［株式会社ウカ］









この度、トータルビューティーカンパニーuka(@instauka,@ukacojp)が運営するカフェ「ukafe（@ukafe.info)」で人気の三毛猫クッキーが、クリスマス限定のデザインパッケージとして登場いたします。サンタクロースの帽子をかぶった猫や雪だるま、トナカイが可愛らしいデザイン。



2022年12月9日(金)～12月16日(金)までの期間限定で公式オンラインストアukakau（https://uka.co.jp/ukakau/b0199023）にて予約販売を開始。



ukafe店頭または対象のukaサロンでは、12月9日(金)～12月25日(日)のクリスマス当日まで数量限定で販売いたします。



少しずつポーズの違う猫ちゃんはプレーンタイプの白猫、ココア風味の茶色の猫、竹炭パウダーを入れた黒猫、ココアと竹炭パウダーで模様を表現した三毛猫の計4種類。



材料には厳選した国産小麦100%の薄力粉、牧草をエサとする牛のミルクから作られたグラスフェッドバター、濃厚な旨味とコクが特徴の奥久慈卵、添加物・保存料不使用のメープルシュガーや和三盆など厳選した材料を使用しています。



美味しさはもちろんのこと、安心・安全な材料にもこだわりました。小さなお子さまでも安心してお召し上がりいただけます。

大切な方へのクリスマスギフトはもちろん、1年間頑張ったご自身へのご褒美にぜひいかがでしょうか。











・商品情報

【内容】

フレーバー：白猫 (プレーン)、茶猫(ココア風味)、黒猫(竹炭パウダー)、三毛猫(プレーン＆ココア風味＆竹炭パウダー)



【内容量】

10枚



【店頭価格】1,944円（税込）／【オンラインストア価格】2,444円（税込）※送料込みの値段となります





・販売について

12月9日(金)よりukakauにて予約受付開始、ukafe店頭または対象のukaサロンでお買い求めいただけます。

※数量限定のため、無くなり次第販売終了となります



【販売場所】

公式オンラインストアukakau／ukafe／uka 東京ミッドタウン 六本木／ukacojp/store（表参道）／uka 広尾店



【予約受付期間】

公式オンラインストアukakau：2022年12月9日(金)～16日(金)

※12月23日(金)にご指定の住所へお送りいたします



【店頭販売期間】

2022年12月9日(金)～25日(日)





・店舗情報

ukafe(ウカフェ)

〒107-0052

東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウンガレリア2F ビューティ＆ヘルスケアフロア

TEL：03-6438-9920

営業時間：11:00～20:00

Official Instagram：@ukafe.info

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