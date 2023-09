[レミー コアントロー ジャパン]

~10月2日(月)より3か月間~



”量よりも質"という観念を軸にサステナブルな栽培法を取り入れ、ワイン&スピリッツ業界に革新をもたらすレミー コアントロージャパン株式会社(東京都港区/ゼネラルマネージャー ザビエ・タロ)が展開するシャンパーニュブランド テルモンは、このたび、世界有数の独立系ホスピタリティグループの一つである「バンヤンツリー・グループ」のホテルブランド「ギャリア・二条城 京都」のメインダイニング「眞蔵(シングラー)にて、提供される新メニューとのワインペアリングが楽しめるラインナップを用意。10月2日(月)より提供を開始いたします。







テルモンでは、ワイン造りに関わるすべての価値観はテロワールへの敬意を中心とし、業界最高峰にサステナブルにこだわり抜く『母なる自然の名のもとに』プロジェクトを推進しています。また、「ギャリア・二条城 京都」を展開するバンヤンツリー・グループのギャリアブランドでは、ウェルビーイングとシンプルな美しさや自分自身を充電する空間を提供する、モダンでミニマルをコンセプトとしています。双方のサステナブルに対する考え方や取り組みがシナジーを生みだし、今回のペアリングが実現しました。

10月2日(月)から提供されるテルモンは、バイ・ザ・グラスにて、「レゼルヴ・ブリュット」と「ブラン・ド・ブラン ヴィノテーク2006」。特に、15年のときをセラーで過ごしたシャルドネ100%の特別なプレステージ・キュベ「ブラン・ド・ブラン ヴィノテーク2006」がバイ・ザ・グラスで楽しめる機会は、今回が初めてとなります。

他にもボトルで「レゼルヴ・ロゼ」「レゼルヴ・ド・ラ・テール」「ブラン・ド・ノワール」をご用意。テルモンがもつ、テロワールがうみだす個性をあますことなくご堪能いただける貴重な機会となっています。

自然をこよなく愛し、リスペクトする両者が奏でるサステナブルなハーモニーをお見逃しなく。







◆眞蔵(シングラー)について

コンセプトは伝統的フレンチと和食剤を独創的な発想でイノベーティブに進化させた、フランス料理。

京都をはじめ日本全国各地生産者より直接仕入れる新鮮で旬なこだわり食材を使用した「和魂洋才フレンチ」をコース料理でご提供。生産者とその食材に敬意を表し、徹底的にフォーカスしこだわり抜いた最高の食体験が叶います。大切に育まれてきた壮大な日本の食文化・食材には全てにStory(バックグラウンド)が存在、それを少しずつ紐解いていき、五感が研ぎ澄まされ、初めて聞く・目の当たりにする食材は、圧倒的な驚きと感動を生み出します。

開放的な店内、洗練された雰囲気の中で、真摯にお料理と向き合える空間を誤用しております。また店内から望む中庭は、季節によって様々な表情を楽しんでいただけるよう趣向を凝らしております。

https://www.instagram.com/singular.garrya.kyoto/



◆GARRYA(ギャリア)について

冬に咲くエレガントな花からインスパイアされたギャリアは、都会にありながら心の休まる、モダンでミニマルな楽園です。洗練されたお客様に自分をリチャージ(充電する)空間をご提供します。ギャリアは、心身共に休まり、瞑想したり自身の内面と向き合うようなシンプルな生き方に最適な穏やかな空間と共に、シンプルなデザインの美しさを追求しています。ギャリアの多くは人里離れた歴史的なロケーションに位置し、洗練されたデザインと隔絶するための空間を併せ持ち、ローカル文化に根を下ろし自然の中に身を置くことを望むお客様に、現代風のエスケープを演出いたします。



◆ギャリア・二条城 京都 概要

世界遺産・二条城の南隣に佇み、美しい冬の花の名を冠したギャリア・二条城 京都は、シンプルな美しさや自分自身を充電する空間を提供する、モダンでミニマルなスモールラグジュアリーホテル。

◎所在地: 京都府京都市中京区市之町180-1

◎アクセス: 地下鉄東西線「二条城前」駅徒歩2分

◎客室:25室

◎客室タイプ:

デラックス キング・ツイン(40平方メートル ~)

ウェルビーイング キング・ツイン(41~49平方メートル )

二条城ビュー キング・ツイン(45~53平方メートル )

竹林ガーデン キング(41~49平方メートル )

離宮テラススイート キング(53平方メートル +テラス33平方メートル )

◎館内施設: 眞蔵(シングラー、レストラン)

◎ホームページ: https://www.banyantree.com/ja/japan/garrya-nijo-castle-kyoto

◎Instagram:https://www.instagram.com/garrya_nijo_castle_kyoto/



◆メゾン テルモンについて

1912年、葡萄農家兼ワイン生産者であったアンリ・ロピタルが、シャンパーニュ地方エペルネ近郊のダムリーに創業したメゾン・テルモンは、一世紀以上にわたり代々受け継がれてきたクラフツマンシップと、“唯一無二であれ”をモットーに、妥協のないシャンパーニュ造りを続けてきました。“母なる自然の名のもとに(In the name of Mother Nature)”という意識をすべての活動の指標にする「テルモン」が目指しているのは、“自然(テロワール)への敬意と愛情を大切にしながら、次世代のために環境を守る”という確固たる取り組み。メゾンはその力強いビジョンと、品質のエクセレンスを追求しながら、自然環境への影響を最小限にとどめるためのサステナブルなアプローチで、シャンパーニュの新時代を切り拓いています。

●コーポレートサイト:https://jp.champagne-telmont.com/

●オフィシャル画像 :https://x.gd/woSCt





企業プレスリリース詳細へ (2023/09/30-18:40)