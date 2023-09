[ひかり味噌株式会社]

ひかり味噌󠄀株式会社(長野県諏訪郡下諏訪町、代表取締役社長 林 善博) は、星野リゾート リゾナーレ八ヶ岳(山梨県北杜市小淵沢町129-1)のホテルショップにて、新たな発酵の魅力を伝えるブランド 『buquerico(ブケリコ)』の、豆本来の味わいと色を楽しむ「bean to MISO」と、味噌󠄀香るおつまみシリーズ「dip & spread」それぞれ3種類の発売を、2023年7月に開始しました。





星野リゾート リゾナーレ八ヶ岳 公式HP:https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareyatsugatake/



◆ 豆本来の味わいと色を楽しむ「bean to MISO」

豆本来の色、香り、味わいを最大限に引き出した「bean to MISO」。彩り豊かなお豆を味噌󠄀のように発酵させました。小豆の甘い香りと皮の食感が心地よい「小豆 あずき」、青えんどう豆の若草のような色と香りが印象的な「青丹 あおに」、ホクホクとした食感とほのかな香ばしさが特長の「黄金 こがね」の3種類です。

「bean to MISO」は、温めたミルクにひと匙分を溶いて“発酵ポタージュ”にする飲み方がおすすめ。「味噌󠄀はお味噌󠄀汁で飲む」というこれまでの概念にとらわれない、新しい味噌󠄀の飲み方を提案します。また、茹でた野菜やおにぎりの他、バタートーストなどのおやつとの相性も良く、新しい発酵スタイルをお楽しみいただけます。

商品名はそれぞれの豆の色を和の伝統色で表現しました。





◆ 味噌󠄀香るおつまみシリーズ 「dip & spread」

お酒とのペアリングが楽しい、和・洋・発酵のマリアージュが楽しめる味噌󠄀香るおつまみ。

「豚リエット」は、味噌󠄀で調味した豚のリエットに山椒とカシューナッツを加え、ほどよい味噌󠄀の塩味がきいたさっぱりとした味わいが特長です。「牛コンビーフ」は、国産牛のおいしさはそのままに、味噌󠄀のコクとクリームチーズの酸味、ゆずの香りをきかせ、肉のしつこさを感じさせないおつまみにぴったりなコンビーフに仕上げました。「鯖バーニャカウダ」は、バーニャカウダではめずらしい素材である鯖をベースにし、日本の伝統的な魚醤「しょっつる」を加えています。その食材の斬新な組み合わせによる深い旨みと、ムースのようなやさしい口当たりが特長です。

バケットはもちろんのこと、茹でたじゃがいもや温野菜を添えて、ゆったりとした心地よい晩酌の時間をお楽しみいただけます。





◆『buquerico(ブケリコ)』

当社は 1936 年の創業以来、「無添加味噌󠄀」「有機味噌󠄀」を柱に、長きにわたり味噌󠄀の楽しみ方を発信してまいりました。「発酵を楽しむ、発酵と遊ぶ」をコンセプトに、2022 年秋より展開を開始したbuquericoは、新たな発酵フードの魅力をお伝えしています。右脳と左脳が満足する「大人の、甘くない、ご褒美」として、自宅でのティータイムや、お酒を楽しむ夜の時間など、これまで味噌󠄀が登場しなかったシーンにも溶け込むような新しい発酵フードの楽しみ方を提案します。

buquerico公式オンラインストア: https://www.buquerico.shop



<お客様お問い合わせ先>

buquericoプレゼントキャンペーン事務局(ひかり味噌󠄀株式会社)

info@buquerico.shop ※受付:土・日・祝日を除く。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/02-23:40)