[NTTアドバンステクノロジ株式会社]

NTTアドバンステクノロジ株式会社(以下:NTT-AT、本社:東京都新宿区、代表取締役社長:伊東 匡)は、任意団体 work with Prideが策定した、企業のLGBTQに関する取り組みを評価する「PRIDE指標」※に今年度も応募しておりましたが、2022年11月10日(木)開催の『work with Pride 2022』カンファレンス(主催:work with Pride 2022 実行委員会)において、企業等の枠組みを超えてLGBTQが働きやすい職場づくりを推進していることなどが評価され、最上位のゴールド獲得企業として6年連続で表彰されました。







NTT-ATは、NTTグループの一員として、社員一人ひとりの多様な価値観や個性を尊重し活用するダイバーシティ・マネジメント推進を重要な経営戦略の一つに位置付けています。



今回の「PRIDE指標」最上位のゴールド6年連続獲得を励みに、今後ともLGBTQの当事者が働きやすい職場づくりに向け、取り組みをより一層強化してまいります。





※PRIDE指標

⇒ 任意団体 work with Prideが策定した、企業のLGBTQに関する取り組みを評価する指標。

指標1 Policy:行動宣言

指標2 Representation:当事者コミュニティ

指標3 Inspiration:啓発活動

指標4 Development:人事制度・プログラム

指標5 Engagement/Empowerment:社会貢献・渉外活動



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/11-15:46)