全国各地から生産者の想いが詰まった秋の食材が集結



森トラスト株式会社(本社:東京都港区 代表取締役社長:伊達 美和子)が運営する、東京駅隣接の総合観光インフォメーションセンター「TIC TOKYO」は、2023年10月12日(木)、13日(金)の2日間、丸の内トラストタワーN館前「屋外イベントスペース」にて、全国各地から秋が旬のフルーツ・野菜をメインにお届けする「秋の味覚マルシェ in 丸の内トラストシティ」を開催いたします。







日本の魅力ある地域の恵みを発信

国内旅行やインバウンドが急激に回復する昨今、全国のあらゆる地方団体が観光の需要喚起を始めております。そこで、東京駅に隣接する「TIC TOKYO」では、日本各地の魅力をより多くの方に伝えたいと考え、ご当地が誇る物産品を紹介するイベントを企画してまいりました。



美味しさ産地直送!東京のど真ん中で地方6地域の秋の恵みを販売!

本イベントでは、旬なフルーツや野菜などをご賞味頂くべく、全国各地から6団体(山形県・仲野観光果樹園、茨城県・鉾田市、埼玉県・加須市の農家 誠農社、埼玉県・行田市、東京都・Manhattan Bakery & Wine bar、和歌山県・紀の川市)が丸の内トラストシティに集います。

会場には、日頃東京では入手困難で今が食べ頃の「紀の川柿」や「さきたまめ」をはじめ、秋の味覚である「りんご」(品種:早生ふじ)や焼き芋・干し芋にして食べ比べができる「さつまいも」(品種:紅はるか、シルクスイーツ)、漢方農法米を使用した「糀あまさけ」など、多種多様な商品を販売いたします。



東京駅隣接の総合観光案内所「TIC TOKYO」について

「TIC TOKYO」は、東京駅から徒歩1分に位置するJNTO(日本政府観光局)認定、東京都認定の観光案内所です。訪日外国人および国内旅行に興味のある方々に対して、日本全国の魅力的な観光情報や商材を発信しています。今後も、国際性に富む立地特性を生かし、国内外へ日本の魅力発信と地方の産業力強化への貢献を目指してまいります。





■「秋の味覚マルシェin丸の内トラストシティ」出店団体・コンテンツについて

仲野観光果樹園(山形県)



【出店概要】

山形県は、盆地で昼夜の寒暖差が激しいため、果物を育てるのに最適な環境とされており、年間を通じて多種多様のフルーツが栽培されています。その山形県の人気観光果樹園である仲野観光果樹園より、秋の果物「りんご」(品種:早生ふじ)や「ぶどう」(品種:シャインマスカット)を販売予定です。また店頭では、こだわりの「りんご」を加工したジュースや山形特産の「サクランボ」を使用したジャムもご用意しています。



【WEBサイト】

https://www.nakanofruit.com/



鉾田市(茨城県)



【出店概要】

東京から車で2時間、茨城県鉾田市(ほこたし)は、農林水産省が発表する市町村別農業算出が8年連続第1位となっており、日本でいちばん野菜を作るまちです。様々な野菜が栽培されている鉾田市からは、秋の味覚、「さつまいも」2種(品種:紅はるか・シルクスイーツ)や10月も引き続き食べごろの高級メロンの「アールスメロン」などを販売予定です。さつまいもは生・焼き芋・干し芋3つの食べ方での販売予定で、それぞれの味の違いを楽しんでください。



【WEBサイト】

https://www.city.hokota.lg.jp/



加須市の農家 誠農社(埼玉県)



【出店概要】

埼玉県加須市の農家、誠農社からは、新商品「糀あまさけ」と「いちじくジャム」、「若葉茶」を販売予定です。「糀あまさけ」は誠農社の漢方農法米(稲の自然治癒力を手助けする漢方を土壌に散布し栽培したお米)を使用し、福島の老舗糀屋の伝統技法「糀蓋製法(手作業)」で糀に仕立て、群馬県川場村の雪解け水で製造されています。併せて漢方農法米新米のご予約も承ります。



【WEBサイト】

https://www.seinousha.com/



行田市(埼玉県)



