~サンリオのキャラクターコンテンツと、クラウドサーカスのAR技術・企画設計ノウハウを活かしたコンサルティング支援を展開~



クラウドサーカス株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:北村健一、以下クラウドサーカス)は株式会社サンリオ(本社:東京都品川区、以下サンリオ)と契約し、サンリオのキャラクターを活用したライセンシー向けコンテンツに対し、クラウドサーカスのAR技術・活用ノウハウおよびコンサルティング支援の提供を開始いたします。



《クラウドサーカス株式会社は、スターティアホールディングス株式会社(本社:東京都、代表取締役:本郷秀之、証券コード:3393)の連結子会社です。》







(C)2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L645503

背景と目的





クラウドサーカスはこれまでARプロモーションツールを、業界問わず14,000社以上に提供してきました(2023年9月末時点)。その中でも「キャラクター×AR」は、様々な企業で販促タイアップ企画やSNSを絡めたプロモーション施策等で活用されています。また、キャラクターのファンが、タイアップしたブランド・サービスに好意を持ちファン化するなど、販促だけでなくファンベースマーケティングの一つの施策としても有効です。



今回の業務委託契約は、上記背景から、サンリオのIPライセンスとクラウドサーカスのARを絡めた、新しく効果的なプロモーション提供を支援することを目的としています。サンリオのIP・キャラクター等のコンテンツ活用ノウハウと、クラウドサーカスのAR技術・ARプロモーションにおける企画設計ノウハウの双方を活かすことで、サンリオのライセンシーは今までにないイベントや販促プロモーションを展開できるようになります。



今後、ライセンサーであるサンリオのライセンシー向けコンテンツに、クラウドサーカスの持てる知見を提供してまいります。



クラウドサーカスの役割





今回の業務委託契約において、クラウドサーカスはARプロモーションツール『COCOAR』、『LESSAR』、チャットボット『IZANAI』、及びARプロモーションにおけ

る企画設計・ディレクションまで一気通貫したAR活用ノウハウをサンリオに提供します。また、企画ごとにARコンテンツ(画像/動画/3DCG等)の制作をクラウドサーカスが請け負い、提供します。





クラウドサーカスのAR・チャットボットツールについて





アプリ型ARツール『COCOAR(ココアル)』 https://www.coco-ar.jp/

『COCOAR(ココアル)』は誰でも簡単にAR制作ができるARプロモーションツールです。ARアプリ経由で任意の商品パッケージや周囲の空間などを読み込むと、フォトフレームや動画・3Dコンテンツといった、設定したオリジナルコンテンツを表示、高い顧客体験を提供します。アプリのダウンロードは440万以上(2023年9月末時点)。2013年から提供を開始し、6,900社以上(2023年9月末時点)の企業に導入されています。



ウェブAR(WebAR)・ブラウザAR『LESSAR(レッサー)』 https://less-ar.jp/

『LESSAR(レッサー)』はアプリ無しのWebARを簡単に作成・運用できるARプロモーションツールです。作成したWebARを、オンラインイベントや商品・ブランドのプロモーション活動に活用、ユーザーはQRコードやURLから気軽で直感的なAR体験が可能になります。施策の実施後はAR体験ログの分析によって課題を抽出、プロモーションの質を継続的に改善できます。LESSARは、これまでに7,500社以上(2023年9月末)の企業に導入されています。



チャットボット『IZANAI(イザナイ)』 https://izanai.cloudcircus.jp/

『IZANAI(イザナイ)』は無料から始められるチャットボットツールです。通常のWEBサイト上でのFAQやお問い合わせ対応などの活用方法だけでなく、キャラクターと会話をしているかのような没入体験を提供できます。会話形式で物語を進めることで、ユーザーの離脱を防ぎ、満足度を向上させます。IZANAIはこれまでに2,100社以上(2023年9月末時点)の企業に導入されています。



クラウドサーカス株式会社について https://cloudcircus.jp/company/





「世界標準のマーケティングエコシステム」をビジョンとして掲げるクラウドサーカス株式会社は、デジタルマーケティングSaaSである「Cloud CIRCUS」の開発・提供を主力事業として展開しています。「Cloud CIRCUS」は、中小企業を中心に51,000件以上(2023年9月末時点)に導入され、日本そしてアジアのサステナブルなビジネス環境を創造していきます。詳細はホームページをご覧ください。



会社名 :クラウドサーカス株式会社

所在地 :東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス21階

代表者 :代表取締役CEO 北村 健一

資本金 :150,000千円

設立 :2009年4月1日

事業内容 :デジタルマーケティングSaaS「クラウドサーカス」の開発・販売及び、

デジタルマーケティングに関するコンサルティング・受託業務



スターティアホールディングス株式会社について https://www.startiaholdings.com/





スターティアホールディングスグループは、デジタルマーケティング(事業会社:クラウドサーカス株式会社)とITインフラ(事業会社:スターティア株式会社、スターティアレイズ株式会社、C-design株式会社、等)を通じ、中小企業のデジタルシフトを進めていきます。「最先端を、人間らしく。」をコーポレートスローガンに、デジタル技術やサービスを、分かりやすく寄り添って提供します。



会社名 :スターティアホールディングス株式会社

所在地 :東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス19F

代表者 :代表取締役社長 兼 最高経営責任者 本郷秀之

資本金 :824,315千円

設立 :1996年2月21日

上場取引所 :東京証券取引所 プライム市場(証券コード:3393)

事業内容 :グループ会社の経営管理等

URL :https://www.startiaholdings.com/



