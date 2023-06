[ネットギア]

先進的なネットワーク機器をグローバルに提供するNETGEARの日本法人、ネットギアジャパン合同会社(所在地:東京都中央区、代表:杉田 哲也、以下ネットギア)は、2023年6月14日(水)~16日(金)に幕張メッセ内で開催される国内屈指の歴史を誇るインターネット・テクノロジーイベント「Interop Tokyo 2023」にて行われる「Best of Show Award」におきまして計6製品がファイナリストとして選出されたことをお知らせいたします。



「Interop Tokyo 2023」のネットギアジャパンブース(幕張メッセ国際展示場 ホール6 小間番号:6G21)では、選出された製品を実際にご覧いただくことが可能ですので、ぜひ事前登録の上、足をお運びください。









〇 ファイナリスト選出製品

AXE7800 WiFi 6E Insight アプリ&クラウド トライバンドワイヤレスアクセスポイント WAX630E





<審査対象部門>モバイルコンピューティング(エンタープライズ)





MS108UP Ultra60 PoE++対応 (230W) 1G/2.5Gマルチギガ アンマネージスイッチ





<審査対象部門>ネットワークインフラ(SMB)





Nighthawk A8000 AXE3000トライバンドWiFi 6E 6GHz帯 USB3.0 アダプター <Windows11対応>





<審査対象部門>モバイルコンピューティング(パーソナル)





Nighthawk M6 Pro 5Gミリ波対応 WiFi 6E モバイルルーター MR6550





<審査対象部門>モバイルコンピューティング(パーソナル)





Nighthawk RS700 WiFi 7 トライバンドルーター <10G WAN / LANポート搭載>





<審査対象部門>モバイルコンピューティング(パーソナル)





ProAV Switch M4350シリーズ





<審査対象部門>ネットワークインフラ(エンタープライズ)





〇 展示会概要

イベント名称:Interop Tokyo 2023

会期:2023年6月14日(水)~16日(金) 10:00~18:00(※最終日のみ17:00終了)

会場:幕張メッセ(〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1)

ブース番号:6G21(国際展示場 ホール6)

参加費:無料(Interop Tokyo公式サイトから事前登録済みの場合) https://www.interop.jp

ネットギアジャパン出展ページ:https://f2ff.jp/2023/interop/exhibitor/show.php?id=1498&lang=ja



〇 「Interop Tokyo 2023 Best of Show Award」について

出展企業各社からエントリーされる選りすぐりの新製品を、有力メディア各社のキーマンと、学術界の識者によって編成される審査委員会が審査し、「今年の一品」を決定します。

数多くのエントリーからファイナリスト審査会を経て会期当日の本審査まで、白熱の議論の末に栄えあるアワードを手にするのはどの製品か?

まさに業界を挙げての一大イベントが、今年も開催されます。



○ お客様からのお問い合わせ先

ネットギアジャパン合同会社 マーケティング

E-mail:marketing.jp@netgear.com

● ネットギアについて

米国シリコンバレーに本社を置くネットギアは、世界中の家庭や企業、サービスプロバイダ向けに先進的なネットワーク技術を開拓してきました。

1996年の設立以来、私たちは人々の生活をより簡単に、よりよくさせるために設計された、受賞歴のある幅広い製品で業界をリードしています。

高品質でリーズナブルな価格を実現するため、ネットギアは各国で倉庫を持たず間接コストを削減する取り組みを行っています。

なお、迅速な取引のため、各国のネットギア正規販売代理店では必要な在庫数を保有しています。納期に関しては弊社正規販売代理店までお気軽にお問合せください。



<会社概要>

社名:ネットギアジャパン合同会社

代表者:代表 杉田 哲也

所在地:東京都中央区京橋3-7-5近鉄京橋スクエア8F

設立:1996年

資本金:5,000万円

事業内容:NETGEARブランド製品(ネットワーク機器)のマーケティング、 販売及びサポート

HP:https://www.netgear.com/jp/



