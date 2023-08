[株式会社文化放送]

8月25日(金)、文化放送が協力するイベント「ハマサイトの夏祭り」が浜松町北口駅前広場・汐留ビルディング外構にて開催され、5000人が集まり、大盛況のうちに幕を閉じました。





「ハマサイトの夏祭り」は、浜松町の夏の風物詩としてライブステージや屋台グルメが楽しめるイベントで、毎回賑わいを見せています。14回目の開催となった今年は、恒例の盆踊りがコロナ禍を経て4年ぶりに復活。TRFのリーダー・DJ KOOのほか、特別ゲストとして早見優も登場するなど、他の盆踊りでは見られないステージを展開しました。





また、『大竹まこと ゴールデンラジオ!』(平日午後1時00分~3時30分)木曜日隔週パートナーのはるな愛が新曲「まぼろし ザ ワールド」を披露。さらに、国内外から注目を集める海蔵亮太、ボーカルデュオall at once、沖縄県出身のシンガー shuri、世界21ヶ国で活躍するNEO阿波踊り集団・寶船も登場。真夏の夜を大いに盛り上げました。





ラストを飾る「bon dance」ステージにはDJ KOOと、洋楽やJ-POP、アニメソングを盆踊り用にアレンジして踊る「盆踊り王子」こと鳳蝶美成(あげは びじょう)が登場。DJ KOOが「この夏、やり残したことがある人もない人も、今日はめっちゃ盛り上がっていくぜ!」と呼びかけると、会場の熱気は最高潮に。「EZ DO DANCE!」や「BOY MEETS GIRL」など、TRFの名曲の盆踊りリミックスを披露。さらに、「Get Wild」(TM NETWORK)、「恋しさと せつなさと 心強さと」(篠原涼子)など、往年の“小室哲哉サウンド”を立て続けに披露し、観客はダイナミックな盆踊りを楽しみました。



さらに特別ゲストとして登場した早見優は、自身のヒット曲を盆踊り用にアレンジした「夏色のナンシー 盆踊りバージョン」のほか、36年前にDJ KOOと共演したという思い出の曲「ハートは戻らない」を披露。早見は「夏の夜が気持ちいいですね。DJ KOOさんと一緒に夏祭りに参加できるなんて最高の思い出になります!」と笑顔を見せました。

このほか、本格的な味が楽しめる恒例のグルメ屋台には総勢8店舗が出店。イタリアンから中華、和食まで様々なメニューに大勢のお客様が舌鼓を打ちました。さらに今年は、射的やスーパーボールすくいなどの“縁日コーナー”も展開。家族みんなで楽しめる“夏祭り”をお届けしました。





【イベント概要】

■イベント名: 第14回ハマサイトの夏祭り

■開催日時: 2023年8月25日(金) 16:00~21:30

■会場: 浜松町駅北口駅前広場・汐留ビルディング外構

■出演者: DJ KOO、早見優、はるな愛、海蔵亮太、all at once、shuri、寶船、

鳳蝶美成、甲斐彩加(文化放送アナウンサー)

■ホームページ: https://hamagurume.jp/

■主催: 大門振興会

■後援: 港区

■協力: 文化放送・汐留芝離宮ビルディング・スカイグランデ汐留

■特別協賛: 汐留ビルディング

■協賛: ゴールドジム



