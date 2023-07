[松竹芸能株式会社]





松竹芸能が京都成章高等学校の放課後プロジェクトの第3弾として、放課後授業を行います。

「Enjoy!After School!!~楽しく始めてみよ

う!ドラァグクイーン サマンサ・アナンサの英会話!!」と題して、4月に松竹芸能に所属したドラァッグクイーンのサマンサ・アナンサが講師を務め、学校の先生とは一味違う、学生が学校に残りたくなる楽しい授業を7月11日(火)に開講いたします。







サマンサ・アナンサは、幼少期から英語に触れ、高校と大学でアメリカへ留学、大学時代に9.11米国同時多発テロを経験したことがきっかけで、約16年に渡り航空業界に携わる。

国際線スペシャリストをはじめ、総務・人事・LCC等、複数の部署を経験。CS・顧客サービスの他、トレーニング教官・イントラ養成・各種プロジェクトリーダーの他、経営統合・人財育成・ブランド推進等に従事。退職後はANA初のOBドラァグクイーンとして、同社主催トークショーに出演している等、多様性と国際性を兼ね備えたマルチタスクなタレントです。



《サマンサ・アナンサ コメント》

Hi, Everyone!

みなさん、ご機嫌いかがかしら~!

お受験英語も大事、けどまずは英語も悪くないわね!

ってもっと自然に会話を楽しむのもありだと思うわ~

そんなわけで、英語もあり!っていうきっかけや、高校時代の楽しかった思い出!そんな時間になるといいな!って思うの(ハート) Let's enjoy the after school class together!







《京都成章高等学校 コメント》

本校の特徴の一つである放課後学習。

これをより充実させるため生徒の要望の多かった英会話講座を開講することとなり、今回松竹芸能さんとご一緒させて頂くこととなりました。

サマンサさんの講義で生の英語に触れてますます英語に興味を持って取り組む生徒が増えることを期待しています!!

さぁ、普段の放課後講習とは一味違う英会話講座を楽しみましょう!



【概要】

日時:7月11日(火)

講師:サマンサ・アナンサ

時間:16時50分~18時00分

会場:京都成章高等学校

〒610-1106 京都府京都市西京区大枝沓掛町26−11











