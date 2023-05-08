Ｆリーグ2023-2024 キックオフカンファレンスの模様を…
［一般社団法人日本フットサルトップリーグ］
5月15日（月）オーシャンカップ開幕
本日開催した、Ｆリーグキックオフカンファレンスの模様をＦリーグ公式YouTubeにて、下記のとおり配信することが決定しましたのでお知らせ致します。ぜひご視聴ください！
【Ｆリーグ2023-2024 キックオフカンファレンス】
配信日時：2023年5月12日（金）18：00～
配信URL：Ｆリーグ公式YouTubeチャンネル
企業プレスリリース詳細へ （2023/05/08-19:46）
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