[株式会社CRAZY BUMP]

マンガ、アニメ、特撮などの人気コンテンツをテーマにした企画展を開催、運営している株式会社クレイジーバンプは、ハンズ広島店にて開催中の【墓場昇天録カイジ展 POP UP STORE】で新作アクリルスタンド4種を販売致します。







令和5年1月23日(月)~2月19日(日)の期間中・・・・ハンズ広島にて・・・・唯一無二の世界観で人気を誇るっ・・・・ギャンブル漫画『賭博黙示録カイジ』シリーズにスポットを当てたグッズストア・・・・

【墓場昇天録カイジ展 POP UP STORE】にて、新作アクリルスタンドが4種が2月11日(土)より追加される・・・。





会場にはパチンコ「沼」の盤面を大胆にプリントしたアパレルや、「賭博黙示録カイジ」や「賭博破戒録カイジ」の名勝負シーンのアクリルフィギュア、地下強制労働施設で行われた地下チンチロリンの茶碗などカイジグッズを圧倒的販売!ほかにも、大槻班長、利根川、一条、兵藤会長などクセモノ揃いの名キャラクターたちの商品や、あなたも「帝愛」の一員になれる世界観を完全再現したオリジナルアイテムなどを多数取り揃えています・・っ。



カイジシリーズ屈指の名場面が遂にアクリルスタンド化!!







自分を救うのは…アクリルスタンド 1,375円(税込)

サイズ:143mm × 100mm

孤立無援でも…!四面楚歌でも…!!









「宣言」アクリルスタンド 1,375円(税込)

サイズ:143mm × 100mm

そこにあるのは美学か?自負か?胸に去来するのは一体何だ?







オレは勝つ…!アクリルスタンド 1,375円(税込)

サイズ:143mm × 100mm

ここ一番の勝負の願掛けに…!







焼土下座アクリルスタンド 1,375円(税込)

サイズ:143mm × 100mm

あなたは焼土下座をするトネガワか…。それとも強いる兵藤か…。はたまた傍観する黒服か…。



【墓場昇天録カイジ展 POP UP STORE in 広島】

期間 2023年1月23日(月) ~ 2月19日(日)

時間 10:00 ~ 19:30 金・土 10:00 ~ 20:00

会場 ハンズ広島2階

所在地 〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀16-10 ハンズ広島店 2階

https://hiroshima.hands.net/



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/07-17:46)