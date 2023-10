[レミー コアントロー ジャパン]

~海の資源をおいしく、大切にいただく機会を提供~~10月28日(土)大阪・千里山にて~



”量よりも質"という観念を軸にサステナブルな栽培法を取り入れ、ワイン&スピリッツ業界に革新をもたらすレミーコアントロージャパン株式会社(東京都港区/ゼネラルマネージャー ザビエ・タロ)が展開するシャンパーニュブランド テルモンは、持続可能な食の未来実現のために料理界をけん引する料理人が集い設立されたRelationFish株式会社(大阪市北区/代表取締役社長:島村雅晴/以下:リレーションフィッシュ)とともに、10月28日(土)に最高峰の日本料理を提供する日本料理 柏屋にて、最もサステナブルなペアリング会を開催することを決定しました。







“母なる自然の名のもとに(In the name of Mother Nature)”という意識をすべての活動の指標にする「テルモン」が目指しているのは、“自然(テロワール)への敬意と愛情を大切にしながら、次世代のために環境を守る”という確固たる取り組み。メゾンはその力強いビジョンと、品質のエクセレンスを追求しながら、自然環境への影響を最小限にとどめるためのサステナブルなアプローチで、シャンパーニュの新時代を切り拓いています。

今回、コラボレーションするリレーションフィッシュは料理人の立場から、深刻さを増す海洋資源の枯渇に危機感を持ち、自信を持って出せる養殖魚、未利用魚食品を作り出すことで、環境を守る仕組みづくりに取り組んでいることから、お互いのビジョンが一致し、同じ志を持つ仲間として、協力体制を構築。ミシュラン三ツ星を誇る日本料理 柏屋とともに、最高峰の日本料理とのサステナブルなペアリングをご堪能いただく機会を創出いたしました。

大阪から世界に向けて発信する今回の場を通じて、関西でも環境活動へのモチベーションを美味しく、楽しく高めていただくきっかけづくりに今後も取り組んでまいります。







■RelationFish株式会社について

RelationFish株式会社は2022年に関西の有名料理人が中心となり、持続可能な食の未来実現に向け、具体的な行動を起こすために設立されました。大学との共同研究で環境負荷の小さい養殖魚の開発、食のイベントを通じたSDGsの啓発活動、惣菜の企画等を行っている。社名のRelationFishは、魚をきっかけに多くの人と連携し、より良い食の未来を共に作っていきたいとの思いが込められている。

●公式HP:https://www.relationfish.com



■日本料理 柏屋について

1977年開業の大阪郊外千里山にある日本料理店。ルレ・エ・シャトー加盟店。日本料理の伝統を重んじながら現代的な趣向を取り入れた柏屋の会席料理。コースに織り込まれた季節の物語は、五感を通して心を遊ばせてくれます。古の日本人が、季節の移ろいに向けた眼差しに倣って、柏屋の世界観は展開していきます。

ミシュラン京都・大阪において13年連続三つ星獲得。ミシュラン京都・大阪2021年版、2022年版、2023年版においてグリーンスター。ゴ・エ・ミヨ ジャポン2020より、4トックとして4年連続掲載。

●公式HP:https://jp-kashiwaya.com/



■メゾン テルモンについて

1912年、葡萄農家兼ワイン生産者であったアンリ・ロピタルが、シャンパーニュ地方エペルネ近郊のダムリーに創業したメゾン・テルモンは、一世紀以上にわたり代々受け継がれてきたクラフツマンシップと、“唯一無二であれ”をモットーに、妥協のないシャンパーニュ造りを続けてきました。“母なる自然の名のもとに(In the name of Mother Nature)”という意識をすべての活動の指標にする「テルモン」が目指しているのは、“自然(テロワール)への敬意と愛情を大切にしながら、次世代のために環境を守る”という確固たる取り組み。メゾンはその力強いビジョンと、品質のエクセレンスを追求しながら、自然環境への影響を最小限にとどめるためのサステナブルなアプローチで、シャンパーニュの新時代を切り拓いています。

●コーポレートサイト:https://jp.champagne-telmont.com/

●公式インスタグラム:https://www.instagram.com/champagnetelmont_japan/

●オフィシャル画像:https://x.gd/woSCt





