世界初のAppleWatch 7.5Wマルチ急速充電器、VGP金賞受賞のモバイルバッテリー、USBハブなど 7月9日(日)からの先行セールにて出品される大人気製品を一部ご紹介





米カリフォルニア発、洗練されたデザインと快適なライフスタイル体験を提案し、グローバルで絶大な人気と市場シェアを誇るスマートフォン・PC関連製品ブランド「Belkin」の日本法人、ベルキン株式会社(以下Belkin、所在地:東京都台東区台東)は、7月9日(日)~12日(水)にて開催するAmazon Prime Dayにて、急速充電モバイルバッテリーの最新製品や人気のUSB急速充電器、USBハブ等、スマートなライフスタイルをもたらす製品を中心に、全117製品を最大57%オフのセール価格にて販売いたします。



≪7月9日(日)先行セール対象製品(一部)≫

セール会場:https://www.amazon.co.jp/stores/page/EB3D9AF2-15E2-45B1-82AC-B569E98F09D7

■ 純正MagSafe & Apple Watchパーツ採用ラインナップ

【Belkin BoostCharge MagSafe 3-in-1】

米Amazon.comにて5,700件超のカスタマーレビューと平均★4.5を獲得している*「Belkin BoostCharge MagSafe 3-in-1」(以下Belkin MagSafe 3-in-1)ワイヤレス充電シリーズは、世界初*のApple Watchの急速充電対応したマルチデバイス充電製品であり、米Forbes社より2022年度最もオススメのApple Watch充電器とも評価されています。数多くの賞を受賞した本シリーズは、純正MagSafe及びApple Watchワイヤレス充電パーツを搭載し、iPhoneに最大15W、Apple Watchに最大7.5Wで急速充電できます。





≪製品特徴≫

・純正パーツ搭載、且つ「Made for MagSafe」、「Made for Apple Watch」公式認証製品

・Apple Watchに最大7.5Wで出力、S7/S8を45分で80%まで充電でき、充電時間を1/3に短縮化

・3台同時充電、iPhoneに最大15Wでワイヤレス充電

・すべてのAppleデバイスに馴染むエレガントなデザイン



セール価格:15,590円(税込) ※最大22%OFF

(スタンド式)https://www.amazon.co.jp/dp/B0B1LS4XKD

(パッド式)https://www.amazon.co.jp/dp/B09MTGCWBP



■ 世界初AppleWatch急速充電バッテリー

【Belkin 2-in-1 iPhone + Apple Watch 10000mAh】

本製品は、世界初*のApple Watchに7.5Wで急速充電可能な2-in-1モバイルバッテリー。コンパクト&軽量設計、iPhoneとの同時充電、及びパススルー充電という前モデルの魅力のほか、最新型の純正Apple Watchワイヤレス急速充電モジュールを搭載し最大7.5W(5V/1.5A)で出力でき、市場の2.5W及び5Wの充電器やモバイルバッテリー製品と比べ、充電時間*を1/3に短縮することを実現しました。10000mAhの大容量はS7/S8に14回フル充電できます。本体には、上質な高級シリコン素材を採用しており、シルクのような⾮常に柔らかい手触り感を実現し、長期間綺麗に使用頂けるよう指紋防止、耐スクラッチ、汚れ物防止加工を施し、傷がつきにくいデザインとなっております。

*Belkin調べ (2023年5月 Apple Watch が充電可能な持ち運び式バッテリー製品カテゴリーにおいて)

*2023年5月31日12:00時点



≪製品特徴≫

・純正Watch充電パーツ搭載、且つ「Made for Apple Watch」、「MFi」、「USB-IF」公式認証製品

・Apple Watchに最大7.5Wで出力、S7/S8を45分で80%まで充電でき、充電時間を1/3に短縮化

・10000mAhの大容量、2台同時充電、パススルー充電、Cポートは高20W出力

・洗練されたデザイン、長く使える触り心地



セール価格:10,080円(税込) ※23%OFF

販売先サイト:https://www.amazon.co.jp/dp/B0BZC22JRX



■Apple x Belkin共同開発!iPhoneをWebカメラに変身【MagSafe対応iPhoneカメラマウント】

本シリーズはAppleとBelkin共同開発された製品であり、macOS Venturaの連携カメラ機能に最適なiPhoneマウントです。Macノートパソコンの画面上部に取り付るだけで、iPhoneを瞬時にWebカメラに変身させ、FaceTimeやオンライン会議を高画質で行うことができます。MacBook用マウントはスタンドが付属しているため、普段はスマホリングやスタンドとして使うことができ、Macデスクトップ及びDisplay用マウントは1/4インチの三脚ネジ対応で三脚の取り付けも可能です。





