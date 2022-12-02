ギフトにおすすめ！ukafeで人気の猫クッキーがクリスマス限…
［株式会社ウカ］
この度、トータルビューティーカンパニーuka(@instauka,@ukacojp)が運営するカフェ「ukafe（@ukafe.info)」で人気の三毛猫クッキーが、クリスマス限定のデザインパッケージとして登場いたします。サンタクロースの帽子をかぶった猫や雪だるま、トナカイが可愛らしいデザイン。
2022年12月9日(金)～12月16日(金)までの期間限定で公式オンラインストアukakau（https://uka.co.jp/ukakau/b0199023）にて予約販売を開始。
ukafe店頭または対象のukaサロンでは、12月9日(金)～12月25日(日)のクリスマス当日まで数量限定で販売いたします。
少しずつポーズの違う猫ちゃんはプレーンタイプの白猫、ココア風味の茶色の猫、竹炭パウダーを入れた黒猫、ココアと竹炭パウダーで模様を表現した三毛猫の計4種類。
材料には厳選した国産小麦100%の薄力粉、牧草をエサとする牛のミルクから作られたグラスフェッドバター、濃厚な旨味とコクが特徴の奥久慈卵、添加物・保存料不使用のメープルシュガーや和三盆など厳選した材料を使用しています。
美味しさはもちろんのこと、安心・安全な材料にもこだわりました。小さなお子さまでも安心してお召し上がりいただけます。
大切な方へのクリスマスギフトはもちろん、1年間頑張ったご自身へのご褒美にぜひいかがでしょうか。
・商品情報
【内容】
フレーバー：白猫 (プレーン)、茶猫(ココア風味)、黒猫(竹炭パウダー)、三毛猫(プレーン＆ココア風味＆竹炭パウダー)
【内容量】
10枚
【店頭価格】1,944円（税込）／【オンラインストア価格】2,444円（税込）※送料込みの値段となります
・販売について
12月9日(金)よりukakauにて予約受付開始、ukafe店頭または対象のukaサロンでお買い求めいただけます。
※数量限定のため、無くなり次第販売終了となります
【販売場所】
公式オンラインストアukakau／ukafe／uka 東京ミッドタウン 六本木／ukacojp/store（表参道）／uka 広尾店
【予約受付期間】
公式オンラインストアukakau：2022年12月9日(金)～16日(金)
※12月23日(金)にご指定の住所へお送りいたします
【店頭販売期間】
2022年12月9日(金)～25日(日)
・店舗情報
ukafe(ウカフェ)
〒107-0052
東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウンガレリア2F ビューティ＆ヘルスケアフロア
TEL：03-6438-9920
営業時間：11:00～20:00
Official Instagram：@ukafe.info
https://uka.co.jp/ukafe
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●uka 公式オンラインストア ukakau
https://ukakau.com/
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企業プレスリリース詳細へ （2022/12/02-21:46）
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