株式会社CyberZ、エイベックス・エンタテインメント株式会社、株式会社テレビ朝日が運営する国内最大級のeスポーツエンターテインメント「RAGE(レイジ)」は、対戦型オンラインTCG『Shadowverse』の大会「RAGE Shadowverse 2023 Autumn」のGRAND FINALSを2023年9月24日(日)に開催しました。







GRAND FINALSはトーナメント形式で、各試合は先に3バトルを制した方が勝利するBO5方式。1試合で3つのデッキを使用でき、2バトル目以降は勝利したデッキは使用できなくなるというルールです。



GRAND FINALSの舞台となった都内スタジオにはファイナリスト8人が集結。司会と進行を務めたテレビ朝日アナウンサーの布施宏倖さんと斎藤ちはるさん、実況の友田一貴さんと須田泰生さん、解説のまるさんと海老原悠さんが多くの観客と共に大会の行方を見守るなか、賞金1000万円と優勝トロフィーを手にしたのはしょーや選手でした。



また「RAGE」総合プロデューサー・大友真吾は決勝後に「RAGE Shadowverse 2023 Winter」について発表しました。同大会のエントリーはすでに開始しており、予選は10月21日(土)、22日(日)に幕張メッセで開催されます。



今大会のアーカイブ配信はこちらから視聴することができます。



ABEMA:https://abema.tv/channels/world-sports-5/slots/9EY6Ce6f5Q6TjV

YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=boD3YxjWMqY



【1回戦第1試合】“万里一空.com”COM*選手 vs “逆襲のシャイボーイ”しょーや選手



「RAGE」を知るきっかけになった憧れのSpicies選手を打ち破ってファイナリストになったCOM*選手。彼は「絶対優勝」を口にしていましたが、ここは同じファイナリストの山芋選手への対抗心を燃やすしょーや選手が落ち着いたプレイを見せて1-3で勝利します。試合後、そのしょーや選手は「次の対戦相手が山芋選手であっても、必ず勝って決勝まで進みたい」とライバルを強く意識したコメントを残しました。



【1回戦第2試合】“豪胆秀麗”じょーじ選手 vs “千紫万紅の豪傑”山芋選手



過去に二度ファイナリストになった経験があり、事前に行われた視聴者による優勝予想では1位となった山芋選手が第2試合に登場。じょーじ選手はそんな優勝候補筆頭との対戦を「美味しい試合」「一番目立つ試合」と楽しみにしていましたが、山芋選手が見事なフィニッシュも見せながら1-3で勝利しました。そんな山芋選手は「初戦を突破できてホッとした」と安心し、さらに「(準決勝で戦う)しょーやさんは気持ちをぶつけてくると思うので、それに負けないように頑張りたい」と気合を入れます。



【1回戦第3試合】“闘争の捕食者”oniku選手 vs “兄友弟恭のビッグブラザー”カニカマ選手



今回のGRAND FINALS出場をきっかけに周囲の環境が激変し、ファイナリスト経験者らと調整を重ねてきたoniku選手と、離れて暮らしているものの『Shadowverse』を通じて今も仲の良い弟のためにも優勝を目指すというカニカマ選手。そんなふたりの戦いはフルセットまでもつれる接戦に。3-2で勝利したoniku選手は笑顔を見せつつも「どの試合を振り返ってもプレイがお粗末だった」と振り返り、「今のプレイングでは仲間達に示しがつかないので、なんとか修正して頑張ります」と調整に付き合った面々に語りました。



【1回戦第4試合】“疾風迅雷のフィクサー”SGA|Merce選手 vs “友情の四重奏”ねぐせまん選手



これまで多くのファイナリストを排出している強豪・SGAでもチーム1の実力者とされるSGA|Merce選手。事前の優勝予想で2位だった彼を相手に、プロ2人を倒してファイナリストとなったねぐせまん選手も粘り強く戦いフルセットに持ち込みます。最後の試合となった、苦手だというロイヤルのミラーマッチを制して勝利したSGA|Merce選手は試合後のインタビューでホッとした様子。そして「さっきのビショップでの戦いはミスを連発してしまったけど、次も気を抜かずに頑張りたい」と画面の向こうのチームメイトに誓います。



【準決勝第1試合】“逆襲のシャイボーイ”しょーや選手 vs “千紫万紅の豪傑”山芋選手





3年前に行われたShadowverse World Grand Prix 2020 JCGオンライン予選大会で敗れたライバル・山芋選手に、念願のリベンジマッチを挑めるとあって、試合前からしょーや選手は気合十分。一方の山芋選手も初の「RAGE」優勝に向けて負けられない戦いということで、試合は接戦に。そして第5バトルで勝利したのはしょーや選手。3年越しの因縁に決着を付けた彼は、試合後のインタビューで「厳しい道のりだったけど、(以前の自分を)超えることができたかな」「一番勝ちたかった対戦相手だったので一生心に残ると思う」と噛みしめるように語りました。



