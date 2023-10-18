セキュリティ関連コース＆認定でハッキング対策 : オンライン…
［The Linux Foundation Japan］
ITプロフェッショナルにとって、スキルを最新に保つことは仕事をする上で不可欠です。10月のキャンペーンは、ハッキング対策におすすめのセキュリティ関連コース＆認定を含む、さまざまなIT分野のオンラインコースと認定試験を35%割引で提供します。
キャンペーンサイト : https://training.linuxfoundation.org/ja/oct-2023/
キャンペーン期間 : 2023年10月25日 8:59AM (日本時間) まで
クーポンコード : HACK35
次のようなセキュリティに焦点を当てたコースや認定試験をチェックしてみてはいかがでしょうか
Kubernetes Security Essentials（LFS260）https://training.linuxfoundation.org/ja/training/kubernetes-security-essentials-lfs260/
Implementing DevSecOps (LFS262) https://training.linuxfoundation.org/ja/training/implementing-devsecops-lfs262/
Modern Air Gap Software Delivery (LFS281) https://training.linuxfoundation.org/ja/training/modern-air-gap-software-delivery-lfs281/
Certified Kubernetes Security Specialist (CKS) https://training.linuxfoundation.org/ja/certification/certified-kubernetes-security-specialist/
Security and the Linux Kernel (LFD441) https://training.linuxfoundation.org/ja/training/security-and-linux-kernel-lfd441/
Kubernetes Security Fundamentals (LFS460) https://training.linuxfoundation.org/ja/training/kubernetes-security-fundamentals-lfs460/
無料で受講できるセキュリティ関連コースもあります
Cybersecurity Essentials (LFC108) https://training.linuxfoundation.org/ja/training/cybersecurity-essentials-lfc108/
Developing Secure Software (LFD121) https://training.linuxfoundation.org/ja/training/developing-secure-software-lfd121/
Understanding the OWASP(R) Top 10 Security Threats (SKF100) https://training.linuxfoundation.org/ja/training/owasp-top-ten-security-threats-skf100/
他のコースや認定資格をお探しの方は、フルカタログをご覧ください : https://training.linuxfoundation.org/ja/full-catalog/?trp-form-language=ja
日本語版の認定試験とオンラインコースも対象です
世界共通のオープンソース スキルを日本語で習得し認定の取得を目指せる以下のラインアップをご活用ください。
◆ バンドル製品
認定試験と受験準備に役立つオンラインコース、または認定試験と関連する認定試験のセット
プリプロフェッショナル認定 ー クラウドコンピューティング/最新のITシステム
Linux Foundation認定ITアソシエイト (LFCA-JP) ＋ 認定Kubernetesクラウドネイティブアソシエイト (KCNA-JP) https://training.linuxfoundation.org/ja/training/linux-foundation-certified-it-associate-lfca-jp-kubernetes-and-cloud-native-associate-kcna-jp-exam-bundle/
Linux ー システム管理/エンジニアリング
Linux Foundation認定システム管理者(LFCS-JP) ＋ Linuxシステム管理入門 (LFS201-JP) https://training.linuxfoundation.org/ja/training/essentials-of-linux-system-administration-lfs201-jp-lfcs-jp/
Kubernetes ー クラウド & コンテナ
認定Kubernetesクラウドネイティブアソシエイト (KCNA-JP)＋Kubernetes とクラウドネイティブ基礎 (LFS250-JP) https://training.linuxfoundation.org/ja/training/kubernetes-and-cloud-native-essentials-lfs250-jp-kubernetes-and-cloud-native-associate-kcna-exam-bundle-2/
認定Kubernetes管理者(CKA-JP) ＋ Kubernetes基礎 (LFS258-JP) https://training.linuxfoundation.org/ja/training/kubernetes-fundamentals-lfs258-jp-cka-jp/
認定Kubernetes管理者 (CKA-JP) + 認定Kubernetesセキュリティスペシャリスト (CKS-JP) https://training.linuxfoundation.org/ja/training/certified-kubernetes-administrator-cka-jp-certified-kubernetes-security-specialist-cks-jp-exam-bundle/
認定試験のみ日本語版 (オンラインコースは英語版)
認定Kubernetesアプリケーション開発者 (CKAD-JP) ＋Kubernetes For Developers (LFD259) https://training.linuxfoundation.org/ja/training/kubernetes-for-developers-lfd259-ckad-jp/
認定Kubernetesセキュリティスペシャリスト (CKS-JP) ＋ Kubernetes Security Essentials (LFS260) https://training.linuxfoundation.org/ja/training/kubernetes-security-essentials-lfs260-cks-jp-exam-bundle/
◆オンラインコースと認定試験、それぞれ個別で
プリプロフェッショナル認定
認定試験
Linux Foundation 認定 IT アソシエイト (LFCA-JP) https://training.linuxfoundation.org/ja/certification/linux-foundation-certified-it-associate-lfca-jp/
Linux ー システム管理/エンジニアリング
オンラインコース
Linuxシステム管理入門 (LFS201-JP) https://training.linuxfoundation.org/ja/training/essentials-of-linux-system-administration-lfs201-jp/
認定試験
Linux Foundation認定システム管理者 (LFCS-JP) https://training.linuxfoundation.org/ja/certification/linux-foundation-certified-system-administrator-lfcs-jp/
Kubernetes ー クラウド & コンテナ
オンラインコース
Kubernetes とクラウドネイティブ基礎 (LFS250-JP) https://training.linuxfoundation.org/ja/training/kubernetes-and-cloud-native-essentials-lfs250-jp/
Kubernetes基礎 (LFS258-JP) https://training.linuxfoundation.org/ja/training/kubernetes-fundamentals-lfs258-jp/
認定試験
認定Kubernetesクラウドネイティブアソシエイト (KCNA-JP) https://training.linuxfoundation.org/ja/certification/kubernetes-and-cloud-native-associate-kcna-jp/
認定Kubernetes管理者 (CKA-JP) https://training.linuxfoundation.org/ja/certification/certified-kubernetes-administrator-cka-jp/
認定Kubernetesアプリケーション開発者 (CKAD-JP) https://training.linuxfoundation.org/ja/certification/certified-kubernetes-application-developer-ckad-jp/
認定Kubernetesセキュリティスペシャリスト (CKS-JP) https://training.linuxfoundation.org/ja/certification/certified-kubernetes-security-specialist-cks-jp/
Hyperledger Fabric ー ブロックチェーン
オンラインコース
Hyperledger Fabric管理 (LFS272-JP) https://training.linuxfoundation.org/ja/training/hyperledger-fabric-administration-lfs272-jp/
開発者が学ぶHyperledger Fabric (LFD272-JP) https://training.linuxfoundation.org/ja/training/hyperledger-fabric-for-developers-lfd272-jp/
* 購入時にCoupon Code欄に「HACK35」を入力すると35%割引になります
* 本キャンペーンは、個人購入が対象となります。企業による既存の従業員のリスキリングなど、チームで取り組む場合はこちらまでご連絡ください : https://training.linuxfoundation.org/ja/solutions/corporate-solutions/
制限事項: このプロモーションは、2023 年 9 月 12 日から 2023 年 9 月 19 日 23:59 UTC までの間に、該当するクーポンを使用して上記の製品を購入した人なら誰でも利用できます。他のコースや認定資格の組み合わせには無効です。プロモーション価格は個人購入のみに限定されます。この特典は他の割引とは併用できません。このオファーには、インストラクター主導のコース、THRIVE-ONE サブスクリプション、および FinOps のコースや認定は含まれません。
企業プレスリリース詳細へ （2023/10/18-17:46）
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