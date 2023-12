[株式会社トランジットジェネラルオフィス]

京都のハワイアンべーカリー『NAKAMURA GENERAL STORE』を含む本格的なベイクコーナーを新設、豊富なラインナップで“毎日美味しい”をお届け。2023年12月13日(Wed)OPEN







株式会社トランジットジェネラルオフィス(本社:東京都渋谷区恵比寿 代表:中村貞裕)のオリジナルコーヒーロースターカフェ〈Little Darling Coffee Roasters〉は、京都のハワイアンべーカリー『NAKAMURA GENERAL STORE』を含む本格的なベイクコーナーを新設、淹れたての風味豊かなコーヒーとともに、店内で焼き上げるバラエティー豊かなペイストリーで“毎日美味しい”を楽しめる店舗へリニューアルいたします。



ハワイの「ダイヤモンドヘッドマーケット&グリル」でペイストリーを担当していたJun NAKAMURA氏による、京都のハワイアンベーカリー『NAKAMURA GENERAL STORE』は、本場ハワイを彷彿とさせるリラックス・レトロ・アットホーム感が漂う世界観をご提供。

焼きたての香ばしい香りが広がる店内には、毎日楽しめるバラエティー豊かなラインナップが常時10~20種類ショーケースに並びます。フルーツとクリームチーズを混ぜ込んだ、外はカリっと、中はしっとりとした「スコーン」は売り切れ必須。サクッと香ばしい「ピーナッツバターマフィン」「クッキー&クリームマフィン」はコーヒーとの相性も抜群。甘酸っぱい「リリコイ(パッションフルーツ)レモンケーキ」は、ティータイムや手みやげにもおすすめです。

コーヒーは、世界各地の選りすぐりの豆を季節に合わせてトランジットのヘッドバリスタがセレクト。ドイツの老舗焙煎機「プロバット」を使用して焙煎、エスプレッソマシーンやアメリカンプレス、ハンドドリップなどのこだわりの抽出方法を保持。一つのベーカリーから生まれるコーヒーとの組み合わせをお客様の好みに合わせてご提案します。



ロースターカフェだけにとどまらないショップとして進化し続ける〈Little Darling Coffee Roasters〉へ、是非お越しください。



【NAKAMURA GENERAL STORE】

Jun NAKAMURA

ハワイアン・キュイジーヌの名店「The Pineapple Room」でコック・ベーカーとしてシェフ アラン・ウォン氏に師事。その後ハワイでプレートランチやスコーンの名店として知られる『DiamondHead Market & Grill』で日本人初のスコーン担当者に就任。2012年12月京都に『NAKAMURA GENERAL STORE』をオープンした。



店舗概要







正式名所:Little Darling Coffee Roasters

よみ:リトルダーリンコーヒーロースターズ

住所:東京都港区南青山 1-12-32

電話番号:03-6438-9844

営業時間:10:00-19:00(L.O.18:30)

サイト:http://www.littledarlingcoffeeroasters.com/

Instagram:https://www.instagram.com/littledarling_coffeeroasters/



BAKE







(左上から)

ブルーベリークリームチーズスコーン ¥450

ココナッツパインマフィン ¥340

リリコイレモンケーキ ¥280

コーンフレークレーズンクッキー ¥280

チョコチャンククッキー ¥280

クッキー&クリームマフィン ¥340



※税込み10%表記



DRINK







BLACK

BATCH BREW ¥500

COLD BREW ¥500

ESPRESSO ¥500

EXTRA SHOT ¥1230

AMERICANO (HOT/ICED) ¥500



WHITE

LATTE (HOT/ICED) ¥600

CAPPUCCINO ¥600

FLAT WHITE ¥600

MACCHIATO ¥600

SOY LATTE (HOT/ICED) ¥700

OAT MILK LATTE (HOT/ICED) ¥700



HAND BREW

AERO PRESS ASK

KALITA WAVE ASK



TEA

NO.55 Lord Bergamot (HOT) ¥550

NO.46 Exceptional Iced Tea (ICED) ¥550

NO.72 White Petal (HOT) ¥550

CHAI TEA LATTE (HOT/CED) ¥670



COFFEE SODA

CHERRY ¥700

FLOWER ¥700

YUZU ESPRESSO ¥800



SOFT DRINK

ORANGE JUICE ¥600

APPLE JUICE ¥600

KIMINO YUZU ¥700



ALCOHOL

KAMIKATZ ¥1100

PUNK IPA ¥1000

COFFEE GIN AND TONIC ¥1000



※税込み10%表記



リリースはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d40062-237-7f56246f2a6ec2612ab20bfaf7a2197c.pdf



