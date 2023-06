[JFNC]

interfm 朝の音楽バラエティ番組「MUSIClock with THE FIRST TIMES」に錦鯉が初出演!



この度、interfm(TOKYO:89.7MHz)は、月曜日~木曜日 朝7時からの音楽バラエティ番組

「MUSIClock with THE FIRST TIMES」の特別企画をお知らせ致します。







「MUSIClock with THE FIRST TIMES」は、モデル・タレントとして活躍するDJ山崎あみとお茶の間を賑わすSMA芸人(アキラ100%、SAKURAI、マツモトクラブ、野田ちゃん、ちぇく田)が、日替り出演。

そして音楽、エンタテイメントシーンを牽引するアーティストも出演し、朝から生放送ならではの、その瞬間にしか生まれないドキドキ感をお届け。更に一発撮りのパフォーマンスをお届けするYoutubeチャンネル「THE FIRST TAKE」が手掛けるプラットフォーム「THE FIRST TIMES」から最新の音楽エンタメ情報をお届けする朝の音楽バラエティ番組です。



6月12日(月)~15日(木)の放送では、レギュラーSMA芸人の大先輩「錦鯉」が登場!

錦鯉のお二人が、SMAレギュラー芸人、SAKURAI、アキラ100%、マツモトクラブ、ちぇく田への印象を語ります。そして、SMAレギュラー芸人からは錦鯉のお二人へ素朴な質問をぶつけます。



20年来の付き合いだが全く印象に残っていないSMAレギュラー芸人とは?

実はアキラ100%の名付け親は?

大人な男のデートプランとは?

などなど、朝から爆笑トークをメインDJ山崎あみと共にお届けします。



笑いありハプニングあり、決して予定調和では無い、その瞬間にしか生まれないドキドキ感を平日の朝からお楽しみください!



番組概要





番組タイトル:MUSIClock with THE FIRST TIMES

DJ:山崎あみ

OA:月~木 07:00-8:55

放送エリア:首都圏

Twitter : https://twitter.com/MUSIClock897

ハッシュタグ:#みゅじろく

Mail:music@interfm.jp

番組HP:https://www.interfm.co.jp/musiclock



DJプロフィール







山崎あみ

1997年1月19日生まれ 東京都出身

タレント・モデルを中心に、ラジオパーソナリティやイベントMCなど幅広く活動中。

6年間お天気コーナーを担当していた日本テレビ「ズームインサタデー」では“あーみん”の愛称で親しまれた。 現在、『B-Side Talk~心の健康ケアしてる? 』、 「山崎あみ『うるおう』リコメンド presented by Kyodo News」にも出演中。



錦鯉

【プロフィール】

〇長谷川雅紀(はせがわまさのり) 1971年7月30日生まれ

出身地:北海道札幌市

血液型:O型



〇渡辺隆(わたなべたかし)(右) 1978年4月15日生まれ

出身地:東京都

血液型:O型



各々の活動を経て2012 年にコンビを結成。

2020年からメディア露出を徐々に増やし、「M-1グランプリ2020」では、初の決勝に進出、史上最年長ファイナリストとして4 位という結果を残し話題を集めた。

2年連続で決勝に挑んだ「M-1グランプリ2021」では、史上最多6017組がエントリーの中、見事優勝を果たす。



株式会社InterFM897





会 社 名 : 株式会社InterFM897 (TOKYO 89.7 MHz)

ステーション名 : interfm

代 表 者 : 代表取締役社長 大木秀幸

所 在 地 : 〒140-0002 東京都品川区東品川1丁目3-3 テレビ東京天王洲スタジオ7階

資 本 金 : 2億8750万円

主な事業内容 : 外国語超短波放送事業および放送番組制作など

設 立 年月日 : 1995年9月14日

開 局 : 1996年4月1日

放 送 区 域: 東京都23区および横浜市・川崎市・千葉市・さいたま市・成田国際空港を含む首都圏地域

公 式 サ イ ト : https://www.interfm.co.jp/

radiko URL : https://radiko.jp/#!/live/INT

<Twitterアカウント> @InterFM897

<ハッシュタグ> #interfm #FindYourColors





―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【 interfmは、2020年9月1日、全国FM放送協議会(JFN=ジャパンエフエムネットワーク)の特別加盟社になりました 】

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――



