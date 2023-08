[グラビティゲームアライズ株式会社]

サービス開始を記念した期間限定イベントやVTuber・Vアーティストが登場するテーマイベントも開催!



グラビティゲームアライズ株式会社(所在地:東京都中央区)は、2023年8月29日(火)より、App Store、Google Playにて旋律を奏でるファンタジー系美少女RPG『奏でて女子校』(略称:なでじょ)の正式サービスを開始したことをお知らせいたします。









■『奏でて女子校』(略称:なでじょ)の正式サービスが、ついに本日8月29日(火)より開始!

「奏でて女子校」は音楽と物語が融合した新感覚のファンタジー系美少女RPGゲームです。

プレイヤーは楽姫と共に音楽の力で世界を救い、物語を進めていきます。

多彩な楽姫と共に、未知なる冒険をぜひお楽しみください!



▼App Store、Google Playストアで今すぐ無料ダウンロード!

https://nadejo.onelink.me/2P1d/u54gt360





正式サービスを記念した期間限定イベントを開催!





正式サービスを記念して、ゲーム序盤のスタートダッシュに最適な豪華報酬や期間限定イベントをご用意しております。

ぜひこの機会にゲームを始めて、『奏でて女子校』をお楽しみください!

詳細につきましては以下をご確認ください。



【期間限定ギフトコード】

2023年8月29日(火)から8月30日(水)23:59までの2日間限定で、「メダル ×20万枚」を受け取ることができる正式サービス開始を記念した期間限定ギフトコードをプレゼントいたします。

詳細は以下よりご確認ください。

https://nadejo.jp/688/





【ログイン報酬】





2023年8月29日(火)から9月4日(月)23:59までの間、ログインした累計日数に応じて報酬を獲得できます。



◆ログイン報酬一覧

1日目:メダル/2日目:炭火焼ドラゴンステーキ/3日目:苦境の振り子/4日目:花火パック/5日目:ガチャチケット



【キャラクタースキン30%割引】

2023年8月29日(火) から9月5日(火) 4:59の間、対象楽姫のスキンが30%の割引価格で購入いただけます。

対象楽姫:「アリス」「スコットランド」「フィールド」「ニルキナ」「マクベス」「ミーメイ・翼」「般若」



【VIPショップ】

◆期間

2023年8月29日(火)から8月31日(木) 23:59の間、特別価格でダイヤを購入できるVIPパックを販売いたします!VIPパックを購入されたお客様は9月29日(金)23:59までの間特別パックをご購入いただけます。

さらに、VIPショップではVIPパックの購入にかかわらず最大3日間、無償ダイヤ100 個を毎日受け取ることができます。この機会にぜひお立ち寄りください!



◆VIPパック購入者向けの特別パック

1,500円:ダイヤ × 1,583個(有償ダイヤ1,500個 + 無償ダイヤ83個)

2,400円:ダイヤ × 2,582個(有償ダイヤ2,400個 + 無償ダイヤ182個)

5,000円:ダイヤ × 5,500個(有償ダイヤ5,000個 + 無償ダイヤ500個)



◆注意事項

※VIPパック販売終了後(8月31日(木)以降)は、VIPショップが表示されなくなります。

※特別パックに購入回数の制限は設けられていません。期間中は何度でもご購入いただけます。



【ギルドメンバー募集】

2023年8月29日(火)から9月12日(火)4:59の間、加入したギルドのメンバーの人数に応じて報酬を受け取れます。



◆ギルドメンバー数報酬 10人:ダイヤ 500個/20人:ダイヤ 1,000個/30人:ダイヤ 1,500個

◆報酬受取期間:9月12日(火)5:00 ~ 9月19日(火)4:59

◆注意事項

・9月12日(火)4:59までのギルドメンバー人数で報酬が決まります。

・報酬の受け取り開始は9月12日(火)5:00からです。

・期間終了前にギルドを脱退すると、報酬を受け取れません。





VTuberの「兎鞠まり」さんとVアーティストの「カグラナナ」さんが登場するテーマイベント「奇妙な出会い」を開催!







2023年8月29日(火)から10月20日(金) 4:59の間、VTuberの「兎鞠まり」さんとVアーティストの「カグラナナ」さんが登場するテーマイベント「奇妙な出会い」が開催!『奏でて女子校』の世界に迷い込んだおふたりと、『奏でて女子校』のキャラクターたちとの交流を描いた特別なストーリーを、ぜひお楽しみください。











イベント期間限定のステージに挑戦してクリアすると、イベントアイテム「異質結晶」が入手できます。

「異質結晶」は、グッズ交換所で楽姫を強化する様々なアイテムと交換できます。

この機会にぜひ推しの楽姫を育成してください!





ピックアップガチャでは「兎鞠まり」さん、「カグラナナ」さんがプレイアブルキャラクターで入手可能!さらに、おふたりのアクリルスタンドが手に入るプレゼントキャンペーンも開催!





期間限定のピックアップガチャではおふたりのプレイアブルキャラクターが登場!

ロビー画面で「兎鞠まり」、「カグラナナ」を推しの楽姫に設定すると、それぞれのオリジナル楽曲をロビーで聴くことができます。

この機会にぜひ仲間にして、おふたりと一緒に『奏でて女子校』の世界を冒険しましょう!







さらに、ピックアップガチャの開催に伴い、「「兎鞠まり」・「カグラナナ」アクリルスタンドゲットキャンペーン」を実施!

期間中に「兎鞠まり」か「カグラナナ」を手に入れて条件を満たして応募すると、応募者全員にもれなく、『奏でて女子校』の衣装を着たおふたりのアクリルスタンドをプレゼントいたします!



キャンペーンの詳細及び応募条件につきましては、下記よりご確認ください。

なお、アクリルスタンドは一部デザインが変更となる場合がございます。

https://nadejo.jp/746/



テーマイベント開催を記念して、X(旧Twitter)にて「サイン色紙&アクリルスタンドプレゼントキャンペーン」開催!











テーマイベント「奇妙な出会い」の開催を記念して、2023年8月29日(火)11:00から9月4日(月)23:59までの間、VTuberの「兎鞠まり」さん、Vアーティストの「カグラナナ」のサイン色紙&アクリルスタンドプレゼントキャンペーンが開催中です!

『奏でて女子校』公式、「兎鞠まり」さん、「カグラナナ」さんの、それぞれの公式X(旧Twitter)アカウントの以下ポストにて、それぞれ開催しておりますので奮ってご応募ください!



【キャンペーンポストURL】

奏でて女子校公式X(兎鞠まり):https://twitter.com/nadejo_official/status/1696342052571926903?s=20

奏でて女子校公式X(カグラナナ):https://twitter.com/nadejo_official/status/1696341986167418881?s=20

兎鞠まりさんX:https://twitter.com/tomari_mari/status/1696341905674547272?s=20

カグラナナさんX:https://twitter.com/nana_kaguraaa/status/1696342419854479489?s=20





基本情報





タイトル:『奏でて女子校』(略称:なでじょ)

ジャンル:旋律を奏でるファンタジー系美少女RPG

対応OS: iOS / Android OS

配信開始日:2023年8月29日(火)

価格:基本プレイ無料(一部アプリ内課金あり)

公式サイト:https://nadejo.jp/

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/nadejo_official

公式Discord:https://discord.gg/Hyqbxpnf8N



グラビティゲームアライズ株式会社について

会社名:グラビティゲームアライズ株式会社

(英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.)

所在地 :東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立:2019年7月1日

URL:https://gravityga.jp/





