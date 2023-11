[株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド]

可愛くていたずら好き、不思議な生き物モグワイが巻き起こす大騒動を描いたファンタジー映画『グレムリン』に登場する「ギズモ」と初のコレクションアイテムを展開。寝そべったり、こちらを覗いている様々な様子の「ギズモ」がデザインされたアイテムがラインナップ。









株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド(代表取締役社長:米田 幸正、所在地:東京都港区)はワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、可愛くていたずら好き、不思議な生き物モグワイが巻き起こす大騒動を描いたファンタジー映画『グレムリン』に登場する「ギズモ」と初のコレクションアイテムを展開。

『グレムリン』は、2024年、映画公開から40周年を迎えます。

寝そべったり、こちらを覗いている様々な様子の「ギズモ」がデザインされたアイテムがラインナップ。



【サマンサタバサグループ『グレムリン』コレクション】

https://www.samantha.co.jp/shop/e/eb2311ma1/



展開ブランドは、「サマンサタバサ」「サマンサタバサプチチョイス」の2ブランド。

サマンサタバサからは、ベージュ配色を基調としたナチュラルで優しい色合いのアイテムが登場。それぞれのアイテムにデザインされた守りたくなるような愛らしい「ギズモ」のアートがポイントのバッグやお財布、チャームがラインナップ。

モグワイの飼い主として絶対に守らなければならない約束事項が型押しでデザインされたショルダーバッグや「ギズモ」のアートを刺繍や立体的にデザインしたアイテムに注目。



サマンサタバサプチチョイスからは、可愛らしいピンクとオフホワイトのカラー展開で、ふわふわな毛並みに大きなつぶらな瞳、少し低めの鼻と大きな耳。

そんな愛らしい姿の「ギズモ」のアートをデザインに落とし込んだ革小物、チャームがラインナップ。





サマンサタバサ





初のコレクションアイテム『グレムリン』コレクション。

可愛くて、いたずら好きの不思議な生き物、モグワイをデザインした豊富なラインナップに注目。









サマンサタバサ人気アイテムのキャンバストートから「ギズモ」のアートをデザインしたバッグが登場。持ち手部分にはサマンサタバサのブランドロゴに加えて、正面ロゴテープに「GREMLINS」の文字が。ロゴテープのサイドからこちらを覗いているような表情の「ギズモ」のアートは、ボア風素材の凹凸のある仕様で立体感あるデザインに。



トートバッグ ¥30,800











『グレムリン』コレクション縦型のショルダーバッグ。

正面には、「ギズモ」が寝そべっている様子のアートと守らなければいけない3つの約束事項を型押しでデザイン。優しいベージュの同系色で落ち着いた配色に、「ギズモ」の愛らしいアートがマッチしたコーディネートにも合わせやすいカラーリングのショルダーバッグ。



ショルダーバッグ ¥30,800











ナイロン素材でカジュアルにまとめたい時にぴったりのリュック。

刺繍で表現された「ギズモ」のアートが印象的なフロント部分とバッグの裏地には、様々な表情をした「ギズモ」が総柄でデザインされた世界観を詰め込んだアイテム。

「ギズモ」の大好きなキャンディーやポップコーンアートもポイントで、表側の落ち着いたベージュカラーの差し色に、明るいイエローカラーの裏地が華やかな印象に。



リュック ¥36,300









こちらを覗いている様子の「ギズモ」のアートが全面にデザインされたアイテム。

長財布と折財布の2型から選べるラインナップ。長財布は、小銭スペースに細かく仕切りが付き、カードポケットも充実の実用性抜群の仕様。折財布は、3つ折りタイプでコンパクトに持ち運びが可能。小銭スペースはがま口タイプで、ゴールドに輝く金具部分はお財布全体のベージュカラーと上品にマッチ。長財布と折財布ともに裏地までキュートな仕様もポイント。



長財布 ¥25,300

折財布 ¥22,000







チャーム全面に「ギズモ」と「ストライプ」をモチーフにしたアイテム。

それぞれキャラクターと一緒に大好きなキャンディーやポップコーンのモチーフをデザインし、他サマンサタバサの『グレムリン』コレクションとの組み合わせも楽しんでいただける世界観あふれる仕上がりに。

「ギズモ」との3つの約束事項を破り、見た目も性格も変化してしまったモグワイの「ストライプ」のモチーフがアイテムになったのは、ファスナーチャームのみ。

ぜひ、他のコレクションアイテムと一緒にチェックして。



バッグチャーム ¥6,600

ファスナーチャーム ¥4,400



サマンサタバサプチチョイス











「ギズモ」のアートが大胆にプリントされたデザイン。

長財布と折財布2種類、可愛らしいピンクとアイボリーの2色展開。「ギズモ」の頭の上には立体的な王冠モチーフ金具が。クリアストーンがキラキラと輝き、お財布のワンポイントに。

長財布はファスナータイプで、キャッシュ派の方はもちろん、カードが多い方にもおすすめ。折財布はカードポケットや札入れ、小銭入れが完備され、コンパクトながら収納力が抜群。小さめのバッグにも収納しやすいコンパクトなサイズ感。









お財布には「ギズモ」の名前と「光に当ててはいけない。水をかけたり、濡らしてはいけない。真夜中に食べ物を与えてはいけない。」の約束事項のプリントが。アピールしすぎず世界観を楽しめるデザイン。



長財布 ¥25,300

折財布 ¥23,100







モグワイの飼い主として絶対に守らなければならない約束事項をモチーフに落とし込んだファスナートップ。

サイドに埋め込んだストーンが動くたびにキラキラと輝き、可愛らしい「ギズモ」をバッグやお財布に付けて、より世界観を楽しんで。



ファスナートップ ¥4,400





展開スケジュール







11/16 (木)~

公式オンラインショップにて予約販売スタート



■サマンサタバサプチチョイス

11/23(木)~

公式オンラインショップ、サマンサタバサプチチョイス店舗にて販売開始を予定



■サマンサタバサ

12/1 (金)~

公式オンラインショップ、サマンサタバサ店舗にて販売開始を予定



『グレムリン』コレクション特集ページ





https://www.samantha.co.jp/shop/e/eb2311ma1/





GREMLINS and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)





会社概要





商号 : 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

代表取締役社長 : 米田 幸正

設立 : 1994年3月10日

事業内容 : バッグとジュエリーの企画・製造・販売

URL :https://www.samantha.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/19-22:40)