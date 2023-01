[株式会社アマナ]

~都内を中心に30店舗以上のレストランと協力し、アメリカ食材が彩る期間限定メニューを提供~



コミュニケーション変革をクリエイティブで実現する株式会社アマナ(本社:東京都品川区、代表取締役社長 兼 グループCEO 進藤博信、以下「アマナ」)は、アメリカ大使館農産物貿易事務所(U.S. Embassy Agricultural Trade Office)が主催するフードイベント「TASTE OF AMERICA 2023(テイスト オブ アメリカ2023)」の運営事務局を担い、アメリカの食材や食文化に触れ、アメリカの食を広く楽しんでいただく企画を発信します。







第一弾は、アマナグループ傘下で食にまつわるメディア事業を軸に、コンテンツ制作や商品開発、その他イベントの企画運営などを手掛ける株式会社料理通信が、食のメディア『料理通信』のインスタグラムアカウントにて、「TASTE OF AMERICA 2023」公式アカウントとコラボレーションしたインスタライブを2023年1月24(火)に開催します。



▼「TASTE OF AMERICA 2023」開催案内

アメリカ大使館農産物貿易事務所は、 アメリカの食材や食文化に触れ、 アメリカの食を広く楽しんでいただくフードイベント「TASTE OF AMERICA 2023(テイスト オブ アメリカ 2023)」を、 2023年4月3日(月)~16日(日)までの2週間、 都内を中心としたレストランやスーパーマーケット、 アメリカ系食品企業と協力し開催します。 期間中、 参加レストランにて、 アメリカ食材を使ったスペシャルメニューを提供します。



レストランは魅力的な30店舗以上が参加し、シェフたちがイベント限定メニューを新しく開発予定です。「エンパイア ステーキ ハウス」「ロウリーズ・ザ・プライムリブ」、「バビーズ」などアメリカの食を体現するレストランのほか、「ラ・ブリアンツァ」(イタリアン)、「オルガン」(フレンチ)など、アメリカの食に限らない様々なジャンルの飲食店にて開催します。今年は、注目のアメリカワインを体験いただけるお店も! 「ナショナル麻布」「日進ワールドデリカテッセン」などインターナショナルスーパーでも、アメリカ食材をお楽しみいただけます(参加店舗は随時、Webサイトでお知らせします)。







イベント企画第一弾



2023年1月24日(火)12:00~ インスタライブを開催します。米国でレストランを経営した経験がある「ラ・ブリアンツァ」奥野 義幸オーナーシェフと、飲食業界に新しい風を吹かせ続ける株式会社CITABRIAの代表取締役・石田聡様をゲストにお招きし、これからの食の世界を語っていただき、料理デモンストレーションを行います。

配信Instagramアカウント: @tasteofamerica2023, @team_trippa



――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

「TASTE OF AMERICA 2023」のテーマ「ReNEW」

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

新しい生活様式、変わり続ける価値観、

新しい価値の創造。



コロナ禍で、多くのことが変化し続ける時代。

食事はワクワクするものでありたい。

食卓は仲間と楽しむ時間でありたい。

食事が明日の自分を変えるものでありたい。



アメリカの食材が、私たちのテーブルに力を与えてくれる。

あたらしい食事、あたらしい季節、あたらしい時代が、はじまる。





キービジュアルについて







「TASTE OF AMERICA 2023」のテーマは「ReNEW」。



「おいしい食は笑顔を作る」を表現し、

これからの明るい食の世界を楽しむような、

クリアでさわやかなビジュアルにしました。



新しいことがスタートする4月。

あたらしい食事、あたらしい時代のはじまりを

2週間のイベントを通してお伝えします。





TASTE OF AMERICA 2023開催概要



名 称:TASTE OF AMERICA 2023(テイスト オブ アメリカ2023)

日 程:2023年 4月3日(月)~16日(日)*2週間

参 加 店 舗:都内レストラン・スーパーマーケットなど

※参加店舗名・提供メニューなど詳細は随時発表予定

主 催:米国大使館農産物貿易事務所(U.S. Embassy Agricultural Trade Office =ATO)

Webサイト :https://tasteofamerica.jp/

Instagram :@tasteofamerica2023(https://www.instagram.com/tasteofamerica2023/ )

Facebook :TASTE OF AMERICA(https://ja-jp.facebook.com/tasteofamerica.usato/ )

問い合わせ先:tasteofamerica2023@amana.jp



TASTE OF AMERICA(テイスト オブ アメリカ)とは

「TASTE OF AMERICA」は、米国大使館農産物貿易事務所(U.S. Embassy Agricultural Trade Office =ATO)主催のフードイベントです。フードカルチャーを通じて、飲食店、米系企業、観光協会などと消費者が繋がり、アメリカンフードカルチャーの多様性や楽しさを分かち合うイベント。期間中に提供されるその年のテーマに沿った特別メニューを味わっていただき、日本における“アメリカンフード・ファン”のコミュニティづくりを応援しています。



「ごちそうUSA」について

アメリカ大使館農産物貿易事務所の公式インスタグラムアカウント「ごちそうUSA」( @gochisousa )でも、本キャンペーンの情報を伝えてまいります。

URL:https://www.instagram.com/gochisousa/







TASTE OF AMERICA 2023 運営事務





アメリカ大使館農産物貿易事務所より依頼を受けTASTE OF AMERICA 2023開催のため、株式会社アマナが運営する組織です。





アマナについて



1979年に広告写真の制作会社として設立。スチールや動画 (TVCM、WEB 動画など)、CG(レタッチ、3DCG、アパレル CG など)といったビジュアル制作のコンセプト企画からアウトプットにいたるまで、ワンストップでプロデュース・提供する国内最大規模の制作会社へ事業を拡大。2004年に株式公開。現在は、豊富なクリエイティブ資源や、年間 15,000 件にのぼる事例のナレッジを活用し、企業の課題や価値を抽出、コミュニケーションの質と量を変革させるビジュアルコミュニケーション事業に取り組んでいます。さらに、アマナが独自に開発した商材(ソリューション)を組み合わせることで、企業のコミュニケーション施策や DX(デジタルトランスフォーメーション)推進をサポート、クライアントと共に企業の価値を高めるプロジェクトを数多く手掛けています。



