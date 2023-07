[株式会社SHIBUYA109エンタテイメント]

期待の新人6人組グローバルボーイズグループ「DXTEEN」(ディエックスティーン)とSHIBUYA109がコラボレーション!



期間:2023年8月1日(火)~ 8月20日(日)

グループ初のポップアップストアにてSHIBUYA109限定商品を販売!

サイン入りポスター等が当たるプレゼント企画も実施!





株式会社SHIBUYA109エンタテイメント(本社:東京都渋谷区、社長:石川あゆみ)は、東京・渋谷で運営する

「SHIBUYA109渋谷店」「MAGNET by SHIBUYA109」、及び「SHIBUYA109阿倍野店」(大阪府大阪市)の3施設にて、2023年8月1日(火)~8月20日(日)の期間、5月にデビューした期待の新人6人組グローバルボーイズグループ「DXTEEN」(ディエックスティーン)をキャンペーンモデルに起用した『SHIBUYA109 × DXTEEN EARLY AUTUMN CAMPAIGN』を開催いたします。

期間中は「DXTEEN」のクールな撮り下ろしキャンペーンビジュアルが各施設の内外観に掲出されるほか、グループ初となるポップアップストアではここでしか手に入らないSHIBUYA109限定商品の販売、さらに、メンバーのサイン入りポスター等が当たる豪華プレゼント企画、「DXTEEN」仕様のスペシャル装飾、BGMジャックなど、さまざまな取り組みを行います。 キャンペーンの詳細は次頁以降をご参照ください。







特設ページ:http://www.shibuya109.jp/x/DXTEEN_EARLYAUTUMNCAMPAIGN



期間中は、各施設の内外観に、撮りおろしのキャンペーンビジュアルを掲出いたします。また、「DXTEEN」メンバーの撮り下ろしコメント動画がSHIBUYA109渋谷店・阿倍野店の館内にてご覧いただけます。



「DXTEEN」グループ初となるポップアップストアが、SHIBUYA109渋谷店・SHIBUYA109阿倍野店にオープンします。店舗では本キャンペーンの撮り下ろし素材を使用した、ここでしか手に入らないSHIBUYA109限定商品を販売いたします。また、購入者特典として店内で3,000円(税込)以上ご購入いただいた方の中から抽選で、計4名さまに「DXTEEN」メンバー直筆サイン入り「DXTEEN POP-UP STORE」オリジナルポスターが当たるプレゼント企画を実施いたします。

※取り扱いアイテムおよび購入者特典の詳細は、ポップアップストア特設ページをご確認ください。

※商品はなくなり次第終了となります。予めご了承ください。

ストア名:「DXTEEN POP-UP STORE」

オープン期間:8月1日(火)~8月17日(木)

場所:SHIBUYA109渋谷店 B1階 DISP!!!

SHIBUYA109阿倍野店 DISP!!!

ポップアップストア特設ページ:https://www.shibuya109.jp/blog/?pi3=314753

営業時間:渋谷店・阿倍野店 10:00~21:00







1.サイン入りポスター等プレゼント

館内にて、3,000円(税込)以上ご購入いただいた方の中から抽選で、計16名さまに「DXTEEN」メンバーの直筆サイン入りポスター等が当たるプレゼント企画を実施いたします。

賞品:SPECIAL賞 直筆サイン入りB1ポスター 計10名様

DXTEEN賞 直筆サイン入り自撮りソロチェキ 計6名様

応募期間:8月1日(火)~8月20日(日)

対象施設:SHIBUYA109渋谷店、MAGNET by SHIBUYA109、SHIBUYA109阿倍野店

応募方法:応募専用WEBページからレシート画像と必要事項を送信

※レシート合算可。※ご応募はスマートフォンからのみとなります。

※応募ページはお会計時にご案内いたします。

※ポップアップストア「DXTEEN POP-UP STORE」、一部店舗でのお買い物は対象外となります。

※DXTEEN賞のソロチェキのメンバーはランダムとなります。



2.ノベルティプレゼント

館内にて1会計1,000円(税込)以上ご購入いただいた方を対象に、『SHIBUYA109 × DXTEEN EARLY AUTUMN CAMPAIGN』のオリジナルポストカード(全1種)を先着でプレゼントいたします。

配布期間:8月1日(火)~8月20日(日)

対象施設:SHIBUYA109渋谷店

MAGNET by SHIBUYA109

SHIBUYA109阿倍野店

※1会計につき1枚までのお渡しとなります。※レシート合算不可

※ポップアップストア「DXTEEN POP-UP STORE」、一部店舗でのお買い物は対象外となります。



※オリジナルポストカードイメージ



3.「DXTEEN POP-UP STORE」限定アイテムプレゼント(Twitter)

SHIBUYA109公式Twitterをフォロー&該当ツイートをRTしてご応募いただけるプレゼント企画。

抽選で計6名様に、メンバー全員サイン入りの「DXTEEN POP-UP STORE」限定アイテムをプレゼントいたします。

賞品:メンバー全員サイン入りDXTEEN PHOTO

SHIBUYA109渋谷店公式Twitterアカウント:@SHIBUYA109NET

※応募詳細はアカウントの該当ツイートをご覧ください。



4.SHIBUYA109公式LINEアカウントにてオリジナル待ち受け画像プレゼント

SHIBUYA109公式LINE@にて、本キャンペーンビジュアルを使用したオリジナル待ち受け画像をプレゼントいたします。

配布期間:8月1日(火)~8月20日(日)

SHIBUYA109公式LINEアカウント:SHIBUYA109(@shibuya109)



1.館内スペシャル装飾

SHIBUYA109渋谷店館内にて、「DXTEEN」仕様のスペシャルミラー装飾やフォトスポットが登場いたします。

設置期間:8月1日(火)~8月20日(日)

スペシャル装飾設置場所:SHIBUYA109渋谷店 B1階~1階階段



2.館内BGM

期間中の館内BGMを「DXTEEN」がジャックいたします。人気楽曲と、「DXTEEN」メンバーオリジナルコメントを、お買い物やお食事をしながら、ぜひお楽しみください。

対象施設:SHIBUYA109渋谷店、MAGNET by SHIBUYA109

放送期間:8月1日(火)~ 8月20日(日)



3.カウントダウンコメント動画

SHIBUYA109公式SNSにて、7月29日(土)~8月1日(火)の4日間、「DXTEEN」メンバーによるオリジナルカウントダウンコメント動画を毎日配信いたします。ここでしか見られないスペシャルな動画になっておりますので、ぜひSHIBUYA109のSNSをチェックしてみてください。

実施期間:7月29日(土)~8月1日(火)

SHIBUYA109公式 TikTok:@shibuya109tiktok

SHIBUYA109公式 Instagram:@109_shibuya

SHIBUYA109公式 Twitter:@SHIBUYA109NET



※すべての内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。



DXTEEN

大久保波留、田中笑太郎、谷口太一、寺尾香信、平本健、福田歩汰の6名で結成された、平均年齢19歳のグローバルボーイズグループ。グループ名の「DXTEEN (ディエックスティーン)」は、夢(Dream)を目指し、一歩一歩、拡張(eXtension)・拡大(eXpand)しながら成長していき、努力と挑戦を重ねていく6人の青春(TEEN) の“無限な可能性”を表現。時間が経ち成長しても夢見る青春心を失わず、夢をさらに大きくしていくという意味が込められている。2022年1月から1年以上に及ぶ韓国でのトレーニングを経て、2023年5月10日にデビューを果たした。

OFFICIAL SITE:https://dxteen.com/

Twitter:@official_DXTEEN

Instagram:@dxteen_official





