MAXで一番輝いていたのが魔裟斗さん。魔裟斗さんを超えていきたい」という発言も。









K-1女子アトム級王者・菅原美優が登壇。



さらにKrushバンタム級王者・池田幸司、鈴木隼人の出場決定がアナウンスされた。

対戦相手はそれぞれ調整中となる。



菅原は海外のファイターとの対戦を予定。

「女子のカードはあまりないと思うので、男子に負けない試合がしたいです」と菅原。



前回の試合から期間が短いが「試合のダメージもそんなになかったので。前回の試合でいい感覚を掴めたので早く試合がしたかった。タイミング的にはよかったのかなと思います」。



相手については「まだ自分の経験値が少ないので、どんなタイプのファイターでも。個人的にはグイグイこられるのが嫌なので(笑)、そういう選手とやれたらレベルアップになると思います。いい意味で気持ちの勝負はしたくない。粘り勝ちよりしっかり完封する試合を」と語った。







そして前回の会見で参戦発表された上田幹雄の対戦相手は、すでにK-1、Krushで実績のあるK-Jeeに決定。連敗中で再起を期すK-Jeeとの対戦は上田にとって試練となる。両選手はそれぞれコメントが読み上げられた。



『早々にオファー頂き有難うございます。相手が空手最強と聞いてワクワクしてます。ヘビー級トーナメントに負けない迫力のある試合をしましょう。(K-Jee)』



『皆さんこんにちは。上田幹雄です。試合も決まり更にここからギアをあげて最高最強の上田幹雄を皆さんにお見せします。対戦相手のK-Jee選手は長年ヘビー級K-1を支えてきた強い選手ですが今の自分の強さを証明するには絶好の相手なので今から楽しみです。ヘビー級らしい迫力ある試合にしましょう!ファンの皆さん9.10日横浜アリーナでお会いしましょう!押忍(上田幹雄)』



このマッチメイクに関して、カルロス菊田プロデューサーは「経験の多い、K-1を熟知した選手と闘ってもらうのがいい」という判断を語った。



K-1の主力選手が続々と出場決定している9.10横浜アリーナ大会。菅原の相手など、追加発表を待ちたい。













【大会情報】9月10日(日)ReBOOT~K-1 ReBIRTH~



◆大会名称/ ReBOOT~K-1 ReBIRTH~ (https://www.k-1.co.jp/schedule/16605)

◆日 時/ 2023年9月10日(日) 11:00開場 11:30試合開始 (予定)

◆会 場/ 横浜アリーナ (https://www.yokohama-arena.co.jp/access/ )

◆主 催/ 株式会社M-1スポーツメディア

◆運 営/ 株式会社グッドルーザー

◆放 送/ テレビ&ビデオエンターテインメント「ABEMA」

U-NEXT

GAORA-CSスポーツチャンネル



◆入場料金(消費税込)/

ロイヤルシート(アリーナ部分)〈特典付〉100,000円(当日100,500円)

センターSRS席(アリーナ部分) 60,000円 (当日60,500円)

センターRS席(アリーナ部分) 35,000円 (当日35,500円)

センターS席(アリーナ部分) 18,000円 (当日18,500円)

アリーナS席(1Fスタンド部分) 18,000円 (当日18,500円)

アリーナA席(1Fスタンド部分) 10,000円 (当日10,500円)

スタンドA席(2Fスタンド部分) 10,000円 (当日10,500円)

スタンドB席(2Fスタンド部分) 7,000円 (当日7,500円)

※全席指定/小学生からチケットが必要となります。



<決定対戦カード>

[スーパーファイト/K-1フェザー級/3分3R・延長1R]

日本/K-1ジム総本部チームペガサス)軍司泰斗 VS アンジェロス・マルティノス(ギリシャ/FFK-POLITIS TEAM)



[スーパーファイト/K-1スーパー・ヘビー級/3分3R・延長1R]

(日本/K-1ジム福岡チームbeginning)K-Jee VS 上田幹雄(日本/BRAVE)



<出場決定選手>

[スーパーファイト/K-1女子アトム級/3分3R・延長1R]

(日本/K-1ジム三軒茶屋シルバーウルフ)菅原美優 VS TBA



[K-1バンタム級/3分3R・延長1R]

(日本/ReBORN経堂)池田幸司 VS TBA



[K-1スーパー・ライト級/3分3R・延長1R]

(日本/K-1ジム五反田チームキングス)鈴木勇人 VS TBA





発表済み

[K-1 30周年記念無差別級トーナメント]

ミハル・トゥリンスキー(ポーランド/HW LOW-KICK)

アリエル・マチャド(ブラジル/Hemmers Gym/Madison Team)

リュウ・ツァー(中国/唐山文旅驍騎ファイトクラブ/CFP)

ヴァレンティン・ボルディアヌ(ルーマニア/Catalin Morosanu Academy)

マハムード・サッタリ(イラン/TEAM ŌTA)

※ほか3選手は現在調整中



[K-1スーパー・バンタム級タイトルマッチ/3分3R・延長1R]

金子晃大(王者/日本/K-1ジム三軒茶屋シルバーウルフ)vs玖村将史(挑戦者/日本/K-1ジム五反田チームキングス)

[K-1スーパー・フェザー級/3分3R・延長1R]

江川優生(日本/POWER OF DREAM)vs横山朋哉(日本/リーブルロア)

[K-1ライト級/3分3R・延長1R]

里見柚己(日本/team NOVA)vs伊藤健人(日本/K-1ジム蒲田チームアスラ)





チケット販売情報



◆チケット発売所 「K-1.CLUB」 https://fan.pia.jp/K-1/ticket/list/ (インターネット販売)

「K-1.SHOP」 https://k-1.shop/ticket/ (インターネット販売)

(株)グッドルーザー tel.03-6450-5470 (電話予約)

チケットぴあ https://t.pia.jp/

イープラス https://eplus.jp/

ローソンチケット https://l-tike.com/

K-1ジム各店舗

◆チケットぴあ先行抽選販売 2023年7月18日(火)18:00~7月23日(日)23:59)※終了

◆チケットぴあ先行販売 2023年7月30日(日)12:00~8月3日(木)23:59)※終了

◆K-1.CLUB有料会員先行販売 2023年8月5日(土)10:00~8月10日(木)23:59※終了

◆K-1.SHOP 2023年8月8日(火)10:00~9月4日(月)23:59

◆プレイガイド一般販売 調整中

◆お問合せ https://www.k-1.co.jp/contact/

(株)グッドルーザー tel.03-6450-5470