【出店概要】

埼玉県行田市からは、行田在来の枝豆「さきたまめ」を販売予定です。今が旬の「さきたまめ」は埼玉県行田市で江戸時代から栽培されている在来品種であり、栽培の難しさから一時は入手困難な枝豆でした。現在も、ほとんど県内にしか出回らない貴重な枝豆で、今回が東京でのマルシェ初出店となります。行田在来の枝豆は味が濃く、是非多くの方にご賞味頂きたい逸品です。



【SNS】

https://www.instagram.com/mamekichiclub.gyoda/



Manhattan Bakery & Wine bar(東京都)



【出店概要】

厳選した旬の食材と共に、合成添加物不使用の生地で作るパンやスイーツ、そしてManhattan Bakery & Wine barならではのワインに合うパンを出品予定です。秋が旬のさつまいもや栗、キノコ、りんごを使用した様々なパンを是非ご賞味ください。

【商品一例】アンチョビキノコのタルティーヌ、レッドアップルシナモンパイ、 Manhattan(食パン)など



【SNS】

https://www.instagram.com/manhattan_bakery_and_winebar/



紀の川市(和歌山県)



【出店概要】

和歌山県紀の川市では、一級河川「紀の川」が、栄養たっぷりな農作物を1年通して育みます。そんな土地で育まれた「紀の川柿」は、時間と手間をかけて樹上で1つずつ熟成させることから非常に収穫量の少ない柿です。果肉の黒い粒と皮の紅の濃さが熟成の証!パリッとした食感とジュワっと広がる甘みをご堪能ください。



【WEBサイト】

https://www.city.kinokawa.lg.jp/



■「秋の味覚マルシェ in 丸の内トラストシティ」 開催概要

イベントの詳細はこちらをご覧ください。

【日時】

2023年10月12日(木) 13日(金) 両日11:00-17:30

【場所】

丸の内トラストシティ 屋外イベントスペース

東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館前

アクセス: https://www.mori-trust.co.jp/project/marunouchi/





イベント期間中キッチンカーも出店しています!

イベント期間中は、11:00-14:00の時間帯でキッチンカーが出店しています。食欲の「秋」、日頃とは違ったお昼を過ごしてみませんか?





ハイサイカフェ(12・13日出店)

沖縄出身の店主が有機野菜など、素材にこだわった料理を

提供予定です。

【メニュー例】

・有機野菜と沖縄タコライス

・沖縄そば など













Eggcafe Amber(12日のみ出店)

卵料理専門カフェのキッチンカー

【メニュー例】

・きのこたっぷりオムハヤシ

・出汁香るたまごサンド

・うずらフライ など













MINA RESTAURANT(13日のみ出店)

厳選素材を使用する健康ハラルフードのお店

【メニュー例】

・マックス野菜カレー

・チキンバターマサラ

・辛うまチキンカレー など











<TIC TOKYOについて>

東京駅日本橋口から徒歩1分にあるJNTO(日本政府観光局)認定観光案内所TIC TOKYOは、訪日外国人および国内旅行に興味を持たれる方々が、東京をはじめ日本全国の観光情報、関連情報を手軽に収集できることを目的として2009年6月に開設いたしました。



4ヶ国語(日・英・仏・中)対応のコンシェルジュが案内しており、旅行者が必要とする情報をパンフレット・映像・観光関連イベントの開催により提供しております。

WEBサイト: https://www.tictokyo.jp/



森トラスト株式会社について https://www.mori-trust.co.jp/

森トラスト株式会社は、日本の都心部における大型複合開発や、全国のホテル&リゾート事業を手掛ける総合不動産ディベロッパーです。「Create the Future」をコーポレートスローガンに掲げ、「不動産事業」「ホテル&リゾート事業」「投資事業」の3事業を主軸に、国内外66棟のビル・住宅・商業施設と、31ヶ所のホテル・リゾート施設を展開しています(2023年3月時点)。

当社は、都市の価値を高めるビジネスを展開しながら、既存事業にとらわれず、わくわくするような未来の創造を目指してまいります。



森トラストグループ 主な進行中のプロジェクト





東京ワールドゲート赤坂

第1期竣工:2024年8月 /第2期竣工:2025年10月予定

















万平ホテル(大規模改修・改築中)

2024年夏開業予定













ホテルインディゴ長崎グラバーストリート

2024年-2025年冬開業予定