≪製品特徴≫

・Appleと共同開発製品で、macOS Venturaの連係カメラに最適

・強力マグネットで簡単取り付け、瞬時にiPhoneをWebカメラに変身

・MacBook用マウントはスタンドやリングとして使える

・Mac及びDisplay用マウントは三脚の取り付けに対応



セール価格:4,692円(税込) ※最大16%OFF

MacBook用マウント(3-in-1式):https://www.amazon.co.jp/dp/B0BNPTB659

Mac及びDisplay用マウント(三脚式): https://www.amazon.co.jp/dp/B0BNPTB659





■VGP2023金賞受賞【Belkin BoostCharge Magnetic Wireless Battery 5000 】

本製品は、株式会社音元出版が主催する国内最大級のオーディオ&ビジュアルアワード「VGP2023」にてモバイルバッテリーのカテゴリーで金賞を受賞。強力マグネット採用し、約1kg(10N)の重さに対応できるほか、4方向使えるスタンドを搭載で、どんな場所でも様々な使い方や置き方に対応します。





≪製品特徴≫

・MagSafe対応で簡単にワイヤレス充電

・高級感溢れるスタンドで、4方向使用可能

・5000mAh大容量ながら、iPhone 13/12 Miniモデルでもピッタリなコンパクトサイズ

・2台同時充電、パススルー充電



セール価格:4,007円(税込) ※最大27%OFF

販売サイト:https://www.amazon.co.jp/dp/B0B6DLWMJF





≪そのほかセール対象のUSB充電器及びUSB-Cハブ製品≫

■タイプCの拡張に最適Belkin Connect USB-C to 4ポートUSB-Cハブ(4-in-1)

本製品は、たった56gながら100W PD充電対応し、4つのUSB-C 3.2Gen 2ポートを搭載しており、カメラ/ウェブカメラ、キーボード、マウス、外部SSDなどのUSB-C機器を迅速かつスムーズに接続できます。コンパクトなデザインでありながら、全ポートは最大10Gbpsの高速データ転送を実現し、市場に出回っている他のハブと比べて2倍のスピードを誇ります。大容量のファイルの転送や高解像度のコンテンツの再生においてもスムーズなパフォーマンスを発揮し、USB-Cヘッドフォン、スピーカー、オーディオインターフェースなど、オーディオ関連のデバイスもサポートしています。





セール価格:4,896(税込) ※15%OFF

販売サイト:https://www.amazon.co.jp/dp/B0BY27XSJ3



■2.5Gイーサネット対応Belkin 7-in-1 2.5Gbps マルチメディアUSB-Cハブ

本製品は、USB-Cやイーサネットポート、microSDカードリーダーなどを搭載した7-in-1USB-Cマルチポートハブです。2.5GbpsのイーサネットポートやHDMIによる最大4K60Hzの画面出力など、オンラインゲームに最適なほか、SDカードリーダーや10Gbpsでデータ転送可能なUSB-Aポートを搭載するなど、映像・音楽制作などのクリエイティブな場面でも使用可能です。





セール価格:12,973(税込) ※16%OFF

販売サイト:https://www.amazon.co.jp/dp/B0B8X4PJ9L



■Belkin 65W/45W 2ポート USB-C Gan Wall Charger With PPS

本製品は通常の60W以上の充電器より、約55%の小型化を実現したBelkin BoostChargeシリーズの最新製品で、USB-Cポートを2口備え、最大65Wの出力が可能な充電器です。1つのポートで65Wの出力と、2つのポートを使用して45Wと20Wで出力可能です。GaNテクノロジーを採用し、コンパクトなサイズと高出力を両立しているため、テレワークや外出先などでもストレスなく持ち運びができます。またPPS(Programmable Power Supply)テクノロジーを採用し、接続されたデバイスに応じて適切な出力を行います。





セール価格:3,353/2,759(税込) ※29%OFF

65W:https://www.amazon.co.jp/dp/B0B5QKMCZD

45W:https://www.amazon.co.jp/dp/B0BF9ZYCQ5





※セール対象製品一覧に関しましては、下記リンクよりご確認ください。

https://kyodo-pr.box.com/s/x9hp77xxcafazg3j71ludtehrcuoxo0s



<Belkinについて>

Belkinはアクセサリーメーカーにおけるリーディングカンパニーであり、幅広い家電製品やエンタープライズ環境向けに、充電、デバイスを守る製品、生産性、接続性、オーディオ、セキュリティ、ホームオートメーションに関するソリューションを提供しています。Belkinの製品は、米国南カリフォルニアで設計され、世界50か国以上で販売されています。Belkinは、自宅や職場、新たな冒険の中で、毎日をより生き生きと過ごしてもらうために人々に役立つ製品を生み出しています。Belkin Internationalは2018年、Foxconn Interconnect Technologyと合併し、世界的に影響力を高めることができました。Belkinは今後も、私たちが暮らす地球と人々からインスピレーションを得続けます。

Belkin Japan公式ウェブサイト:http://www.belkin.com/jp/

Facebook:https://www.facebook.com/belkin.japan

Instagram:https://www.instagram.com/belkin_jpofficial/

Twitter:https://twitter.com/BelkinJP



