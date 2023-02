[東京スカイツリータウン]

2023年3月1日(水)~4月9日(日)



東京スカイツリータウンでは、春休み期間中に様々なイベントを開催します。

ぜひ、春ならではの東京スカイツリータウンをお楽しみください。







東京ソラマチ(R)さくらまつり







東京スカイツリータウン1階のソラマチひろばに設置された桜(造花)を眺めながら、お花見気分を楽しめます。

また、隣接するソラマチ商店街では、春を感じさせる商品やテイクアウトフードの販売、お得なフェアなどを実施します。

■期間 2023年3月25日(土)~4月9日(日)

■場所 東京スカイツリータウン1階 ソラマチひろば ほか





YORIMICHI CAFE STREET







昨年初開催した、雑誌「オズマガジン(スターツ出版)」とのコラボPOP UPイベント「YORIMICHI CAFE STREET」を、大好評につき今年も開催!東京スカイツリータウンに、押上周辺エリアのコーヒーやスイーツの人気店を中心に、グルメ店や雑貨店など約20店舗が一堂に会します。地元の名店が集まる5日間限定のスペシャルなイベントを、ぜひお見逃しなく。

※荒天等により縮小や中止となる場合があります。

■期間 2023年3月31日(金)~4月2日(日)、8日(土)~9日(日)

■時間 11:00~18:00

■場所 東京スカイツリータウン4階 スカイアリーナ

【出店店舗一例】





ツバメ洋菓子店(京島)

2021年10月、京島にオープンしたテイクアウト専門の洋菓子店。

風味豊かな発酵バターや国産小麦粉、旬の素材を使ったケーキや焼菓子などを販売。



Monkey Pod coffee&cake(京島)

丁寧に淹れたスペシャルティコーヒーに加えて、クッキーやスコーン、パウンドケーキなどのスイーツは自家製。当日はハンドドリップで上質な1杯を。



PEAK SHOP(錦糸町)

錦糸町から約10分、押上から約10分ほどの太平にある建築設計事務所に併設されたコーヒースタンドと植物のお店。素朴で美味しい焼き菓子もご用意。





ウルトラヒーローズEXPO ニュージェネレーションワールド IN 東京ソラマチ(R)







今年も東京ソラマチ5階 スペース634に「ウルトラヒーローズEXPO ニュージェネレーションワールド」がやってきます。日替わりでヒーローが登場する撮影会「ウルトラショット」を毎日開催!

また、TSUBURAYA IMAGINATIONオリジナル映画『ウルトラマンデッカー最終章 旅立ちの彼方へ…』を記念したコーナーなど盛りだくさんです。

■期間 2023年3月18日(土)~4月9日(日)

■時間 入場時間指定入れ替え制 1.10:30~12:30 2.13:00~15:00 3.15:30~18:00

■場所 東京ソラマチ 5階 スペース634

■料金 1,500円(税込)※TSUBURAYA IMAGINATIONプレミアム・スタンダードプラン会員 1,200円(税込)

詳しくはオフィシャルHPをご覧ください。

https://www.ultra-expo.com/solamachi/2023/





コニカミノルタプラネタリウム天空 in 東京スカイツリータウン(R)



プラネタリウムでお花見気分!「桜ウェルカムドーム」開催!







入場後、作品が上映されるまでの間、ドームいっぱいに広がる桜を見上げることができるウェルカム映像を投映します。作品上映前のため、写真撮影もお楽しみいただけます。

見渡す限りの桜に包まれるプラネタリウムドームでのお花見はいかがでしょうか。

■期間 2023年3月1日(水)~4月16日(日)

■場所 東京スカイツリータウン7階 コニカミノルタプラネタリウム天空

■対象作品 「時を刻むこの星空 with DREAMS COME TRUE」、「星夜に浮かぶ島」、「星地巡礼 -Premium Nights-」、「プラネタリウムちびまる子ちゃん 南十字星に魅せられて」

※対象作品の鑑賞券をご購入後、プラネタリウムドームに入場してから作品が上映されるまでの間「桜ウェルカム映像」が鑑賞できます。



プラネタリウム新作/春の星座解説付き 「プラネタリウムちびまる子ちゃん 南十字星に魅せられて」









本作は、オーストラリアから来た“星好きな少年ジム”との出会いをきっかけに「南十字星」に憧れを抱いたまる子が、たまちゃんと一緒に宮沢賢治の名作『銀河鉄道の夜』の世界に入り、はくちょう座やわし座、さそり座など様々なものと出会うロマンチックなストーリーで、お子様だけでなく、大人も楽しめる作品に仕上がりました。春休みはプラネタリウムでまるちゃんと一緒に星空を見上げてみませんか。



同時上映「TARAKOさんと行く 星空散歩 春」







ちびまる子ちゃんでおなじみの声優、TARAKOさんによる星座解説を同時上映します。

春の星座解説では、明るい「北斗七星」を目印に、おおぐま座や北極星、しし座、春の大三角などの探し方をご紹介。TARAKOさんがわかりやすく解説をしてくれるので、プラネタリウムを見た夜は、ぜひご自身で夜空を見上げて星座を探してみてください。

■期間 2023年3月24日(金)~

■場所 東京スカイツリータウン7階 コニカミノルタプラネタリウム天空



【―般の方のお問い合わせ】

東京ソラマチコールセンター TEL:0570‐55‐0102(11:00~19:00)

東京ソラマチホームページ https://www.tokyo-solamachi.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/07-17:46)