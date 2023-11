[クラウドエース株式会社]

クラウドエース株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:青木 誠/以下クラウドエース)は、2023 年 10 月 27 日(金)に株式会社 primeNumber(本社:東京都品川区、代表取締役 田邊 雄樹)が主催するイベント「trocco(R)5周年記念パーティー」内で発表された trocco(R)︎ PARTNER AWARD において、BUSINESS OF THE YEAR を受賞したことをお知らせいたします。











この度の受賞において、primeNumber カスタマーサクセス本部 Head of Business Development 薬丸信也氏は以下のように述べています。





「「BUSINESS OF THE YEAR」を受賞されたこと、心よりお祝い申し上げます。primeNumber にとって、パートナーの皆様は、お客様のデータ活用を促進する上で無くてはならない存在と考えています。その中でも、Google Cloud のクラウドインテグレーションサービス提供におけるリーディングカンパニーであるクラウドエース様は、primeNumber のデータ分析基盤向けSaaS「trocco(R)」の市場拡大においても顕著な貢献を果たしてくださいました。特に、Google Cloud 構築支援の豊富な知見を活かし、多くの顧客企業のデータ活用をご支援頂いた点は、私たち primeNumber にとっても非常に価値の高いものでした。今後とも、より一層パートナーシップを深めながら、共にお客様のデータ活用を促進していくことを心から願っております。」





この度の受賞において、クラウドエースのパートナー事業部 部長の野辺明は以下のように述べています。





「お客様のパートナーとしてデータ活用ニーズを理解し、primeNumber 様 と共に trocco(R)︎ を提供してきた結果、今回「BUSINESS OF THE YEAR」を頂けたことを誇りに感じております。お客様の DX・データ活用の促進を目的として primeNumber 様とご一緒に活動できることは、弊社の大きな強みとなっております。今後も国内外問わずお客様のビジネスに貢献できるよう primeNumber 様とご一緒にサービス提供を続けていきます。」





今後も、分析基盤向けデータ統合自動化サービスである trocco(R)︎ に、Google Cloud の運用構築で培ってきたクラウドエースの豊富な知見を組み合わせていくことで、お客様に最適なデータプラットフォーム環境を提供することに引き続き注力してまいります。





■ 株式会社 primeNumber について

本社:東京都品川区上大崎三丁目1番1号 JR 東急目黒ビル 5 F

代表取締役 CEO:田邊 雄樹

ウェブサイト:https://primenumber.co.jp/

事業内容:

・データ分析基盤の総合支援サービス「trocco(R)」の開発・運営

・データテクノロジー領域の課題解決を実現するコンサルティング・エンジニアリングサービスの提供





■ クラウドエース株式会社について

本社 : 東京都千代田区大手町 1丁目 7-2 東京サンケイビル 26 階

代表取締役社長 : 青木 誠

ウェブサイト:https://cloud-ace.jp

事業内容:クラウドエースはクラウドの導入設計から運用・保守までをワンストップでサポートをする Google Cloud を専門としたシステムインテグレーターで、Google Maps Platform のパートナーでもあります。

Google Cloud のマネージド サ ービス プロバイダとして、アプリケーション開発や機械学習などのあらゆる分野における技術的サポートと、コンサルティング、システム開発、Google Cloud 認定トレーニングを提供しております。日本およびアジアにて、120 社を超えるパートナー企業と共に DX を行う企業の多様なニーズにお応えいたします。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/27-19:16)