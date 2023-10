[株式会社JIMOS]

【2023年11月1日(水)一般発売/2023年10月12日(木)先行販売】



『SINN PURETE(シンピュルテ)』(製販元:株式会社アナイスカンパニー 東京都港区、発売元:株式会社JIMOS 福岡県福岡市)は、2023年11月1日より、シグネチャーパフュームを発売いたします。纏う人すべての個性を解き放ち、より際立たせる。まるでアートのように、五感を研ぎ澄ます3種の香り。人間の本質的な美しさを呼び覚まします。







2023.11.1debut

SIGNATURE PERFUME(R) 個性を解放する香り



香りは、目に見えないファッション。

纏う人の個性を際立たせ、自分では気づかない魅力を発見する手がかりに。



まるでアートのように五感を研ぎ澄まし、個性を創造しながら、人間の本質的な美しさに気づかせる



それぞれに織り込まれたストーリーが、記憶のワンシーンを呼び覚まし、

繊細な香りの旋律が、ともに新たな物語を育んでいく。



香りの着こなしを楽しみながら、自分という存在を大切に、人生の質を高めていく、

新しい時代のフレグランスライン、誕生。





オードパルファム

マインドフル フレグランス シグネチャーパフューム(全3種) 40mL | ¥12,500(税込)



[01]LOVE UNLOCK

[02]SELF EMPOWERMENT

[03]OVER THE MOON

先行発売:2023年10月12日(木) 公式オンラインストア・伊勢丹新宿サロンドパルファン2023

一般発売:2023年11月1日(水)店舗順次開始





脳波解析のエビデンスに基づいた香り







脳波解析のエビデンスに基づいた、隠れた理想や願望の実現をサポートし、

新たな魅力として解放するSIGNATURE PERFUME(R)。



フレグランスに縛られず、色んなパーツケアで組み合わせる新しい楽しみ方を提案。

本能で選ぶ、ファッションやメイクを超えた、見えない個性として日常を濃く彩ります。







香りの展開

まるでアートのように、五感を研ぎ澄ます3種の香り。



LOVE UNLOCK(ラブアンロック) 解き放たれた愛情







Top: Orange Flower, Bergamot, Ginger

Middle: Carnation, Jasmine, Rose, Patchouli

Base: Leather, Cedarwood, Amber



Concept:

大切な人に敬愛を込めて、花束を贈るように。

たとえもう会えなくても、記憶の中で鮮明に描く愛する人の面影は、見えないお守りのような存在として、常に溢れ続ける神秘的な優しさと愛の残り香をイメージ。







香りの説明:

愛らしいカーネーションとジャスミンの花束。

愛らしいカーネーションとジャスミン、ローズの花束。奥深く洗練されたレザーとアンバーが、記憶に残る後ろ姿を演出。たとえもう会えなくても、会えないからこそ、記憶の中で鮮明に描く愛する人の面影イメージした、神秘的な愛が溢れるフローラル調の香り。大切な人に尊敬を込めて、喜びと愛を。





SELF EMPOWERMENT(セルフエンパワーメント) 自分に力を与えるもの







Top: Rosemary, Black Pepper, Thyme

Middle: Cypress, Juniper Berry

Base: Woody, Vetiver, Olibanum, Moss



Concept:

スモーキーな霧の中に包まれながら心をグラウンディングさせていく。するとそこには、この瞬間に必要なものだけが映し出される。それは、人間が持つ本質的な色気であり、着飾る前の本来の魅力を発揮する、モダンで洗練された香りをデザイン。





香りの説明:

恐れや不安を手放し、自分を解き放ってみる。

柔らかなウッディノートに、ピリッとした印象のスパイスが合わさったスモーキーウッディの香りが、自信を与え、自分らしくあることを後押しする。これは、最も静かで、最もシンプルで、最も強力な革命。理想の自分へ導き、世界観や価値観さえも変えていく。



OVER THE MOON(オーバーザムーン) 月を超えるくらい甘く幸せな状態







Top: Tuberose, Peach, Mandarin, Bergamot

Middle: Iris, Gardenia, Jasmine

Base: Vanilla, Musk, Sandalwood, Patchouli, Vetiver



Concept:

月明かりの下で、一緒に過ごした美しい日々について語り合うひととき。

“Be over the moon”それは、月を超えてしまうほどの幸せを感じている瞬間。甘く麗しい、奥ゆかしい愛の表現からインスパイアされた香り。







香りの説明:

嗅いだ瞬間に表情がやわらぐ、中毒性のある甘い関係を表現。

愛しい人と月夜に語らう、ともに過ごした美しい日々。思わず表情がやわらぐ甘美な時間のように、華やかなチューベローズとピーチやバニラのまったりとした甘さまとわりつく、中毒性のあるフローラルオリエンタル調の香り。「月が綺麗ですね」という言葉の奥に、秘かな愛を込めて。





SINNPURETE 製品ラインナップ







隠れた魅力と個性を解放する、SIGNATURE PERFUME(R)の香りを軸としたラインナップ。



シグネチャーパフューム

2023年11月1日一般発売、10月12日公式サイト、サロン ド パルファン 2023先行発売





ハンドウォッシュ&ハンドセラム

2023年11月1日発売





シャンプー&トリートメント

2024年2月一般発売、2023年12月サロン先行販売予定







SKIN PERFUME(R)シリーズ

スキンパフュームの香りは、自分自身の持つ肌の匂いや温度、個性と混じり合い、さまざまな表情を見せます。肌の内側から滲み溢れるような自然体の色気を引き出すとともに、ゆらぎがちな心にアプローチ。

心と脳をフラットに整えるスキンパフュームで最高のマインドフルビューティータイムを。



スキンパフューム

2023年11月1日一般発売、10月11日伊勢丹新宿店 地下2階 ビューティーアポセカリー先行販売





SINN PURETE(シンピュルテ)について









SINN PURETE(シン ピュルテ)はMINDFUL BEAUTY(R)をコンセプトに、ハイブリッドナチュラル処方と脳波解析に基づいた香りを採用した、日本生まれのビューティーケアブランドです。



香りは、空間におけるコミュニケーションであり、ときに個性の証となり、ときに目に見えない存在の証となり、そして、気配のように日常に寄り添います。美容として、ファッションとして、マインドフルネスとして、SINN PURETEの香りが様々なシーンで意味深いものとなりますように。



フレグランス、スキンケア、メイク、ボディケア、ヘアケアといった豊富なラインナップで、心を豊かに導き、ホリスティックな美しさをサポートします。





➤ SINN PURETE(シン ピュルテ)公式オンラインストア

https://sinnpurete.com/



➤公式LINE:https://lin.ee/U7toMaJ

➤公式Twitter:https://twitter.com/sinn_purete/

➤公式Instagram:https://www.instagram.com/sinnpurete/



➤ お客さまのお問い合わせ先

TEL:0120-465-952(受付時間 10:00~17:00)



