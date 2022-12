[CryptoGames株式会社]



ブロックチェーンゲームの開発を行うCryptoGames株式会社(東京都渋谷区、代表取締役:小澤 孝太)は、運営するブロックチェーンゲーム「CryptoSpells(クリプトスペルズ)」が協賛する、新作ボードゲーム「Alternate Souls(アルタネイトソウルズ)」日本語版の販売が開始されたことをお知らせいたします。





<概要>

Will Studios の新作アリーナカードゲーム「Alternate Souls(アルタネイトソウルズ)」スターターデッキ 1個(全5種類)限定日本語版となります。



TCG とボード ゲームを組み合わせ、Force of Will の美しいアートとお気に入りのキャラクターを追加し、新しいスキルと戦略が楽しめます。キャラクターを戦場に召喚しましょう。デッキをカスタマイズし、ルーラーを守り、リンカーと戦ってその日を勝ち取りましょう!



ブロックチェーンゲーム「CryptoSpells(クリプトスペルズ)」も協賛しており、CryptoSpellsのカードデザイン・キャラクターも多数登場します。



■公式サイト

https://alternate-souls.tokyo/



■販売サイト

https://alternate.base.shop/items/70242303





<商品紹介>



■商品名:

光、火、水、風、闇の各属性ごとに5つのデッキ

浄化の光 / 炎の猛攻 / 水の迷宮 /束縛の風 / 襲い来る闇



■構成要素:

・アクリルミニチュアスタンディー4体

・23枚

・両面プレイマップ

・ルールシート

・スコアボード



■Product Name:

Five decks for each attribute, Light, Fire, Water, Wind, Darkness.

Purifying Light / Fire Onslaught / Water Labyrinth /Binding Wind / Invading Darkness



■Components:

・Four acrylic miniature standees

・23 cards

・Double sided play map

・Rule sheet

・Score board





<CryptoSpellsについて>



『クリプトスペルズ』はOasysのL2チェーンのTCG Verseで展開されているウォレット・イーサリアムなしで遊べるブロックチェーンカードゲームです。 2019年6月25日に正式リリース、クラウドセールスの売上は900ETHを突破し、当時国内最大規模となりました。2020年6月には初のテレビCMも実施いたしました。







https://cryptospells.jp/

Twitter: https://twitter.com/crypto_spells





<CryptoGames株式会社について>



ブロックチェーンゲームの開発を行うCryptoGames株式会社は、ウォレット・イーサリアムなしで遊べるブロックチェーンカードゲーム『クリプトスペルズ』を2019年6月25日に正式リリースしています。クラウドセールの売上は900ETHを突破し、当時日本最高記録となりました。2020年6月には初の地上波テレビCMも実施しました。



社名: CryptoGames株式会社

設立:2018年4月20日

資本金:14,300万円(資本準備金含む)

代表取締役:小澤 孝太

事業内容:ブロックチェーンゲームの開発運営

URL:http://cryptogames.co.jp/

Email:info@cryptogames.co.jp



<お問い合わせ先>

一般・報道関係:info@cryptogames.co.jp

採用情報:https://www.wantedly.com/companies/cryptogames/projects



