このたび、9月9日(土)に開催します2023明治安田生命J2リーグ第34節 水戸ホーリーホック vs. ツエーゲン金沢戦を、株式会社ケーズホールディングス様にご支援いただき『ケーズデンキサンクスマッチ』として開催することとなりましたので、下記の通りお知らせいたします。







サンクスマッチ概要





■タイトル

ケーズデンキサンクスマッチ

■該当試合

2023明治安田生命J2リーグ第34節

9月9日(土)19:00キックオフ

水戸ホーリーホック vs. ツエーゲン金沢

■会場

ケーズデンキスタジアム水戸(茨城県水戸市小吹町2058-1)



ケーズデンキ×水戸ホーリーホック「折り畳みコンテナ」 先着4,000名様プレゼント







スタジアムへの来場やスタジアムでのお買い物に便利で、普段使いもできるケーズデンキ×水戸ホーリーホックオリジナル、ケーズホーリーくんのデザイン入り折り畳みコンテナを、Tポイントメインゲート・バックゲートにて配布致します!!



■デザイン



サンスクマッチ招待券プレゼント





ケーズデンキ水戸本店・水戸内原店・シーサイドひたちなか店にて、2万円(税込)以上お買い上げでご希望の方に、この試合のペアご招待券を先着でプレゼント致します!!

■招待券プレゼント期間

8月18日(金)よりスタート

※各店なくなり次第終了となります。



ケーズデンキMVP選手賞贈呈





この試合で最も活躍した選手1名に、ケーズデンキMVP選手賞として、10万円分のケーズデンキ優待券を贈呈いたします!!



エスコートキッズ実施





株式会社ケーズホールディングス従業員のお子さまを対象に実施させていただきます。



キックインセレモニー実施





株式会社ケーズホールディングス 執行役員 営業本部副本部長 宮本典幸様に試合前のキックインセレモニーを行っていただきます。



株式会社ケーズホールディングス 代表取締役社長執行役員 平本忠様よりサポーターのみなさまへ





当社は2001年より、トップパートナーとして水戸ホーリーホックを応援しております。

また、茨城県内在住の小学生以下のお子様が年間ホームゲームを無料で観戦できる「ケーズデンキ キッズパスポート」にも協賛しており、地域のお子様のスポーツ振興支援に繋がればと考えております。

当日は、水戸ホーリーホック×ケーズデンキ オリジナル折り畳みコンテナを先着4,000名様分ご用意いたしました。是非、足をお運びいただき、一緒に熱い声援を送りましょう!



パートナー企業概要









