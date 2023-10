[レミー コアントロー ジャパン]

”量よりも質"という観念を軸にサステナブルな栽培法を取り入れ、ワイン&スピリッツ業界に革新をもたらすレミー コアントロージャパン株式会社(東京都港区/ゼネラルマネージャー ザビエ・タロ)が展開するシャンパーニュブランド テルモンは、このたび、関西を訪れる数々の貴賓をおもてなししてきたリーガロイヤルホテル(大阪)のレストラン「THE RAY」にて10月3日(火)よりテルモンのワインフライト(飲み比べ)が楽しめるプランをご提供することを決定。全世界でも数量限定のサン・スフルやEU産有機農産物マーク「ユーロリーフ」の認証を受けた、豊かな大地の恵みをそのままに反映したレゼルヴ・ド・ラ・テールが飲み比べられる機会は初めてとなります。







「THE RAY」は、“一筋の光”をテーマにデザインされたレストラン。光の演出が印象的な回廊を抜けると、大きな窓から水辺の景色が一面に広がり、自然光に溢れる中、フランス三ツ星レストランで研鑽を積んだシェフによる創造性豊かなフランス料理を、光の変化とともに移りゆく景色を楽しめることから、多くのゲストから愛されています。

テルモンでは、テロワールの100%オーガニック転換を目指しつづけるなか、メゾンで使用する再生エネルギーの100%をすでに達成。さらに、供給から配送まですべてバイオマス燃料を使用するなど、ワイン造りに関するサステナブルはもちろん、テーブルに届くまでのあいだも地球環境に最大限配慮したシャンパーニュメゾンとして、さらなる高みを目指しています。

シャルドネ・ムニエ・ピノノワールという3つのブドウ品種の絶妙なマリアージュが描き出す、フレッシュさとリッチさを持つテルモン。繊細に表現された自然のバランスを体感し、それぞれの個性とじっくりと向き合い、自然の恵みを存分に楽しめる貴重な機会をおたのしみください。







◆THE RAYについて

【営業時間】 ランチ 12:00~14:00 / ディナー 18:00~20:30 ラストオーダー

【料 金】 ランチ 6,000 円~ / ディナー 12,000 円~ ※税金・サービス料を含みます

【席 数】 50 席(個室 2 室 4~20 名 / 個室料 6,325 円)

※ディナータイムは中学生未満のお子様は個室のみのご利用とさせていただきます



◆メゾン テルモンについて

1912年、葡萄農家兼ワイン生産者であったアンリ・ロピタルが、シャンパーニュ地方エペルネ近郊のダムリーに創業したメゾン・テルモンは、一世紀以上にわたり代々受け継がれてきたクラフツマンシップと、“唯一無二であれ”をモットーに、妥協のないシャンパーニュ造りを続けてきました。“母なる自然の名のもとに(In the name of Mother Nature)”という意識をすべての活動の指標にする「テルモン」が目指しているのは、“自然(テロワール)への敬意と愛情を大切にしながら、次世代のために環境を守る”という確固たる取り組み。メゾンはその力強いビジョンと、品質のエクセレンスを追求しながら、自然環境への影響を最小限にとどめるためのサステナブルなアプローチで、シャンパーニュの新時代を切り拓いています。

●コーポレートサイト:https://jp.champagne-telmont.com/

●オフィシャル画像 :https://x.gd/woSCt





