東京ミッドタウン日比谷(東京都千代田区有楽町 事業者:三井不動産株式会社)は、2022年11月17(木)~2023年2月14日(火)※ の期間、 “心躍る瞬間” をテーマに、「HIBIYA Magic Time Illumination 2022」を日比谷エリア全体で開催しています。

※実施期間はエリアにより異なります。















「HIBIYA Magic Time Illumination 2022」では、12月1日(木)より新たに、イルミネーション期間限定のコラボレーションドリンクの販売が決定!東京ミッドタウン日比谷のショップがクリスマスシーズンに合わせてラインナップした、クリスマスシーズンにピッタリなグルメやアイテムの数々をご紹介いたします。





コンテンツ1.:東京ミッドタウン日比谷がおすすめ!クリスマスにピッタリのグルメ&アイテムご紹介



東京ミッドタウン日比谷ではクリスマスシーズンに合わせて各店選りすぐりのアイテム&グルメを多数ご用意しております。



<上記サイトでの主なご紹介情報>

▼Joy of Christmas!ギフト選びからクリスマスを楽しむ

大切な人への贈り物、自分へのご褒美。アイテム選びからクリスマスの喜びが始まる。



▼おうちで過ごすクリスマスを日比谷で準備

好きなものに囲まれたクリスマスを思い描いて、ゆっくりと時間をかけて選ぶ。



▼特別なクリスマスを東京ミッドタウン日比谷で過ごす

最も心躍るひとときは、大切な人とスペシャルなメニューで素敵な思い出を。おうちでのクリスマス気分を盛り上げる、華やかなグルメやアイテムを一部ご紹介いたします。





■Buvette(1F)





●クリスマスミールボックス2022 ¥9,900 ※提供期間: 12/17(土)~

シェフズサラダ、ブランダード、メインに若鶏のロースト スタッフィングライスなどを詰め合わせたホリデーシーズン限定のテイクアウトセットです。



■Pâtisserie & Café DEL'IMMO(B1)





●THE CHOCOLATE ¥7,600(直径:19cm)

※ご予約期間:12/19(月)まで お渡し期間:12/22(木)~12/25(日)

オリジナルブレンドのチョコレートのムースにブロンドチョコレートクリーム。

カカオのジュレで軽やかさをプラス。

マカロンやバラの飾りをあしらい、チョコレート本来の華やかさや味わいを一つのケーキで表現しました。



■JEAN FRANÇOIS(B1)





●クリスマスのシュトレン フルサイズ ¥2,030、ハーフサイズ ¥1,058、お試しサイズ ¥529

お酒に漬け込んだドライフルーツやナッツ類をたっぷり練り込んで焼き上げたクリスマスの伝統菓子です。



■BIANCA BARNET by OASEEDS (B1)





●ローズタルト 高さ・幅:約10.5cm:¥5,500、高さ:約10.5cm/幅:約15.5cm:¥11,000

クリスマスをイメージした真っ赤なバラに、ゴールドのアクセントが心躍る、ギフトにぴったりのプリザーブドフラワーです。



■CABINET OF CURIOSITIES(3F)





●Nostalgic Tree Collection/14inch ¥8,800

セラミック製のノスタルジックなクリスマスツリー。セットアップも簡単で、気軽に飾ることができます。





コンテンツ2.:6階のレストランで期間限定イルミネーションコラボドリンクが12月1日(木)から登場!





6階 パークビューガーデンに面するレストラン「DRAWING HOUSE OF HIBIYA」、「Q CAFE by Royal Garden Cafe」にてイルミネーション期間限定のコラボレーションドリンクメニューを販売いたします。この時期だけのオリジナルドリンクをぜひお楽しみください。

販売期間:2022年12月1日(木)~2023年2月14日(火)



<オリジナルドリンクメニューのご紹介>

■Q CAFE by Royal Garden Cafe(6F)





●ティラミスラテ 店内 ¥770、テイクアウト ¥750

今年のテーマ「心躍る瞬間」のワクワク感を表現した期間限定のコラボドリンク。アルプスの天然水を使用して作られる、フランス産のノンコレステロールシロップ1883を使用しており、優しい甘さが特徴です。



■DRAWING HOUSE OF HIBIYA(6F)





●アップルシナモンラテ 店内 ¥1,000、テイクアウト ¥950

やわらかなりんごの風味にシナモンがほのかに刺激を演出してくれます。そのほかのスパイスも効かせ身体を温めてくれるホットドリンクです。



冬にぴったりのドリンクを片手に素敵な日比谷マジックタイムイルミネーションをご堪能ください。



イルミネーション、素敵なグルメ、ギフトとともに、東京ミッドタウン日比谷ならではの “心躍る瞬間” をぜひお過ごしください。



※掲載しているメニュー・商品の金額は全て税込価格となります。



