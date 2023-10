[ぺんてる株式会社]

全世界累計販売12億本超の速乾ゲルインキボールペン「エナージェル」より



ぺんてる株式会社は、ゲルインキボールペン「エナージェル」の新色を、2023年10月18日(水)より、全国の文具取扱店にて順次発売開始します。







エナージェルは2001年に発売され、全世界で愛されている速乾ゲルインキボールペンです。このたび、新色9色を定番として追加し、全12色展開にいたします。身近な自己表現や個性である普段の「文字書き」を、より色にもこだわって楽しんでいただくため、基本色の他、万年筆のようなダークカラー、ほんのり色味を感じる黒インキを追加し、日常の手書きの時間を豊かに彩ります。

エナージェルは、“なめらかな書き心地”、“筆跡の速乾性”、“濃く鮮やかな筆跡”という従来のボールペンにはないインキの特性を持ち、愛用者のみなさまから、「エナージェルを使うと文字がいつもより上手に書ける」という多数のお声をいただいています。お手本のような綺麗な文字だけでなく、何よりも自分自身が納得できる文字が書けるペンとして、より多くの方に使っていただきたいと考え、新色を選定しました。



■新色の特長■

1. 万年筆のインキのような、文字書きを彩る新色

2021年のエナージェル発売20周年企画の「限定20色」と「限定ブラックカラーズコレクション」の中から特にご好評だった色を9色追加し、全12色展開にします。

既存の定番色である黒/赤/青に加え、グリーン/オレンジ/バーガンディ/ブルーブラック/フォレストグリーン/セピア/オリーブブラック/インディゴブラック/ボルドーブラックといった文字書きのシーンをさりげなく彩るカラーを定番としてラインナップしました。

オリーブブラック/インディゴブラック/ボルドーブラックの3色は、ブラックを基調にした軸色で、ブラックカラーズコレクションの上質さを残しつつ、色の識別性も持たせたデザインにしています。





2.ダークトーンで文字書きにも使いやすい、限定7色セット

新色の中から、ブラックの代わりにも使いやすいダークトーンを中心とした、バーガンディ/ブルーブラック/フォレストグリーン/セピア/オリーブブラック/インディゴブラック/ボルドーブラックの7色セットを数量限定で発売します。ブックタイプのケースでギフトにもおすすめです。



■エナージェルの特長■

1.“スッと書けて、サッと乾く”エナージェルインキ

高発色な着色材や、従来のゲルインキの3倍(※)潤滑剤を配合し、筆記時の粘度が当社従来のゲルインキより低いため、なめらかな書き心地を実現しています。

また、紙との親和性が高く、素早く浸透するので、速乾性が高く、汚れを気にせず、ストレスなく書き進められます。

※当社比、ボール径0.5/0.7において



2.エナージェルインキ専用チップの特長

インキの特長を最大限生かすため、ボール回転抵抗とインキ流路設計を最適化しました。



エナージェルとは

エナージェルは、“なめらかな書き心地”、“筆跡の速乾性”、“濃く鮮やかな筆跡”という従来のボールペンにはないインキの特性が高く評価され、2001年の発売以来、全世界累計販売本数12億本(2023年9月現在)を超えるゲルインキボールペンのブランドです。

全世界共通のコンセプトメッセージとして「Ready When You Are. スッと書けて、サッと乾く。~想い描く速さで。~」を掲げています。何にもとらわれることなく、どこまでも広がるイマジネーションのように、軽やかに、自由に、あなたに寄り添い、共に走り、先導し、想い描くことと書くことの境界を超えていく体験を提供します。



■商品価格■

・エナージェル 253円(税込)

黒/赤/青 0.3mm、0.4 mm、0.5mm、0.7mm、1.0mm

グリーン/オレンジ/バーガンディ/ブルーブラック/フォレストグリーン/セピア/

オリーブブラック/インディゴブラック/ボルドーブラック 0.5mm、0.7mm

・エナージェル 限定7色セット 0.5mm、0.7mm 1,771円(税込)

・エナージェル リフィル 99円(税込)



■製品に関するお問合せ先■

