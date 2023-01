[株式会社Another works]

複業したい個人と企業や自治体を繋ぐ、総合型複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営している株式会社Another works(所在地:東京都港区、代表取締役:大林尚朝)は、書籍『スキルマッチング型複業(副業)の実践書』を株式会社日本能率協会マネジメントセンターから発売することをお知らせいたします。複業/副業の日である2023年2月9日より順次書店、ネット書店を中心に販売されます。現在、Amazonなどで予約販売を受け付けています。



Amazonからの予約はこちら:https://amzn.asia/d/6BOBOY5













累計1,000社・50,000人以上の複業を支えるプラットフォーム経営者のノウハウを凝縮





新型コロナウイルス感染症拡大を契機に、働き方は大きな変革を余儀なくされています。オフラインが前提の社会から、オンラインを有効的に活用した柔軟な社会へと変革したのです。個人の可処分時間の増加やリモートワークという選択肢の増加により、複業への関心が高まっています。



複業やキャリアチェンジを考える方は多い一方で、予測不可能なVUCAの時代において、挑戦するときにはリスクを伴うため、大きな不安を抱えている方もいるでしょう。本書は、大学時代より人材業界に一貫して携わり、複業市場のリーディングカンパニーを築いてきた株式会社Another works代表取締役大林の知見を凝縮した一冊です。複業に挑戦するすべての皆様に向けて、複業を成功させるための秘訣や注意点をまとめました。







書籍目次(一部)





第1章 複業をはじめるときに大事な5つのこと

1 複数の目的、目標を決める

2 自分にスキルのハッシュタグをつける

3 本業の就業規則やルールを確認する

4 複業時間割を設計する

5 複業先を複数の方法で探す



第2章 複業で挑戦できる職種9選

1 営業職の複業

2 マーケティング職の複業

3 エンジニア職の複業

4 デザイナー職の複業

5 広報職の複業

6 人事職の複業

7 カスタマーサポート/カスタマーサクセス職の複業

8 管理部門全般の複業

9 事業開発・経営企画職の複業



第3章 複業の目的から環境を選ぶ

・民間企業×複業

・地方企業×複業

・行政×複業



第4章 複業で欠かせない究極のコミュニケーション

・劇的に変容したコミュニケーション方法

・複業で「できる人」だと思われる4つのコミュニケーション

1 レスポンスの「速度」と「時間」

2 断る勇気を持つ

3 状況に応じてアラートを出す

4 1on1を依頼する



第5章 複業からはじまる次の人生

・複業は新しい自分と出会う旅

・少子高齢化による労働力人口の減少

・組織の在り方を変えたオンライン化

・これからの合言葉は「まずは複業で」

・「複業起業」という選択肢

・複業は「挑戦するすべての人の機会」を最大化する







書籍の概要





書籍名:スキルマッチング型複業(副業)の実践書

著者:大林 尚朝

発行所:日本能率協会マネジメントセンター

価格:1,650円(税抜き)

総頁数:240ページ



▼予約購入はこちら

https://amzn.asia/d/6BOBOY5



▼出版社 書籍紹介情報ページ

https://pub.jmam.co.jp/book/b620322.html







著者プロフィール





株式会社Another works

代表取締役 大林尚朝



複業エバンジェリスト。

1992年生まれ、大分県出身。早稲田大学法学部卒業。

2015年、パソナグループ入社。顧問やフリーランスなど業務委託人材紹介の新規事業に従事。年間最優秀賞など多数受賞。2018年、株式会社ビズリーチ(現.ビジョナル株式会社)入社。M&Aプラットフォームの事業立ち上げを行う。

2019年、株式会社Another works創業。複業したい個人と企業や自治体を繋ぐ、成功報酬無料の総合型複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を開発・運営。創業4年で累計1,000社以上が導入、50,000名以上が登録、約70自治体と複業での地域活性に係る連携協定を締結、テレビや新聞など400件以上の掲載実績を誇る。

複業、経営・組織戦略、キャリア構築、地域活性をテーマに発信し、行政や教育機関をはじめ100件以上に登壇、「日本経済新聞」など多数のメディアでも取り上げられている。



大林の個人LP:https://fukugyo.naotomo-obayashi.com/







複業クラウドとは







「複業クラウド」は、複業したい個人(タレント)と企業や自治体を繋ぐ総合型の複業マッチングプラットフォームです。企業は毎月定額料金で求人掲載が可能。登録している全タレントから求める人材を探し、無制限にアプローチできます。採用が実現しても成約手数料は一切かからないため、採用コストが削減できる今までにないサービスです。マッチングデータを分析したAIエージェント「Nico」が採用活動のDXを支援します。タレントは登録・利用が一切無料で、求人へ直接エントリーが可能。企業との直接契約なので、中間マージンもかからず原価で案件を受けることができます。企業からのスカウトが届くこともあるので、登録するだけで複業の機会を最大化させることができます。



タレント向けページ:https://aw-anotherworks.com/

企業向けページ:https://cl.aw-anotherworks.com/

iOS:https://apple.co/2ENGtRT

Android:https://bit.ly/3jCOyHP







株式会社Another worksとは







「挑戦する全ての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げるスタートアップ企業です。2019年9月に総合型の複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」をリリース。ミッションである「複業の社会実装を実現する」ために、一部上場企業からスタートアップ、自治体、スポーツチーム、教育機関など、業種業界問わずあらゆるドメインで複業人材の登用を後押ししています。また「複業クラウドfor Series」として、自治体向けには複業クラウド for Publicを、スポーツチーム向けには複業クラウド for Sportを、教育機関向けには複業クラウド for Academyを提供しています。



社名:株式会社Another works

代表取締役:大林 尚朝

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目13-1 虎ノ門40MTビル3階

HP:https://anotherworks.co.jp



