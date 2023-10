[株式会社D4エンタープライズ]

2023年10月3日、レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社D4エンタープライズ(本社・東京都中央区 代表取締役・鈴木直人)は、同社が運営するレトロゲーム配信サービス『プロジェクトEGG』において、新規コンテンツ『すてねこものがたり(MSX2版)』の無料配信を開始しました。





















捨て猫がサバイバルする様子を題材にした観賞用ソフト。

子猫と様々なキャラの間に生まれるドラマに、思わずほっこり!?





タイトル : すてねこものがたり(MSX2版)

ジャンル : その他

メーカー : コンパイル

オリジナル版発売年:1990年

配信サイトURL : https://www.amusement-center.com/project/egg/game/?product_id=1843

紹介動画URL : https://youtu.be/vXwf5x7PT4Y







発 売 日 : 2023年10月3日

価 格 : 無料

(※ プロジェクトEGG月額サービス登録が必要です。)

権利表記 :

(C)2023 D4Enterprise Co.,Ltd.

(C)2023 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

’MSX’ is a trademark of the MSX Licensing Corporation.



本作は1990年にリリースされた『ディスクステーション17号』に収録されていた観賞用ソフトです。捨て猫のサバイバルストーリーを描いており、とある街を舞台に子猫と様々なキャラクターの掛け合い(?)が楽しめます。どんなドラマが展開されるかは、見てのお楽しみ!



マニュアルなどでは本作のジャンルはBGVと書かれていますが、これはBack Ground Videoの略とのこと。当時のコンパイルでは観賞用のソフトのことをBGVと呼んでおり、ユニークなBGVを多数リリースしていたことでも知られています。本作でBGVの面白さに気がついたなら、ぜひ他のBGVもチェックしてみてください。





※ 『プロジェクトEGG』とは

PC-9801、FM-7、X1など様々なプラットフォームが存在していた1980年代。この時期に発売されたPCゲームは、今のエンタテインメントに大きな影響を与えました。しかし記録メディアの劣化やプラットフォームなどの変化により、それらは次第に遊べなくなっています。

D4エンタープライズではレトロゲームを文化遺産のひとつと捉え、『プロジェクトEGG』を発足。ゲームコンテンツ、ハードウェア、開発者、そしてレトロゲームを愛する皆さまへのリスペクトを忘れず、いつまでもレトロゲームが楽しめるよう、真摯に取り組んでまいります。



怒涛のレトロゲーム1,000本以上配信中!『プロジェクトEGG』URL :

https://www.amusement-center.com/project/egg/

あのゲームのサントラがココだけに!? 約9,000曲配信中!『EGG MUSIC』URL :

https://www.amusement-center.com/project/emusic/

動画でゲーム紹介! YouTube内チャンネル『EGGチャンネル』URL :

https://www.youtube.com/ProjectEGG

最新情報を即ゲット! 公式Twitter『EGGなう!』URL :

https://twitter.com/project_egg

『プロジェクトEGG』公式Facebook URL :

https://www.facebook.com/ProjectEGG









企業プレスリリース詳細へ (2023/10/08-01:40)