[東京ミッドタウンマネジメント株式会社]

夜景×イルミネーションを見ながら館内メニューを楽しめる絶景テラス席が6階に期間限定で登場





東京ミッドタウン日比谷(東京都千代田区有楽町 事業者:三井不動産株式会社)は、2022年11月17日(木)~2023年2月14日(火)※ までの期間、 “心躍る瞬間”をテーマに、「HIBIYA Magic Time Illumination 2022」を日比谷エリア全体で開催します。



この度、「HIBIYA AREA ILLUMINATION」、「HIBIYA WINTER SQUARE」、「PARK VIEW WINTER GARDEN」の3つのエリアの演出の詳細が決定しましたのでお知らせいたします。オーロラをイメージした幻想的なグラデーションカラーや、夜景とともに楽しめる天の川をイメージしたイルミネーションの世界で、“心躍る瞬間”をぜひお楽しみください。また、イルミネーションが楽しめる絶景テラスが期間限定で登場し、テイクアウト&オリジナルメニューを提供いたします。

※ 実施期間はエリアにより異なります。



HIBIYA Magic Time Illumination 2022特設サイトURL

https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/xmas/







「HIBIYA AREA ILLUMINATION」 & 「HIBIYA WINTER SQUARE」 追加情報! オーロラのように変化する幻想的な演出の詳細が決定!





■まるでオーロラのように次々と色が変化する、幻想的な演出の詳細が決定!

日比谷仲通りで実施する「HIBIYA AREA ILLUMINATION」と、日比谷ステップ広場で実施する「HIBIYA WINTER SQUARE」。日比谷の街を彩るこの2つのイルミネーションで、今年はイエローグリーン・ブルーグリーン・ブルーと、まるでオーロラのように次々と色が変わる演出の実施が決定しました。およそ5分間にわたって徐々に色が変わり、光が波のように広がっていく様子は幻想的で、「HIBIYA Magic Time Illumination 2022」のテーマである“心躍る瞬間“をお楽しみいただけます。







「HIBIYA AREA ILLUMINATION」概要

実施期間:2022年11月17日(木)~2023年2月14日(火)

点灯時間:17:00~23:00

場 所:日比谷仲通り

主 催:一般社団法人日比谷エリアマネジメント/東京ミッドタウン日比谷



「HIBIYA WINTER SQUARE」概要

実施期間:2022年11月17日(木)~2022年12月25日(日)

点灯時間:17:00~23:00

場 所:東京ミッドタウン日比谷 1階 日比谷ステップ広場

主 催:東京ミッドタウン日比谷

協 力:一般社団法人日比谷エリアマネジメント







日比谷ステップ広場 「HIBIYA WINTER SQUARE」 追加情報! 隠れオーナメント、イルミネーションを盛り上げる名作演劇・映画BGM、AR演出が決定!





■見つけたら幸せが訪れるかも?星をまとうクリスマスツリーのオーナメント 「隠れ7つ星」

日比谷ステップ広場に登場する星をまとう6本のクリスマスツリー。このツリーにきらめく無数の星のオーナメントの中に、クリスマスにまつわる7つのキャラクターをモチーフにした特別な「隠れ7つ星」が登場します。7つのオーナメントにはそれぞれにポジティブなキーワードが書かれており、7つすべて見つけた人には幸せが訪れるかも?





■“エンタメの街”日比谷ならでは!イルミネーションを盛り上げる名作映画・演劇のBGM

エンターテインメントの街である日比谷ならではのポイントとして、映画・演劇の名作BGMを聞きながらイルミネーションをお楽しみいただくことで、今年のテーマである”心躍る瞬間”をより一層感じていただけます。今年リメイク作品が話題になった名作ミュージカル映画 『ウエスト・サイド・ストーリー』の劇中歌として人気が高い”Tonight”が初登場!またクリスマスの定番ソング ”White Christmas” や、クリスマス映画として定番の『ホーム・アローン』の代表曲“Somewhere in My memory”など、クリスマス気分を盛り上げる素敵な楽曲とともに、まるで映画・演劇の世界に入り込んだような日比谷ならではのイルミネーション体験をお届けします。







6階 パークビューガーデン 「PARK VIEW WINTER GARDEN」 追加情報! 夜景×イルミネーションをより楽しむ、絶景テラス席&ミスト演出が追加決定!





■天の川に見立てたホワイトイルミネーションを更に盛り上げる演出が決定!

天の川(Milky Way)の白の世界をよりお楽しみいただけるよう、“ミスト”を使った演出が追加決定しました。パークビューガーデン全体を夜空に見立てて、無数の星をイメージした青い光が加わることでより天の川のホワイトイルミネーションが引き立ち、その白い光がミストに反射することでより一層きらめき、天の川(Milky Way)に入り込んだような世界をお楽しみいただけます。









■夜景×イルミネーションを見ながら館内メニューを楽しめる絶景テラス席が期間限定登場!





