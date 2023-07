[株式会社ファミリア]

昨年好評を博したポップアップショップ「みらい百貨店」を今年も開催!2023年7月26日(水)~8月1日(火) 阪急うめだ本店1階コトコトステージ11にて開催







株式会社ファミリア(所在地:神戸市中央区、代表取締役社長 岡崎忠彦)は、未来を担う子どもたちのために、 子どもの可能性をクリエイトする様々なコンテンツが集まるポップアップショップ「みらい百貨店」を2023年7月 26日(水)~8月1日(火)の期間、阪急うめだ本店1階コトコトステージ11にて開催いたします。 「みらい百貨店」は、2022年7月に「環境を守る」という想いから、「生きものの多様性」をテーマに初開催され ました。その結果、1週間で約3,000人以上のお客様にご来店いただき、好評を博しました。

第2弾となる今年は、「食」をテーマに、子どもたちの暮らしを彩る様々なコンテンツをご用意。「食」に関する多様な楽しみ方を、ファミリアのアートなどを通して、子どもたちへ伝えていきます。テーブルウェアブランド 「yumiko iihoshi porcelain(ユミコ イイホシ ポーセリン)」とのコラボレーションでは、「食卓での日常使いには問題はないが、検品基準にて規格外となったもの」にファミリアのアートを施し、アップサイクルした食器を販売。神戸・御影の焼き菓子専門店「Maman et Fille(マモン・エ・フィーユ)」とのコラボレーションでは、人気コラボアイテム「ビスキュイ巾着付き」の限定カラーを、カリフォルニア発祥のバッグブランド「BAGGU(バグゥ)」とのコラボレーションでは、ファミリアオリジナルアートの別注エコバッグなど、会場限定のアイテムが多数ラインナップいたします。さらに、神戸の老舗洋菓子店「ユーハイム」が開発したバウムクーヘンAI職人「THEO(テオ)」が登場。この機会にぜひ、子どもたちの未来へつなぐポップアップショップをお楽しみください。



みらい百貨店について



豊かな未来を創っていくのは、これから生まれてくる子どもたち。みらい百貨店は、子どもの可能性をクリエイトするためのモノ・コト・マナビが集まるプラットフォームとして未来へ続く様々なコンテンツをお届けします。今年は、「食」をテーマに、子どもたちの暮らしを彩る様々なコンテンツをご用意。「食」に関する多様 な楽しみ方を、ファミリアのアートなどを通し て、子どもたちへ伝えていきます。



yumiko iihoshi porcelain

作家イイホシ ユミコがデザインとプロデュースを手掛けるテーブルウェアブランド「yumiko iihoshi porcelain」と初のコラボレーション。「食卓での日常使いには問題はないが、検品基準にて規格外となったもの」にファミリアのアーカイブブックからイイホシ ユミコ氏がセレクトしたアートを施し、アップサイクルした食器をご用意いたします。また、食器とリンクしたアートを用いたキッチン雑貨も会場限定で販売します。

アップサイクル食器



「yumiko iihoshi porcelain」のスタンダードコレクション「unjour」・「dishes」シリーズの規格外のアイテムをベースに、ファミリアのアーカイブブックからピックアップしたアートを施したアップサイクル食器。





■unjourシリーズ 3,850円(税込)~

■dishesシリーズ 2,750円(税込)~



キッチン雑貨



「yumiko iihoshi porcelain」とのコラボ レーション食器のアートとリンクしたデザイン のアイテムが登場!シルクスクリーンの手法で、一点一点手作業でプリントをしています。



■エプロン 11,000円(税込)

■キッチンミット 5,500円(税込)

■バッグ 7,150円(税込)



Maman et Fille

神戸・御影にある焼き菓子専門店「Maman et Fille」とのコラボアイテムを販売。大人気のビスキュイ巾着付きにみらい百貨店限定カラーが登場します。



■ビスキュイ巾着付き 5,500円(税込)

■バッグ 19,800円(税込)

■ポーチ 9,900円(税込)

■チャーム 4,950円(税込)

■タオルハンカチ 2,530円(税込)



BAGGU

「BAGGU」の人気ラインナップに、ファミリアのアートをプリントした別注エコバッグが関西初登場!軽くて丈夫なリップストップナイロン素材を使用しており、お買い物はもちろん、さまざまなシーンでお使いいただけます。付属のポーチにコンパクトに収納できるので、かばんやポケットに入れて持ち歩くのに便利です。





■ベビーサイズ 3,300円(税込)

■スタンダードサイズ 3,850円(税込)











THEO(テオ)

神戸の老舗洋菓子店「ユーハイム」が開発したバウムクーヘンAI職人「THEO(テオ)」が焼いたバウムクーヘンをファミリア限定ボックスにて数量限定販売。会場では、「THEO(テオ)」によるデモンストレーションを実際にご覧いただけます。



■バウムクーヘン 1,944円(税込)



下鴨茶寮

「和食を食べる愉しみや作る愉しみを味わっていただきたい」という想いから誕生した、下鴨茶寮の新商品「みんなのお茶漬け屋さん」を数量限定で販売いたします。3~6歳のお子様を対象に、日本の食の歴史の中で庶民的に親しまれてきた「お茶漬け」を通じて、"つくる愉しみ"を体験いただけるお茶漬けセット「みんなのお茶漬け屋さん」。ファミリアのクマちゃんがワンポイントのパッケージもお楽しみください。





■みんなのお茶漬け屋さん 12,960円(税込)

















株式会社ファミリア 【子どもの可能性をクリエイトする】





わたしたちは、すべての子どもたちがもっている可能性という未来を、一緒にクリエイトしていきます。

うまれて最初に触れる「もの」「こと」、最初に目にするもの、身に付けるもの。そのすべてに、本物とやさしさを。ファミリアは、世界で最も愛されるベビー・子ども関連企業になるために、子どもたちの可能性に触れる「本物」を発信していきます。

URL : https://familiar.co.jp



