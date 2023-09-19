［株式会社 FM802］





テキサス州オースティンで行われている音楽を中心としたフェスティバル・SXSW（south by southwest）をモデルに大阪ならではのアイデアを盛り込みながら、毎年秋に大阪ミナミエリア一帯にて開催してきたショーケース・ライヴ・フェスティバル 『FM802 MINAMI WHEEL』。

今年も、10月7日（土）、8日（日）、9日（月・祝）の3日間にわたり、ミナミエリア一帯のライブハウス20会場以上に 450組以上のアーティストが集結して開催いたします！このイベントの当日のタイムテーブルを発表！ぜひ気になるアーティストの出演する時間、会場をチェックしてください。

チケットは3DAYS はSOLD OUT。各日1DAYをただいま一般発売中。売り切れる前にゲットしてください！



また、MINAMI WHEEL 公式アプリもリリース！アーティストラインナップから観たいアーティストを登録してマイタイムテーブルを作れたり、エリアマップで各ライブハウスへのアクセスをチェック、入れ替え制ライブハウスの事前抽選申し込みができる、など他にも便利な機能がたくさん。今すぐダウンロードして、当日までお待ちください！



今年は初の試みとしてお客様、出演者、スタッフ、MINAMI WHEEL PASS、チケットをお持ちの方が利用可能な託児所をオープンします。

『託児所みなほ‐MINAMI WHEEK-』は ハートンホテル心斎橋(別館 2F)に設置し、MINAMI WHEEL 公式アプリから事前予約を受け付けます。こちらもぜひご利用下さい！



今年で25回目の開催となる『MINAMI WHEEL』。ミナミの街全体が一大MUSIC PARKと化します！

まだ見ぬアーティストとの新しい出会い、大好きなアーティストのライブをハシゴして回る楽しみ、他にも色々とパワーアップ！今年のミナホは一味違います。お楽しみに！



【イベント詳細】

●イベント名：Eggs presents FM802 MINAMI WHEEL 2023

（読み：エッグスプレゼンツ・エフエムエイトオーツー・ミナミホイール・ニセンニジュウサン）

●開催日時：2023年10月7日（土）・10月8日（日）・10月9日（月・祝）

各日 12:00 OPEN /12:30 START 予定（21:00終了予定）

●出演アーティスト： ※以下、各日五十音順

【10/7（土）】

I Don't Like Mondays. / ao / あすなろ白昼夢 / asobi / Absolute area / 阿部真央 / アルコサイト / arne / あるゆえ / Amber's / UNFAIR RULE / ITAZURA STORE / 問題總部 It’s Your Fault / VivaOla / ウマシカて /

umitachi / ウルトラ寿司ふぁいやー / ego apartment / oOo / Organic Call / おとなりアイニー / omeme tenten / オレンジスパイニクラブ / COWCITY CLUB BAND / KADOMACHI / カネヨリマサル / 果歩 / Kamisado / カメレオン・ライム・ウーピーパイ / かりゆし58 / かわにしなつき / きのぽっぽ / GAMBS / 極東飯店 / Killing Time / Kvi Baba / 空白ごっこ / GLASGOW / Kruglyy / Cody・Lee(李) / komsume / ザ・シスターズハイ /

Some Life / THE 雷楽 / ザ・リーサルウェポンズ / 三四少女 / the shes gone / Chevon / シトナユイ / シャイトープ / ZILLION / シンガーズハイ / すいらん / SUIREN / Souvenir / 鈴木鈴木 / Suzumushi / SpendyMily / THREE1989 / 3markets[ ] / DURDN / daisansei / 大翔 / tiny baby / 立花綾香 / Dannie May / 谷村咲月 / Tani Yuuki / チョーキューメイ / Chilli Beans. / Dict. / This is LAST / DAYBAG / 天上天下 / DOLLPARTS / Dr. Smokin' Frog / とた / TOMOO / ドラマチックアラスカ / TRiFOLiUM / トンボコープ / なきごと / NIKO NIKO TAN TAN / Newspeak / ネオンと無重力 / 不眠旅行 / Norenn / パーカーズ / 鸟撞/Birdstriking（from Beijing） / 灰かぶり / バイリンジボーイ / バウンダリー / puggs / Hakubi / HATAKE / 鳩とスパイス / Panorama Panama Town / Pulplant / 板歯目 / HAND DRIP / peanut butters / ヒグチアイ / Bigfumi / ビレッジマンズストア / 広瀬大地 / fews / FINLANDS / Who-ya Extended / POOL ICE MOON / 富金原佑菜 / フジタ カコ / fusen / プッシュプルポット / フリージアン / Furui Riho / BOKUKARA / bokula. / Bocchi / POP ART TOWN / Maki / まちぶせ / MACK JACK / ma℃ister / Mlle. / 眉村ちあき / まんぷく / ミイ / 三阪咲 / Mississippi Khaki Hair / 宮川愛李 / Myuk / みらん / muque / 紫 今 / Mega Shinnosuke / め組 / メとメ / MOSHIMO / MONO NO AWARE / molly / YABI×YABI / 山合圭吾 / 山田あさひ / 由薫 / 夕方と猫 / U.for / LAUSBUB / ラッキーセベン /

