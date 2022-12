[株式会社ウカ]





この度、トータルビューティカンパニーuka(@instauka, @ukacojp)は、12月5日(月)から冬のキャンペーンをスタートいたします。



寒気の影響で平年より寒いと予想されている今年の冬。

ココロもカラダも‟あったまろウカ”。

12月5日(月)からVol.1として3つのキャンペーンがはじまります。





〇ハンドクリームキャンペーン

乾燥でカサカサな手も、ハンドクリームでしっとり、香りにうっとりお財布はあったか。

ハンドクリームを1点お買い求めいただくと、2本目から25%オフになるスペシャルオファー。香りの組み合わせは自由 です。

ハンドクリームはベースに水ではなく、ネロリウォーターを使用することで保湿力があがりふっくら、こだわりのテクスチャーはべたつかずしっとりと仕上げます。



【概要】

期間限定で2本目から25%オフになるスペシャルオファーです。香りの組み合わせは自由。3,630円の商品も一律で3,300円とカウントし、25%オフとなります。5本以上をお買い求めになりたい場合は、2本セットと3本セットをご購入ください。



【商品】

・uka hand cream 7:15

柚子やサンダルウッド、ヒノキなどのジャパニーズセンスな香りは夜明けの静寂の中にいるような感覚に。一人の時間を楽しみたいときにもおすすめです。



・uka hand cream 13:00

ミントやレモン、パインなどの爽やかな香りに、リッツァクベバとマージョラムの香りのスパイスが。リフレッシュしたいときにもおすすめです。



・uka hand cream 18:30

ローズとゼラニウムの香りに、オレンジとジャスミンの香りがアクセント。華やかでありつつも軽やかな香りはがんばった自分へのご褒美として。



・uka hand cream 24:45

ラベンダーにバニラ調の香りとオレンジの香りが甘くやわらかい優雅な印象を。くつろぎの時間のおともにもおすすめ です。



【実施期間】

12月5日(月)~1月31日(火)



【価格】

2本セット 5,775円(税込)

3本セット 8,250円(税込)

4本セット 10,725円(税込)



【お取り扱い店舗】

公式オンラインストアukakau / uka 東京ミッドタウン 六本木 / uka 広尾店 / uka GINZA SIX / ukacojp/store(表参道) / uka store Kyoto ShinPuhKan / uka store NEWoMan YOKOHAMA / uka store Shibuya RAYARD MIYASHITA PARK / uka store Sapporo Stellar Place / uka store Nagoya Takashimaya GATE TOWER MALL / uka store NEWoMan SHINJUKU / uka POP UP STORE Sendai PARCO / uka store Hankyu Mode Kobe / uka store Osaka LUCUA 1100







〇ウカイロキャンペーン

冬の定番、使い捨てカイロ。

12月15日(木)からuka特別のカイロ“ウカイロ” をサロンにて寒い日限定で配布いたします。

袋から出してフリフリすれば、あっという間にポカポカあったか。

あったかいだけじゃないウカイロは、使用後に中身を土に還せば土が元気になるエコなカイロです。



【概要】

期間中にご来店いただいたお客さまに寒い日限定でukaオリジナルカイロを配布いたします。

※無くなり次第終了となります。



【実施期間・店舗】

2022年12月15日(木)~

uka 東京ミッドタウン 六本木 / uka 広尾店 / uka GINZA SIX / ukacojp/store(表参道)



2023年1月2日(月)~

uka store Kyoto ShinPuhKan / uka store NEWoMan YOKOHAMA / uka store Shibuya RAYARD MIYASHITA PARK / uka store Sapporo Stellar Place / uka store Nagoya Takashimaya GATE TOWER MALL / uka store NEWoMan SHINJUKU / uka POP UP STORE Sendai PARCO / uka store Hankyu Mode Kobe / uka store Osaka LUCUA 1100







〇バリューブックスコラボレーションキャンペーン

‟本を通して、人の生活を豊かにする”と考えるバリューブックス。

本の買取・販売のほかに、寄付された本を、買取相当のお金に変えて社会へと還元したり、買取できなかった本を小学校や福祉施設などに寄付するなど多角的な取り組みも。

あったまろukaのプロジェクトでコラボレーションが実現しました。

150万冊にも及ぶ在庫があるというバリューブックス。

その中から、今回のキャンペーンのために、読むとほっこりあったかくなる本をセレクトしていただきました。セレクトされた本はuka 東京ミッドタウン 六本木とuka 広尾店で閲覧可能。



そして、期間中にご自宅で不要になった本の買取を下記のURLよりバリューブックスさんにお願いすると、 ukaのアロマティックバスソルトを6つプレゼント。

以下の専用コラボキャンペーンフォームからお申し込みください。

https://www.valuebooks.jp/sell/offer-with-registration?utm_source=uka&utm_medium=referral&utm_campaign=uka-web-20221205&couponcode=UKA2212



バスタイムはカラダとココロを甘やかすための大切な時間。死海の塩とサトウキビエキス(保湿)、アロエベラ葉汁(保湿)と精油(香料)のみのシンプルなレシピ。

マグネシウムやカリウムなど26ものミネラルを含む死海の塩が肌にたっぷりとうるおいを与えます。使い切りパッケージなので、出張や旅行のお供にも。



地球も、みなさんのココロもカラダも、そしてお財布までもほかほかじんわり‟あったまろウカ”。





キャンペーン1.

【概要】

期間中、読むとほっこりあったかくなる本をuka 東京ミッドタウン 六本木とuka 広尾店で閲覧いただけます。



【対象店舗】

uka 東京ミッドタウン 六本木 / uka 広尾店





キャンペーン2.

【概要】

期間中、バリューブックスで1000円以上の本の買取をお願いすると、ukaのアロマティック バスソルトを6つプレゼント。

uka Aromatic Bath Salt Hug(https://uka.co.jp/ukakau/4582328109123)

uka Aromatic Bath Salt Balance(https://uka.co.jp/ukakau/4582328109130)

uka Aromatic Bath Salt Dream(https://uka.co.jp/ukakau/4582328109147)



特設ページからの申込で買取時の送料は無料(通常500円)に。

※バスソルトプレゼントは買取金額が1,000円以上の場合のみに適応となります。

※おひとりさま1回限り有効。

※バスソルトの組み合わせはランダムとなります。

※バスソルトは買取完了後1ヶ月以内に登録先住所にお届けいたします。



【受付期間】

12月5日(月)~ 12月31日(土)



【お申し込み方法】

下記専用コラボキャンペーンフォームからお申込みください。

https://www.valuebooks.jp/sell/offer-with-registration?utm_source=uka&utm_medium=referral&utm_campaign=uka-web-20221205&couponcode=UKA2212