【準決勝第2試合】“闘争の捕食者”oniku選手 vs “疾風迅雷のフィクサー”SGA|Merce選手





1回戦第3試合から3試合続けてフルセットマッチが続いていましたが、準決勝第2試合は一転してスピーディな決着となりました。SGA|Merce選手は持ち前の超攻撃的なスタイルで攻め立て、0-3でストレート勝ち。「これまで戦ったなかで一番強かった相手」であり今は第一線から退いているソルト選手を焚き付けるという目的のため、優勝を目指すSGA|Merce選手は「(山芋選手を強く意識する)しょーや選手と僕の、どちらの因縁が強いか証明しましょう」と決勝で待つ対戦相手にメッセージを送りました。



【決勝】“逆襲のシャイボーイ”しょーや選手 vs “疾風迅雷のフィクサー”SGA|Merce選手





並々ならぬ思いを抱えてGRAND FINALSに臨んだふたりが決勝で対決しました。準決勝でストレート勝ちしたSGA|Merce選手がその勢いのままに第1バトルを取ります。しかし、そこからしょーや選手が怒涛の3連勝。ライバルである山芋選手へのリベンジを果たしたうえ、強豪ひしめく大会の優勝まで決めました。



【インタビュー&表彰セレモニー】



決勝後、インタビューを受けるしょーや選手は呆然として「嬉し過ぎて言葉が出てこない」と語るのもやっと。それでも徐々に言葉数が増え、「(決勝は)自分の思うようにゲームを進められた」と試合を振り返り、1年前に解散したもののGRAND FINALS前の調整のために集まってくれたというチームメンバーに感謝して、最後は笑顔でトロフィーを掲げました。



その後、『Shadowverse』プロデューサーの木村唯人さんはしょーや選手のリベンジ達成と優勝を祝い、さらに「今後は『RAGE』優勝者として誰かに背中を追いかけられる存在となると思うので、ますますのご活躍をお祈りします」と労いました。



■「RAGE Shadowverse 2023 Winter 」概要



・エントリー期間

【1次エントリー】2023年9月24日(日)から2023年10月8日(日)23:59まで

【当落発表】2023年10月10日(火)

※1次エントリーで参加者定員に達した場合、2次エントリーは実施いたしません。

【2次エントリー】2023年10月10日(火)から2023年10月15日(日)23:59まで

【当落発表】2023年10月16日(月)



・開催情報

【Day1】2023年10月21日(土)

【Day2】2023年10月22日(日)

会場:幕張メッセ



【GRAND FINALS】 2023年12月17日(日)

会場:ベルサール秋葉原



・開催情報

【参加費】無料

【参加資格】

生年月日が2011年4月1日以前であること。

出場手続きの際に身分証明書を提示できること。

その他、参加資格の詳細は「大会規約」をご確認ください

( https://rage-esports.jp/shadowverse/2023winter/info/agreement )

【GRAND FINALS進出人数】8名

【大会フォーマット】ローテーション



・エントリー方法

https://rage-esports.jp/shadowverse/2023winter/entry/howto



「RAGE Shadowverse 2023 Winter」予選大会への参加を希望される方はスマートフォン向けアプリケーション「Shadowverse Tournament Navigator」から受付いたします。



■『Shadowverse』(株式会社Cygames)https://shadowverse.jp/

『Shadowverse』は、「フォロワー」、「スペル」、「アミュレット」という3種類のカードで40枚のデッキを編成して戦い、相手リーダーキャラクターの体力を0にしたら勝利となる、スマートフォンで遊べる対戦型オンラインTCG(Trading Card Game)です。2023年現在、日本語を含む9言語が世界にリリースされ、累計ダウンロード数は3000万を突破しています。競技性の高さを生かし、賞金総額2億8,000万円の世界大会開催やプロリーグ設立など、eスポーツシーンにも参入しています。



■RAGEとは



RAGE(レイジ)とは、次世代スポーツ競技「eスポーツ」に様々なエンターテインメント性を掛け合わせた、株式会社CyberZ、エイベックス・エンタテインメント株式会社と株式会社テレビ朝日の3社で協業し運営するeスポーツイベントおよび、新たな常識に挑戦するeスポーツエンターテインメントです。Apex Legends、VALORANT、Shadowverseといった人気タイトルの「公式大会」の運営をはじめ、オフラインやオンラインでの一般参加型の「イベント」、プロチームの頂点を決める「プロリーグ」、3つのプロジェクトを実施しています。

オンライン視聴による最高同時接続数は41万人を超え、eスポーツイベントの国内同時接続数TOP3をRAGEが席巻※1。2022年に2年ぶりに行われたオフラインイベント※2では1万3千人超のチケットを即完売させ、その翌月にはさいたまスーパーアリーナ※3においてもチケットは完売。国内最多動員数を記録する2万6千人超が来場し、日本のeスポーツイベントにおける歴史的な記録を達成しました。

RAGEは国内公式大会における同時接続者数の記録を更新し続け、eスポーツイベントにおける総動員数、総視聴数においても国内No.1となり、今、Z世代を突き動かすeスポーツエンターテインメントです。



※1 同時接続数は公式のYouTube、Twitchのウォッチパーティー合計 ※Esports Charts調べ

※2 RAGE VALORANT 2022 Spring

※3 2022 VALORANT Champions Tour Challengers Japan Stage2 Playoff Finals