Laughing Hick / Ran / Lym / リスキーシフト / リュックと添い寝ごはん / リリィさよなら。 / Ruby Seaside / Leina / ReiRay / レトロリロン / Laura day romance / LOCANDA / 606号室 / LONGMAN / World's End Super Nova

【10/8(日)】

AARON / aioi / 愛はズボーン / Ivy to Fraudulent Game / azure / AFTER SQUALL / アマイワナ / 雨と理科室 / アメノイロ。 / AliA / アンと私 / 1-SHINE / idom / WeekendAll / wi wick / 上野大樹 / 汐れいら / 浦小雪 / AIRCRAFT / a子 / OKOJO / osage / おとなりにぎんが計画 / 音羽-otoha- / かずき山盛り / Gum Girl / 栢本ての / からあげ弁当 / カラノア / kalmia / KITANO REM / きばやし / CAT ATE HOTDOGS / Gill Snatch / Qoodow / goomiey / krage / claquepot / Klang Ruler / クロロカンナ / #KTちゃん / ケプラ / 声にならないよ /

GOING UNDER GROUND / ゴホウビ / コレサワ / SARM / Sound Design Works / the quiet room / SOMETIME'S / 栞寧 / 時速36km / SHIFT_CONTROL / しまも / JAM LILLY / shallm / シユイ / 13.3g / SUGARLUNG / SHO-SENSEI!! / XinU / Sweets / ズカイ / SUKEROQUE / ステエションズ / Stellar Light Glory / すりぃ / THREEOUT / Set Free / センチメンタルリリー / 底なしの青 / 大東まみ / 竹内唯人 / Dabda with Takashi Kashikura / TAMIW / Czecho No Republic / ちたへんりー / ちゃくら / 超能力戦士ドリアン / chilldspot / 帝国喫茶 / THIS IS JAPAN / 鉄風東京 / DeNeel / tonerico / ドミノンストップ / TRACK15 / NAQT VANE / ナツノコエ / 名無し之太郎 / 703号室 / 南無阿部陀仏 / Niiiya / 握りしめた2円 / 猫背のネイビーセゾン / BURNABLE/UNBURNABLE / 超级斩/HYPER SLASH（from Guangzhou） / ハク。 / B üG-TRIPPER / はしメロ / ハシリコミーズ / Buzz72+ / バターマーマレード / 初恋モーテル / ハナフサマユ / HALDONA / HALLEY / Hello Sleepwalkers / Hello Hello / Bialystocks / PK shampoo / peeto / Billyrrom / POOLS / プランクトン / Bray me / PLOT SCRAPS / berry meet / 黒子首 / ポップしなないで / ポンツクピーヤ / Mercy Woodpecker / マイアミパーティ / まなこ / マルシィ / Monthly Mu & New Caledonia / 海羽 / Mr.EggPlant / 水になれば、 / 見田村千晴 /

ミヤケ武器 / みゆな / ミライト / moon drop / muk / Meik / meiyo / Mellow Youth / MO‘FREE / Monenai / 桃色ドロシー / 森 大翔 / ヤングスキニー / YUTORI-SEDAI / ゆらる / ヨイズ / 米澤森人 / yobai suspects /

夜の最前線 / Lala / リアクション ザ ブッタ / Re:name / リフの惑星 / ルサンチマン / Lay / レイラ / redmarker / Lenny code fiction / LOCAL CONNECT / WANG GUNG BAND

【10/9(月)】

Are Square / ISAFAT / アイビーカラー / アイラヴミー / IRIS MONDO / Aile The Shota / 青い / 青とフーカ / 明るい赤ちゃん / 明くる夜の羊 / 4s4ki / アシガルユース / Asilo / asmi / ASOBOiSM / Atomic Skipper / A夏目 / Appy lil Quokka / アボカドガゼル / amanojac / ammo / AYANE / ayaho / Andend boom / Enfants /

