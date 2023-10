[Uzabase]

株式会社ユーザベースは、三菱地所株式会社とTokyo Marunouchi Innovation Platform(以下、TMIP)に協力して、大企業の新規事業・オープンイノベーション等の創発をテーマに掲げたイベント「Marunouchi Innovation Fes. 『CROSSING』」を2023年11月30日(木)に実施いたします。







イベント特設サイトURL:

https://region.newspicks.com/marunouchi-innovation-fes2023



開催の背景





2022年、ユーザベースが運営するソーシャル経済メディア「NewsPicks」は丸の内複数会場にて大型ビジネスフェス「CHANGE to HOPE 2022」を開催。“変化は希望だ!”をコンセプトに掲げ、様々な切り口から日本経済への希望を見いだしてきました。



今年は、三菱地所とともに「丸の内発のイノベーション」で日本、そして世界を変えていくアクションを加速させたいという想いから本イベントを開催するに至りました。



丸の内エリアの世界・日本をリードする多種多様なプレイヤーたちがつながることで、イノベーションへの共創がうまれる祭典をつくっていきます。





コンセプトとプログラム





あらゆる領域でイノベーションが求められる、変化の激しい時代。これまでの枠組みが通用しない中、いま必要なのは壁を越えた、新たな「重なり」。ヒト・モノ・コトが交差する丸の内は、あなたの想いと未来を支える街でもあります。



「重なりはつながりに、つながりは共創へ」をコンセプトに掲げ、大企業起点の新規事業を表彰する「TMIP Innovation Award」や、グローバルスタートアップの新たな挑戦やイノベーション創発地「丸の内」のこれからを議論するプログラムを用意。イベントコンテンツ終了後は参加者全員が一同にあつまり、共創へのつながりを得るための交流会も実施いたします。



コンテンツ1.:TMIP Innovation Award (丸ビル「丸ビルホール」)(有料)

大手町・丸の内・有楽町地区(大丸有)に集積している大企業を中心としたプレイヤーの力と、都市の力を、パブリックな立場から組み合わせ、グローバル市場に対してインパクトのある事業創出を目指すオープンイノベーションプラットフォーム「TMIP:Tokyo Marunouchi Innovation Platform」がアワードを初開催。次代の本業となる、大企業発イノベーションを解き放ちます。



▼詳細はこちら

https://www.tmip.jp/ja/report/4396



コンテンツ2.:Marunouchi×グローバルスタートアップ企業ピッチプレゼン(新丸ビル 「EGG」)

丸の内から新たな挑戦に挑むグローバルスタートアップや大企業が、その取組を発信するセッションを実施。グローバルスタートアップがいま日本にどのような挑戦を仕掛けようとしているのか紐解きます。



コンテンツ3.:Marunouchi×次世代リーダー(三菱ビル ユーザベースオフィス)

学生から若手ビジネスパーソンまでを対象とし、丸の内から生まれるイノベーションについて丸の内エリア内のトップ層を招き、これからのイノベーション創出について議論します。



<会場MAP>



A:新丸ビル10階「EGG」、B:丸ビル7階「丸ビルホール」、C:三菱ビル1階 ユーザベースオフィス





イベント概要





開催日時:11月30日(木)13:00~20:30(受付開始:12:00)

会場:丸ビル 7階「丸ビルホール」、新丸ビル 10階「EGG」、三菱ビル1階 「ユーザベースオフィス」

想定来場登録者数:参加登録500名程度

開催形式:リアル開催

参加費:

・丸ビルホール&コンファレンススクエアのプログラム及び交流会参加は税込5,500円/名

・それ以外のプログラムは無料

申込URL:https://region.newspicks.com/marunouchi-innovation-fes2023

主催:三菱地所株式会社、Tokyo Marunouchi Innovation Platform

共催:株式会社ユーザベース





NewsPicksについて

オリジナル記事や動画番組に加え、国内外100以上のメディアのニュースを配信。各界の有識者をはじめ、ユーザーが投稿したコメントと共に、多角的にニュースを読み解くことができる「ソーシャル経済メディア」です。

https://newspicks.com/about/





TMIPについて

TMIPは、一般社団法人 大丸有環境共生型まちづくり推進協会が運営する組織で、丸の内エリア(大手町・丸の内・有楽町)のイノベーション・エコシステム形成に向けて、大企業とスタートアップ・官・学が連携して社会課題を解決することでグローバルなマーケットに向けたイノベーションの創出を目 指すオープンイノベーションプラットフォームです。会員、パートナーを含めると150社を超える組織になります。本取り組みでは、プロジェクトの企画・実行をサポートしています。

Tokyo Marunouchi Innovation Platform 公式サイト:https://www.tmip.jp/ja/





会社概要

社名:株式会社ユーザベース / Uzabase,Inc.

設立:2008年4月1日

代表者: 稲垣裕介 / 佐久間衡

所在地:〒100-0005 東京都 千代田区 丸の内2-5-2 三菱ビル

https://www.uzabase.com/





三菱地所について

社名:三菱地所株式会社/ MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.

設立:1937年5月7日

代表者:執行役社長 中島篤 氏

https://www.mec.co.jp/





お問い合わせ

Marunouchi Innovation Fes. 事務局

newspicks.region@uzabase.com







