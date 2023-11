[レミー コアントロー ジャパン]

”量よりも質"という観念を軸にサステナブルな栽培法を取り入れ、ワイン&スピリッツ業界に革新をもたらすレミーコアントロージャパン株式会社(東京都港区/ゼネラルマネージャー ザビエ・タロ)が展開するコニャック・フィーヌ・シャンパーニュ レミーマルタンは、2024年に創業300周年を迎えるにあたり、ゲストバーテンディングを2023年11月5日(日) 18:00からXEX WEST The BAR(大阪市北区)にて開催することを決定。REMY MARTIN BARTENDER TALENT COMPETITION JAPAN 2022(レミーマルタン バーテンダー タレント コンペティション ジャパン 2022)」にて、グランドチャンピオンに輝いたザ・リッツ・カールトン京都「ザ・バー」の竹下 健一氏とXEX WEST The BAR バーテンダー 清水 海輝氏との一夜限りの共演をご提供します。







今回のイベントでは、1724年にフランス・コニャック地方にて創業されて以来、およそ300年間、セラーマスターたちが紡ぎ続ける精緻なブレンドが創り出す、その力強さとエレガントさの絶妙なバランスが高い評価を受けるコニャック・フィーヌ・シャンパーニュ レミーマルタンをふんだんに使用し、「先駆者(FOREDRIVER)」のテーマの下、創作されたチャンピオンカクテルを含むオリジナルカクテル4種が竹下氏自身の手で紡ぎだされます。また、清水氏による繊細なバランスが織りなすスペシャルカクテル4種とのコラボレーションは、今回ならではのもの。いずれも、樽への焼き入れ工程由来の、滑らかさと焼きたてのパン、バニラ、ブリオッシュの香りが印象的なレミーマルタン 1738アコード・ロワイヤルがベースとなっており、独特のオークの薫りを帯びたオー・ド・ヴィーをブレンドし、傑出した滑らかさがあるレミーマルタン 1738アコード・ロワイヤルの魅力を存分に引き出しています。

大阪の秋の夜長を彩る、レミーマルタンと個性豊かなスペシャルカクテルとの特別な夜をお楽しみください。







●竹下 健一 (たけした けんいち)氏:ザ・リッツ・カールトン京都 「ザ・バー」 バーテンダー

ホテル専門学校でホスピタリティを学んだ後、大阪のホテルでバーテンダーとしてのキャリアをスタート。東京他のラグジュアリーホテルで研鑽を積み、2020年にザ・リッツ・カールトン京都へ入社し現在に至る。カクテルコンペティションにも積極的に挑戦し、2022年12月に開催された「REMY MARTIN BARTENDER TALENT COMPETITION JAPAN 2022」にてグランドチャンピオンに輝く。2023年6月にフランスで行われた世界大会「REMY MARTIN Bartender Talent Academy」へ日本代表として出場。





●清水 海輝(しみず かいき)氏:XEX WEST The BAR バーテンダー

奈良ホテルからキャリアをスタート。宮崎氏の元で修行を積み、大阪・北新地のバーで勤務を経て現在はXEX WESTヘッドバーテンダー兼バーマネージャーとして活躍中。2018年、2019年のワールドクラスではセミファイナリストの功績を残す。各イベントや海外のゲストシフトにも積極的に参加。現在はポールバセットのブランドマネージャーからコーヒーを学び自身が得意とするミクソロジーの知識と合わせスタンダードでありながらもオリジナリティを追求した唯一無二のカクテルを日々創作している。





●レミーマルタン:1724 年にフランス・コニャック地方にて創業されて以来、およそ 300 年間、セラーマスターたちが紡ぎ続ける精緻なブレンドが創り出す、その力強さとエレガントさの絶妙なバランスが高い評価を受けるコニャック・フィーヌ・シャンパーニュ『レミーマルタン』。大手コニャックメゾンの中で唯一、ワイングローワー(葡萄栽培農家兼ワイン醸造家)をルーツとし、その誇りを胸に、いまこの時もフィーヌ・シャンパーニュ・コニャックのみに特化したコニャックづくりを続けています。レミーマルタンのエンブレムであり、1870年以来、レミーマルタンの全てのボトルを飾ってきた「地を足に、頭上の星をめざす」ケンタウロスは人間と自然の調和を象徴し、ブランドの価値観である情熱、独創性、寛容さ、勇敢さを象徴しています。レミーマルタンではボトルの素材を再生ガラスに変更する等、現代社会に活動する企業として、地球環境への影響を最小限に抑える取り組みを行っています。



●レミーマルタン 1738アコード・ロワイヤル:

1724年にフランス・コニャック地方にて創業されて以来、およそ300年間、セラーマスターたちが紡ぎ続ける精緻なブレンドが創り出す、その力強さとエレガントさの絶妙なバランスが高い評価を受けるコニャック『レミーマルタン』。そのレミーマルタンのラインナップの中のひとつ、「レミーマルタン 1738アコード・ロワイヤル」は、1738年に当時のフランス国王ルイ15世がレミーマルタンの造るコニャックの素晴らしさを讃えて、レミーマルタンに褒章と新しい葡萄を作付けする特権を授けたことに由来します。独特のオークの薫りを帯びたオー・ド・ヴィーをブレンドし、傑出した滑らかさが特徴。樽への焼き入れ工程由来の、滑らかさと焼きたてのパン、バニラ、ブリオッシュの香りが印象的です。





●XEX WEST The BAR:

世界的バーテンダーの元で修行を積み、世界No.1のバーテンダーを決めるワールドクラスにて2年連続セミファイナリストに輝いた清水海輝。ミクソロジーを得意とする彼が創り出すカクテルの数々は、既存のレシピにアレンジを加えることによってオリジナリティ溢れる世界観を感じさせてくれます。



