[株式会社FOR YOU]

広告と芸能のハイブリッドエージェンシーとして、デジタルやソーシャル領域を中心としたコミュニケーションプロデュース事業と、Z世代を中心としたタレントが所属するタレントプロデュース事業をおこなう株式会社FOR YOU(本社:東京都渋谷区、代表取締役:野田爽介、以下「FOR YOU」)は、元アマゾンジャパン合同会社の高松誠一が新たにコミュニケーションプロデュース事業のゼネラルマネージャーとして就任したことをお知らせいたします。







FOR YOUは、高松誠一が新たにゼネラルマネージャーとして就任することにより、コミュニケーションプロデュース事業における営業体制の強化、及びパートナー様との更なるお取り組みの進化を図ります。



<高松誠一 プロフィール>



2010年ヤフージャパン株式会社入社。その後、2012年に株式会社フリークアウトに入社、営業局長・関西支社長・営業統括部長を歴任。

Ad;tech関西2015 スピーカー・同2016 アドバイザリー・ボードメンバー、同2017 モデレーター。

2018年よりアマゾンジャパン合同会社にてシニアアカウントマネージャーとして大手消費財メーカー様への販促・広告支援に従事。

2023年9月12日付けで、株式会社FOR YOUにてコミュニケーションプロデュース事業のゼネラルマネージャーに就任。



<就任にあたってのコメント>

これまで培ったデジタル・マーケティング領域での実務経験、またベンチャー・スタートアップでの組織マネジメント・グロースの経験を活かし、FOR YOUの非連続的な成長のドライバーになりたいと考え、入社することを決めました。

不確実性が高く、常に変化するコミュニケーションの”イマ”を捉え、戦略的で持続可能な次世代マーケティングの先導者というポジションを確立し、FOR YOUのパーパスである「Future Produce Company」の実現に尽力致します。



<代表取締役 野田爽介コメント>

6月に入社した執行役員CSOの川畑が、今後のFOR YOUのさらなる成長を見据える中で「フリークアウト時代の上司が最高だったので、久々会って近況聞いてくる!万が一節目のタイミングだったらFOR YOUにとって絶対必要な人だから、今後紹介させて」と言ってくれました。秀抜なキャリアを持ち、ロジカルシンキングに長ける川畑を過去に部下としてマネジメントし、その川畑に誘われる上司ってどれだけの実力と人望のある方なのだろうかと、シンプルに凄いことで、尊いことだなと思ったことを覚えています。

お会いした際、最近の面談の中で一番目が合い、人を大切にする方なんだなと感じましたし、キードライバーを担っていただけると確信しています。



□会社概要

FOR YOUは、『新しい時代のプロデュースで、未来の出会いと幸せを。』というパーパスのもと、デジタルやソーシャル領域を中心としたコミュニケーションプロデュース事業と、Z世代を中心としたタレントが所属するタレントプロデュース事業を展開している、広告と芸能のハイブリッドエージェンシーです。



会社名:株式会社FOR YOU

URL:https://foru.co.jp

所在地:〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南3-1-19 恵比寿ライトビル2,4,5階

電話:03-6451-0639

設立:2015年8月

代表取締役:野田爽介

事業内容:

●コミュニケーションプロデュース事業

- コミュニケーション戦略

- ブランドプロデュース

- コンテンツクリエイティブ

- SNSコミュニケーション

- インフルエンサーキャスティング

- PRプランニング

●タレントプロデュース事業

- タレントマネジメント

- タレントマーケティング/R&D

●IPプロデュース事業

- プロダクトプロデュース

- IPプロデュース

- アライアンスマネジメント



