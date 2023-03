[4℃]

2023年3月2日(木)より公式オンラインショップにて販売開始



株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ(所在:東京都品川区 代表取締役社長:瀧口昭弘)が展開するジュエリーブランド「4℃」のジェンダーレスライン「4℃ HOMME+」は、ブランド初のアイテムとなる「TIE CLIP COLLECTION」を2023年3月2日(木)より公式オンラインショップにて販売開始いたします。







「4℃ HOMME+」から、スーツスタイルをクールに魅せるネクタイピン「TIE CLIP COLLECTION」が登場。オンタイムにふさわしいシンプルで洗練されたデザインに、「4℃ HOMME+」らしくさりげないアクセントを添えたアイテムが揃います。



また、大切な人に贈ることで「あなたを支えます」というメッセージを持つネクタイピンは、誕生日や記念日のギフトにもおすすめ。そばにいられない時間にもあなたの存在を感じられる、かけがえのない贈り物になるでしょう。



新たなスタートを切る春に向けて、気持ちを高めてくれるアイテムを毎日に取り入れてみては。



■潔いシンプルさが光る端正なフォルム







From left

SV(PTc) Tie Clip ¥15,400 SV(K18YGc) Tie Clip ¥15,400 SV(PTc) Tie Clip ¥17,600



プレーンなデザインは合わせるネクタイを選ばない万能アイテム。一つは持っておきたい相棒のような存在に。





■差し色で魅せる大人の遊び心







From left

SV(PTc/K18YGc) Tie Clip ¥17,600 SV(PTc/K18YGc) Tie Clip ¥17,600



ゴールドの差し色が大人の遊び心を演出するデザイン。さりげなく垣間見えるファッション性がスタイリッシュな魅力を引き立てます。





■希少石の輝きをさりげなく覗かせて







From left

SV(PTc) Tie Clip/Paraiba Tourmaline ¥24,200 SV(PTc) Tie Clip/Alexandrite ¥24,200

SV(PTc) Tie Clip/Black Diamond ¥18,700



パライバトルマリン、アレキサンドライト、ブラックダイヤモンドと希少な石をポイントにあしらったネクタイピンは、ジュエリーブランド発ならではのアイテム。天然石のエネルギーを仕事のお守りに取り入れて。





【4℃ HOMME+ 公式サイト】

https://www.fdcp.co.jp/4c-homme/special/tieclip/?bid=4c-homme

【4℃ HOMME+ 公式Instagram】

https://www.instagram.com/4c.homme.plus_official/





■時代やジェンダーを超え、あなたに寄り添う4℃ HOMME+







4℃がブランドの50周年を記念してローンチしたジェンダーレスライン「4℃ HOMME+」。「ジュエリー」=女性のものである、という固定観念のある時代を超え、「自分の好きなジュエリーを楽しめる時代へ」。洗練されたフォルムや研ぎ澄まされたラインが織りなすシンプルな美しさを追求したデザインが特徴です。



