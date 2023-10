[株式会社LogicLinks]

株式会社LogicLinks(以下LogicLinks、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:春田康一)は、MVNOサービス「LinksMate」において、2023年10月31日(火)よりゲーム連携対象コンテンツの株式会社Cygames(以下Cygames、本社:東京都渋谷区南平台町16番17号住友不動産渋谷ガーデンタワー15階、代表取締役社長:渡邊耕一)が提供する『プリンセスコネクト!Re:Dive』の特典をアップデートすることをお知らせいたします。‬‬‬







LinksMate公式サイト https://linksmate.jp/



■特典のアップデート

2023年10月31日(火)に『プリンセスコネクト!Re:Dive』のご利用特典をアップデートいたしました。

内容は以下の通りです。





◆アップデート内容一覧



■連携特典

変更前:

恒常キャラクターのメモリーピース 50個

変更後:

期間限定キャラクターを含む好きなキャラクターのメモリーピース* 50個

※一部の期間限定キャラクターについてはメモリーピース交換の対象外となります





■ご利用特典

〇10GB~18GB

無償マナ 500,000個 → 無償マナ 2,400,000個

スキップチケット 10枚 → スタミナ×120

女神の秘石 5個 → 女神の秘石 5個



〇20GB~28GB

無償マナ 700,000個 → 無償マナ 4,800,000個

スキップチケット 20枚 → スタミナ×240

女神の秘石 10個 → 女神の秘石 10個



〇30GB~50GB

無償マナ 900,000個 → 無償マナ 7,200,000個

スキップチケット 30枚 → スタミナ×360

女神の秘石 15個 → 女神の秘石 15個



〇60GB~1TB

無償マナ 1,200,000個 → 無償マナ 9,600,000個

スキップチケット 40枚 → スタミナ×480

女神の秘石 20個 → 女神の秘石 20個





■スタープレゼント特典

変更前:

恒常キャラクターのメモリーピース 50個

グロウスフィア(LV180)1個

変更後:

期間限定キャラクターを含む好きなキャラクターのメモリーピース* 50個

グロウスフィア(LV280)1個

※一部の期間限定キャラクターについてはメモリーピース交換の対象外となります







■「LinksMate」とは

「LinksMate」は、ゲームプレイヤーのためのデータ通信を提供するサービスで、ゲーム・コンテンツ・SNSのデータ通信量のカウントが90%以上OFF(※)になる「カウントフリーオプション」や、対象ゲームと連携することで各ゲームの特典がもらえる「ゲーム連携」を特徴としております。



※通信量はLinksMate独自の調査結果に基づき記載しております。コンテンツの内容やゲームアップデートにより通信量がカウントされる場合があります。予めご了承ください。





------------------

(C) Cygames,Inc.

(C) LogicLinks, Inc.

------------------



●株式会社LogicLinks 概要

社名:株式会社LogicLinks

設立:2016年11月25日

資本金:5,000万円(資本準備金含む)

代表者:代表取締役社長 春田康一

主な事業:インターネットへの接続サービスの提供、電気通信事業、インターネット電話そのほか情報通信に関するサービス業、ゲームデータ分析業、ゲーム開発サポート業