6階のパークビューガーデンでは、絶景のイルミネーションを見ながら館内のテイクアウトメニューを楽しんでいただける”テラス席”が2022年11月25日(金)~2023年2月28日(火)までの期間限定で登場することが決定。これまで以上にイルミネーションの世界に入り込んだロマンチックな時間をお過ごしいただけます。※イルミネーションは2023年2月14日(火)までを予定しています。

絶景テラス席設置期間:2022年11月25日(金)~2023年2月28日(火)

利用可能時間:9:00~23:00利用可能

※6階パークビューガーデンは荒天時に閉鎖する場合がございます

※イルミネーションの点灯時間は17:00~23:00となります





<テラス席にてテイクアウト可能なメニュー例>

■DRAWING HOUSE OF HIBIYA(6階)





北海道“玉艶卵“のこだわり焼プリン 価格:¥750





八女抹茶のバスクチーズケーキ 価格:¥850



■Q CAFE by Royal Garden Cafe(6階)





国産黒毛和牛・国産黒豚のコルビージャックチーズハンバーグ価格:¥1,500



限定!イルミネーションコラボメニュー





ティラミスラテ

価格:店内 ¥770、テイクアウト ¥750

販売期間:2022年12月1日(木)~2023年2月14日(火)



今年のテーマ「心躍る瞬間」のワクワク感を表現した期間限定のコラボドリンク。アルプスの天然水を使用して作られる、フランス産のノンコレステロールシロップ1883を使用しており、優しい甘さが特徴です。



※上記店舗以外でもテイクアウト可能なメニューであればご自由にご飲食可能です。詳細は各店舗にてご確認ください

※写真は店内飲食イメージです。実際のテイクアウト容器とは異なります



「PARK VIEW WINTER GARDEN」概要

実施期間:2022年11月17日(木)~2023年2月14日(火)予定

点灯時間:17:00~23:00

場 所:東京ミッドタウン日比谷6階パークビューガーデン ※荒天時に閉鎖する場合がございます

主 催:東京ミッドタウン日比谷







「東京ミッドタウン日比谷」周辺の最新クリスマス情報





■日比谷シャンテ クリスマスディスプレイ 2022概要

幸せを運ぶデンマークの妖精「ニッセ」が日比谷シャンテに訪れます。クリスマスの季節にはサンタクロースのお手伝いをすると言われている妖精がシャンテのクリスマスシーズンを一緒に盛り上げてくれます。ハンドメイドの木製人形たちで飾られた、温かくほっこりとするような装飾でお客様をお迎えいたします。



名 称:Nordic Christmas in HIBIYA Chanter ~妖精ニッセたちのクリスマス~

実施期間:11月17日(木)~12月26日(月)

点灯時間:16:00~23:00

詳細はこちら:https://www.hibiya-chanter.com/eventnews/detail/?id=696











■帝国ホテル 東京 クリスマスツリー&イルミネーション概要

帝国ホテル 東京では、2023年に開業から100周年を迎える旧本館 ライト館をモチーフとしたオーナメントと、オレンジやブラウンのメインツリーでお客様をあたたかくお迎えします。ホテル館外には鮮やかなイルミネーションを灯します。



実施期間(予定):クリスマスツリー 2022年11月23日(水・祝)~ 2022年12月25日(日)

イルミネーション 2022年11月17日(木)~ 2023年2月14日(火)

※ 「クリスマスイルミネーション」では、グリーン電力を使用しております。

詳細はこちら:https://www.imperialhotel.co.jp/j/tokyo/special/xmas/2022/index.html





【HIBIYA Magic Time Illumination 2022 概要】







「HIBIYA Magic Time Illumination 2022」のテーマは“心躍る瞬間”。星空をモチーフに日比谷の街を

オーロラのような光で彩ります。





実施期間:2022年11月17日(木)~2023年2月14日(火)

点灯時間:17:00~23:00

場 所:日比谷仲通り/東京ミッドタウン日比谷

主 催:一般社団法人日比谷エリアマネジメント/東京ミッドタウン日比谷





■「三井不動産9BOX感染対策基準」について

三井不動産グループでは、安心して当社グループの施設をご利用いただくために、医学的・工学的知見に基づくわかりやすい感染対策が必須と考え、グループ共通の「三井不動産9BOX感染対策基準」を策定し、施設ごとの新型コロナウイルス感染対策を徹底しております。当社グループはオフィスビル、商業、ホテル、リゾート、ロジスティクス、住宅等、多様な施設を展開しており、当社グループだけでなく社会全体で共有しやすい項目として提示することで、社会共通の課題解決に貢献したいと考えています。

当社グループは引き続き、安心・安全な街づくりを通して持続可能な社会の実現に取り組んでまいります。

※参考リリース:https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1001_01/



三井不動産グループのSDGsへの貢献について

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/esg_csr/

三井不動産グループは、「共生・共存」「多様な価値観の連繋」「持続可能な社会の実現」の理念のもと、人と地球がともに豊かになる社会を目指し、環境(E)・社会(S)・ガバナンス(G)を意識した事業推進、すなわちESG経営を推進しております。当社グループのESG経営をさらに加速させていくことで、日本政府が提唱する「Society 5.0」の実現や、「SDGs」の達成に大きく貢献できるものと考えています。また、2021年11月には「脱炭素社会の実現」、「ダイバーシティ&インクルージョン推進」に関し、下記の通りグループ指針を策定しました。今後も、当社グループは街づくりを通じた社会課題の解決に向けて取り組んでまいります。

【参考】

・「脱炭素社会実現に向けグループ行動計画を策定」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1124/

・「ダイバーシティ&インクルージョン推進宣言および取り組み方針を策定」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1129_02/

※なお、本リリースの取り組みは、SDGs(持続可能な開発目標)における目標に貢献しています。



目標11 住み続けられるまちづくりを

目標17 パートナーシップで目標を達成しよう



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/15-21:16)