コインチェック株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:蓮尾 聡、以下、当社)は、Web3時代を牽引する暗号資産・NFT関連のスタートアップを支援するプログラム「Coincheck Labs」を通じて、ブロックチェーンプラットフォーマー「YGG Japan Inc.」(以下、YGG Japan)に出資いたしました。







「YGG Japan」は、ブロックチェーンゲームで利益を生み出すNFT(Non Fungible Token)を提供する世界最大のDAO(Decentralized Autonomous Organization:分散型自立組織)型ゲーミングギルド「Yield Guild Games(YGG)」が日本進出し、設立したブロックチェーンゲームプラットフォーマーです。日本のゲームユーザーを「Play to Earn」の先にある「Play and Earn」の世界へ導くことを目指し、初心者でも効率よくゲームを始めることができるよう厳選された国内外のWeb3ゲームの情報を取り扱う日本発のWeb3ゲーム特化プラットフォーム「GabeeTown(ギャビータウン)」を運営しています。今後、ブロックチェーンゲーム特化型広告プラットフォーム「DAVINCI(ダヴィンチ)」やブロックチェーンゲーム特化型Walletの提供などを予定しており、日本におけるブロックチェーンゲーム市場のスケールおよびゲームが生活の一部となる新たな世界の実現を目標としています。



当社は、2022年1月にWeb3時代を牽引するスタートアップを支援するプログラムである「Coincheck Labs」を開始し、同月に日本発のパブリックブロックチェーン「Astar Network」を手がけるSTAKE TECHNOLOGIES PTE. LTD.、12月に「UnUniFi Protocol」を運営する事業会社、2023年1月にスマートコントラクト開発のためのSaaS「Bunzz」を提供する「Bunzz Pte. Ltd.」に出資しています。この度は、「YGG Japan」の提供するサービスが「GameFiユーザーを支援し、ブロックチェーンゲーマーコミュニティを拡大する」ものであり、NFTおよびメタバース業界への発展に寄与するビジネスであることから出資先として選定しました。







Coincheck Labsの主な活動内容



Coincheck Labsは、暗号資産ネイティブ・NFTネイティブなプロダクトの起業家、スタートアップ、コミュニティを支援し、日本のブロックチェーン・Web3エコシステムの成長を支援します。Layer1と呼ばれるブロックチェーンの基幹領域からアプリケーション領域までのプロダクトを対象に「スタートアップ支援」 「調査」「投資」の3つを提供します。



1.スタートアップ支援

日本の暗号資産・NFT業界の成長を牽引する起業家、スタートアップ、コミュニティを支援



2.調査

暗号資産・NFT・GameFi等のブロックチェーン動向等の調査・情報発信



3.投資

暗号資産ネイティブ・NFTネイティブなプロダクトを開発するスタートアップへの株式やトークンへ出資





YGGおよびYGG Japanについて



企業名:YGG Japan Inc.

プロフィール:

YGG Japanは、日本のゲームユーザーを「Play to Earn」の先にある、「Play and Earn」の世界へ導くことを目指すブロックチェーンゲームプラットフォーマーで、ブロックチェーンゲームプラットフォーム「GabeeTown」の運営を行っています。また、日本のゲーム会社が世界に向けてブロックチェーンゲームを立ち上げることもサポートできるよう、関係パートナーとのリレーションを構築しています。



YGG JapanのFounderであるYGG(Yield Guild Games)は、ブロックチェーンゲームで利益を生み出すNFT(Non Fungible Token)を提供する世界最大のDAO型ゲーミングギルドであり、80のゲームタイトルおよびインフラストラクチャーパートナー、8つのリージョンをsubDAOネットワーク間で結んでいます。



これまで日本では多くのグローバルIPが生まれ、世界で尊敬されているゲーム会社も多数あります。世界に誇るゲーム文化を持つ日本のコンテンツがグローバルで拡大するよう、YGG Japan及びYGGグループは全力でサポートしていきます。



コインチェック株式会社について



コインチェック株式会社は、アプリダウンロード数4年連続「国内No.1*」の暗号資産取引サービス「Coincheck」を運営しています。「新しい価値交換を、もっと身近に」をミッションに掲げ、最新のテクノロジーと高度なセキュリティを基盤として、暗号資産やブロックチェーンにより生まれる「新しい価値交換」を身近に感じられるように、より良いサービスの創出を目指しています。

* 対象:国内の暗号資産取引アプリ 期間:2019年1月~2022年12月 データ協力:App Tweak



商号:コインチェック株式会社(英語表記:Coincheck, Inc.)

本社:〒150-0044 東京都渋谷区円山町3-6 E・スペースタワー12F

設立:2012年8月28日

代表取締役:蓮尾 聡

暗号資産交換業登録:関東財務局長 第00014号

コインチェック株式会社コーポレートサイト:https://corporate.coincheck.com/