anewhite / アンユースレス / imase / Wisteria / the whimsical glider / UEBO / WENDY / um-hum / Apes / EYRIE / EOW / SG / ES-TRUS / エルスウェア紀行 / Awkmiu / OCEANS / 碧海祐人 / Ochunism / オトむしゃ / オメでたい頭でなにより / ORCALAND / Kaco / 門脇更紗 / カモシタサラ（fromインナージャーニー） / カライドスコープ / カラコルムの山々 / CULTURES!!! / Kanna / クジラ夜の街 / グソクムズ / CRYSOON / goethe / Kenta Dedachi / 古墳シスターズ / Conton Candy / THE 2 / silent sparkle / SAKANAMON / saji / ザ ステアーズ / the paddles / Subway Daydream / The Muddies / The right / Sawa Angstrom / 35.7 / 3SET-BOB / ジ・エンプティ / SEE / SiMA / SherLock / Jam Fuzz Kid / 奢る舞けん茜 / 少年キッズボウイ / Sean Oshima / 健やかなる子ら / SLMCT / ぜったくん / Soi / downt / タケモト リオ / w.o.d. / Chego / 近石涼 / Chimothy→ / DNA GAINZ / Daisycall / Deep Sea Diving Club / TETORA / 東京初期衝動 / 灯橙あか / totemぽぉる / tonun / 中嶋ユキノ / なかねかな。 / 南壽 あさ子 / なもなき / ニィキュッパ / にしな / Noranekoguts / Bye-Bye-Handの方程式 / HUL OVER / 怪物の涙 / 橋本桃子 / pachae / bane / PULPS / HelloNewWorld / ハローモンテスキュー / ヒグラシ / 髭 / Hwyl / poor man's rose / FATE BOX / Fluffy / a frankenlouie / ブランデー戦記 / フレンズ / ペンギンラッシュ / マイナマインド / 前田琴音 / macico / MAMAHUHU（from shanghai） / 水咲加奈 / みみみ食堂 / Maverick Mom / mogari / moki / 八木海莉 / YAJICO GIRL / やましたりな / 山本彩 / YAMORI / ヤユヨ / ゆいにしお / yutori / 優利香 / ユレニワ / ヨナツメ / Yobahi / （夜と）SAMPO / Radicalism / Lovebuff / reGretGirl / ルイ / RUNG HYANG / Rainscope / レトロマイガール！！ / WORLDWANDWOOD / wagamama / WashiFura / 忘れらんねえよ / 1999s / ワンダフル放送局

●会 場：club vijon / hillsパン工場 / ANIMA / SUNHALL / FANJ twice / DROP / VARON / BEYOND /

AtlantiQs / Pangea / BRONZE / CLAPPER / BIGCAT / CONPASS / OSAKA MUSE /

FootRock&BEERS /OSAKA RUIDO / JANUS / soma / FANJ /なんばHatch(7日のみ)

●チケット：一般発売中

3DAYS PASS （全会場共通3日間通し券）＝SOLD OUT

SATURDAY PASS （全会場共通・土曜限定1日券）＝4,900円(税込)

SUNDAY PASS （全会場共通・日曜限定1日券）＝4,400円(税込)

MONDAY PASS （全会場共通・月曜限定1日券）＝4,400円(税込)

10/7（土） なんばHatchチケット ＝ 1Fスタンディング 2,500円(税込) 2F指定席 4,500円(税込)

【注意事項】

※１ドリンク600円（税込） 別途必要 。

※ドリンク代はPASS交換時にお支払いいただきます。

※ドリンクチケットはPASS1枚につき1枚ご購入いただきます。(3days Passの方も1枚となります)

※ドリンクチケットは なんばHatchを除く、MINAMI WHEEL開催ライブハウス20か所で期間中に限り使用可。

※チケット代には販売事務手数料￥1,000（税込）を含みます。

（イベント中止による払い戻しの場合、販売事務手数料を除いた金額を払い戻します）

※出演者の変更に伴う払い戻しは致しません。

※当日券の発売は未定です。

※一部の会場は完全入れ替え制となります。

尚、入れ替え制についてはFM802 MINAMI WHEEL 2023 専用アプリにて事前申し込みいただき、抽選にて

優先観覧登録を予定しております。（後方は当日の入場状況により、当日並んだお客様でも観覧いただける場

合がございます）

※ライブ映像の生配信について一部調整中です。後日改めて発表致します。

※大阪府の条例により夜7時以降は、16歳未満のお客様は保護者同伴の上ご入場下さい。

※10月7日（土）のみ、なんばHatchを12:30～(予定)ライブ会場として使用いたします。

MINAMI WHEEL 2023の3DAYS PASS、SATURDAY PASS提示でドリンク代無しでご入場いただけます。

なんばHatchチケットの方のみドリンク代をいただきます。

●MINAMI WHEEL 公式アプリ： こちらからダウンロードできます。

iOS https://apps.apple.com/us/app/fm802-minami-wheel-2023/id1580004755

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fm802.minamiwheel

●主 催：FM802 / MINAMI WHEEL2023 事務局

（事務局構成団体=FM802/ウドー音楽事務所/キョードー大阪/GREENS CORPORATION/サウンドクリエーター/

清水音泉/スマッシュウエスト/ソーゴー大阪/PLUMCHOWDER/ページ・ワン/夢番地）

●特別協賛：Eggs

●協 賛：ZIPPO / ZIMA / い・ろ・は・す / NTTドコモ

●協 力：大阪音楽大学 /Brooklyn Parlor OSAKA / 心斎橋ビッグステップ

●イベントHP：https://minamiwheel.jp/

●ビジュアル：岡田将充（OMD） （https://www.instagram.com/okada_masamitsu/）

●お問合せ：FM802リスナーセンター info@funky802.com (月曜～金曜 11:00～17:00)



企業プレスリリース詳細へ （2023/09/19-20:16）