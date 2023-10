[株式会社LogicLinks]

株式会社LogicLinks(以下LogicLinks、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:春田 康一)は、MVNOサービス「LinksMate」において2023年10月5日(木)よりカウントフリーオプション対象コンテンツとして株式会社Skyfall(本社:東京都港区、代表取締役社長:長谷川 智一)にて配信中の「ポーカーチェイス -Poker Chase-」「マンガDX+」を新たに追加することをお知らせいたします。







LinksMate公式サイト https://linksmate.jp/



■新たにカウントフリーオプション対象となるコンテンツを追加

2023年10月5日(木)に新たにカウントフリーオプション対象となるコンテンツを追加いたしました。新規追加対象のコンテンツは以下の通りです。





『ポーカーチェイス -Poker Chase-』





『マンガDX+』

<配信元:Skyfall>





※上記を含めた、全カウントフリーオプション対象コンテンツの一覧は以下URLにてご確認ください。

⇒https://linksmate.jp/about/countfree/





■「LinksMate」とは

「LinksMate」は、ゲームプレイヤーのためのデータ通信を提供するサービスで、ゲーム・コンテンツ・SNSのデータ通信量のカウントが90%以上OFF(※)になる「カウントフリーオプション」や、対象ゲームと連携することで各ゲームの特典がもらえる「ゲーム連携」を特徴としております。



■「カウントフリーオプション」とは

「カウントフリーオプション」は、対象のゲームやコンテンツ、SNSの通信量カウントが90%以上OFF(※)となるLinksMateが提供するオプションサービスです。

データ通信容量を節約することができ、外出先でのコンテンツダウンロードなども通信量を気にすることなく行うことができます。

また、データ通信容量がなくなり低速データ通信状態になった場合でもカウントフリーオプションをご利用されていれば、対象の通信は高速のままご利用いただけるため、対象外のコンテンツなどで通信容量を使い切った場合でも安心です。





※通信量はLinksMate独自の調査結果に基づき記載しております。コンテンツの内容やゲームアップデートにより通信量がカウントされる場合があります。予めご了承ください。



●株式会社LogicLinks 概要

社名:株式会社LogicLinks

設立:2016年11月25日

資本金:5,000万円(資本準備金含む)

代表者:代表取締役社長 春田康一

主な事業:インターネットへの接続サービスの提供、電気通信事業、インターネット電話そのほか情報通信に関するサービス業、ゲームデータ分析業、ゲーム開発サポート業



