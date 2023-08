[株式会社ドワンゴ 広報部]

~「Cosplayer Of The Year 2024」開催10部門を公開~



株式会社ドワンゴ(本社:東京都中央区、代表取締役社長:夏野剛)と株式会社アニメイト、株式会社ハコスタが参画する池袋ハロウィンコスプレフェス実行委員会は、2023年10月28日(土)・29日(日)の2日間、コスプレイヤーの大規模ハロウィンイベント「池袋ハロウィンコスプレフェス2023」を開催することをお知らせします。







「池袋ハロウィンコスプレフェス」は、豊島区池袋を舞台に、毎年2万人以上のコスプレイヤーが参加する日本最大級のハロウィンイベントです。10周年を迎える今年は、昨年約300名のコスプレイヤーが池袋の街を練り歩いた同イベントの目玉企画の一つ「池ハロコスプレパレード」の規模を拡大するほか、10月28日・29日の開催期間以外にも様々な関連イベントを予定するなど、よりパワーアップした内容で実施します。また、「ニコニココスプレクション」や「親子でハロウィン」などステージで自慢のコスプレを披露できる恒例企画はもちろん、普段コスプレをしない人でも気軽に体験できるコーナーも充実させ、コスプレイヤーやカメラマンだけでなく、豊島区の地域の方をはじめとした来場者の皆さんが楽しんでいたけるイベントを今年も作り上げていきます。イベントの企画内容やチケット情報など詳細は、後日発表します。

■「池袋ハロウィンコスプレフェス」公式サイトはこちら→ https://ikebukurocosplay.jp/





<高際みゆき豊島区長からのコメント>

今年、記念すべき10周年を迎える「池袋ハロウィンコスプレフェス」は、年々来場者数が増えるとともに、皆様の笑顔と楽しさが溢れる、国内最大級のコスプレフェスへと成長を遂げました。行政としても、地域の皆様とともに、子どもたちや女性がフェスティバルを存分に楽しめる環境を目指し、安全・安心な街づくりの面からしっかり応援してまいります。

私が目指す「文化を基軸としたまちづくり」は、人が主役となって、誰もが身近なところでアート・カルチャーに触れられるまち、人と人がつながり、企業と街がつながり、様々な事業と文化がつながるまちです。そしてこの「池袋ハロウィンコスプレフェス」は、まさにそれを体現するフェスティバルです。

皆様の夢、皆様の未来がひろがる池袋で、豊島区らしさが溢れる文化の熱気を、ぜひ味わいにきてください!

私もコスプレします!



<昨年の「池袋ハロウィンコスプレフェス2022」の様子>









「U25」「配信者」の2部門が新たに登場!「Cosplayer Of The Year 2024」8月5日より募集開始







今年で5回目の開催となる、コスプレイヤーのオンラインコンテスト「Cosplayer Of The Year 2024」(主催:コスプレイヤー・オブ・ザ・イヤー実行委員会)の開催部門が決定し、25歳未満限定の「U25」と、ライブ配信アプリで活動中の配信者や動画クリエイターを対象にした「配信者」の新設2部門が加わった、計10部門で開催します。また、今年から審査のレギュレーションを変更し、エントリー後、Twitter審査、Claps!審査を経て、各部門のグランプリを決める最終審査をニコニコ生放送で行います。そして、池袋ハロウィンコスプレフェス2023のステージで各グランプリの表彰式や特別ランウェイを行うほか、総合グランプリ決定戦も開催します。

【スケジュール】

応募期間 :2023年8月5日(土)~20日(日)23時59分

Twitter審査 :2023年8月5日(土)~20日(日)23時59分

Claps!審査 :2023年9月4日(月)~10日(日)23時59分

ニコ生審査(最終審査) :2023年9月29日(金)12時~10月8日(日)23時59分

表彰式&総合グランプリ決定戦:2023年10月28日(土)

※「池袋ハロウィンコスプレフェス2023」ステージで開催

【開催部門】

スイート(女性・女装) / ビター(女性・男装) / チェリー(男性・男装) / シャイニー(男性・女装) /

パッション(カメラマン) / #コンパス / オールジャンル / 匠 / U25 / 配信者

■「Cosplayer Of The Year 2024」公式サイトはこちら→ https://coty.tokyo/



開催概要





池袋ハロウィンコスプレフェス2023 Powered by dwango

開催日時 :2023年10月28日(土)~29日(日)

両日 10:00~18:00 ※会場によって開催時間が異なります

会場 :池袋エリア

主催 :池袋ハロウィンコスプレフェス実行委員会

共催 :豊島区 / サンシャインシティ

運営制作 :株式会社アニメイト / 株式会社ドワンゴ / 株式会社ハコスタ

協力 :acosta! / COSPLAY MODE / 世界コスプレサミット / Curecos / ニコニコ

公式サイト :https://ikebukurocosplay.jp/

公式Twitter:https://twitter.com/niconico_cos



